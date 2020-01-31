Румас познакомился с новым российским премьером и анонсировал скорую встречу в Москве

Источник материала: Tut.by

Премьер-министры Беларуси и России договорились в ближайшее время встретиться в Москве для решения всех проблемных в двусторонних отношениях, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам после заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы, сообщает пресс-секретарь правительства.



Фото: Alexandra Isaeva/Facebook

Румас отметил, что это была его первая встреча с недавно назначенным премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

— Мы сегодня познакомились с Михаилом Владимировичем Мишустиным и много общались как в кулуарах, так и провели двухстороннюю встречу. Мы прошлись по всем нерешенным вопросам двухсторонней повестки, — рассказал премьер-министр Беларуси. Речь об энергетических вопросах (цена на газ для Минска определена всего на два месяца, нет договоренностей о цене на нефть), введение Россией маркировки товаров, вопросы вступления Беларуси в ВТО и в целом интеграция.

— Договорились в ближайшее время командами провести полноценную встречу правительств в Москве. Отдали соответствующие поручения министрам, — рассказал Румас.