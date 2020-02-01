|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 января — 2 февраля 2020 года)
01.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Вторую неделю подряд на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается резкое повышение цен. За минувшую неделю
Кстати, мы составили
Планы на 2020-й
Загородная недвижимость
Рынок загородного жилья в последние годы страдал от затоваривания и перманентной ценовой стагнации. Тем не менее, 2019 год показал, что всё не так однозначно — в некоторых сегментах ситуация начинает становиться более благоприятной для продавцов. Подверженный сезонности рынок загородной недвижимости
Что касается всего 2019 года, то общее предложение увеличилось на 6%. Для сравнения — рост за 2017 и 2018 годы составлял 13%. Очевидно, что затоваривание рынка замедлилось. А если посмотреть более детально, то в некоторых сегментах и вовсе замечен обратный процесс.
Фактически база предложений пополнялась в 2019 году только дачами (+12%) и домами, возраст которых превышает 30 лет (+6%). Остальные сегменты показали либо нулевую, либо отрицательную динамику. Выбор тех же участков и недостроенных объектов за год сократился на 3−5%.
Строительство
В 2019 году организациями всех форм собственности
На ул. Ангарской в Минске
В центре Минска
Дорожают квартиры в ЖК «Петровщина». Застройщик
Будущие жители жилого комплекса «Малая родина» опубликовали петицию с недовольством: строящийся ЖК будет состоять из 9 жилых домов, детского сада и двух паркингов, однако в проекте почему-то не оказалось учреждения образования. «Наши дети имеют право на безопасную и быструю дорогу до школы», —
«Датч Стар» построит в Грушевке детский сад с бассейном и благоустроит сквер? В администрации Московского района
В Колодищах
Рядом с Новой Боровой
Земля
На аукцион по продаже земельных участков, который состоится 25 февраля, выставлено 39 лотов. На этот раз лоты представлены по всем направлениям Минского района, есть земельные наделы в Хатежино, Лесковке, Заславле, Колодищах и многих других. Участки по самым популярным направлениям —
Первый раз в этом году
Деньги
Нацбанк планирует в 2020 году
Ставки аренды будут устанавливаться только в белорусских рублях? Правительство и Нацбанк
С 1 января 2020 года в Беларуси разрешили досрочно тратить семейный капитал на строительство, покупку жилья и иные цели. В связи с этим Минстройархитектуры своим постановлением утвердило
Что выгодней в перспективе десятилетия: снимать квартиру в Минске или покупать ее в кредит? Расчеты и мнение
Зарубежная недвижимость
Почему построить дом в Беларуси для многих — непокоренная вершина, тяжелый труд, за который страшно браться, а в Америке — только еще одна возможность переехать, быстрый способ реализовать свою мечту? Мы
Регионы
Гомель строится, появляются новые микрорайоны, уплотняются уже существующие. Мы поговорили с крупнейшими застройщиками областного центра, чтобы узнать, какие квартиры в Гомеле и по какой цене можно сейчас купить. Все варианты от государственных застройщиков и частной компании —
Президент
Коммерческая недвижимость
Тапас
Здания Белкоопсоюза
Концепция нового «БелЭкспо»
Витебский «Артек», который пытался восстановить Александр Косинец,
В Боровлянах
В районе деревни Цна
Риэлтерский бизнес
«У нас есть последний шанс, пока на рынке не случилась революция». Чего стоит бояться риэлтерам и почему измениться надо было еще вчера,
Жилье и инфраструктура
Компания «А-100 Девелопмент» совместно с Яндексом внедряет систему умного дома: умные квартиры появились в загородном квартале «Пирс»,
Аренда
Наверное, каждый, кто хоть раз в жизни снимал квартиру, может рассказать занимательную историю (или даже целый квест), связанную с поиском жилья. А те, кто сдавал свою квартиру, скорее всего, найдут за что пожаловаться на арендаторов. Мы поговорили с одними и другими про их боль. Оказалось, что хватает неадекватных как хозяев, так и квартирантов. А еще мы собрали интересные факты из нашей базы — какие пожелания упоминают арендодатели в своих объявлениях. Почитать обо всем этом можно
ЖКХ
«Бегают по перилам, залезают в машины и перегрызают провода».
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 января — 2 февраля 2020 года)
Секретный дом посреди города, истории арендодателей и квартирантов, а также троллейбусное депо-оборотень. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)