ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 января — 2 февраля 2020 года)

01.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Вторую неделю подряд на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается резкое повышение цен. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,7% и составил 1421 $/м2. Любопытный факт: и средний уровень цен, и темпы их роста в январе практически совпадали с началом 2013 года, который запомнился самым резким подорожанием квартир за десятилетие. Вряд ли кто-то всерьёз ожидал от «вторички» таких результатов в начале 2020-го, тем интереснее будет следить за развитием ситуации в ближайшие месяцы. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и вновь достигла «круглой» отметки в 1300 $/м2.

Кстати, мы составили топ-10 самых дорогих сделок в Минске за 2019 год. Результаты вас удивят.

Планы на 2020-й

Жилье-2020: денег на строительство инфраструктуры, квартир и домов выделяют меньше, но банки увеличивают свой кредитный портфель.

Загородная недвижимость

Рынок загородного жилья в последние годы страдал от затоваривания и перманентной ценовой стагнации. Тем не менее, 2019 год показал, что всё не так однозначно — в некоторых сегментах ситуация начинает становиться более благоприятной для продавцов. Подверженный сезонности рынок загородной недвижимости сейчас пребывает в традиционной зимней «спячке». В холодное время года активность резко падает. Так, количество выставленных на продажу объектов в декабре снизилось сразу на 11%.

Что касается всего 2019 года, то общее предложение увеличилось на 6%. Для сравнения — рост за 2017 и 2018 годы составлял 13%. Очевидно, что затоваривание рынка замедлилось. А если посмотреть более детально, то в некоторых сегментах и вовсе замечен обратный процесс.

Фактически база предложений пополнялась в 2019 году только дачами (+12%) и домами, возраст которых превышает 30 лет (+6%). Остальные сегменты показали либо нулевую, либо отрицательную динамику. Выбор тех же участков и недостроенных объектов за год сократился на 3−5%.

Строительство

В 2019 году организациями всех форм собственности построено 46,9 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 4061,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

На ул. Ангарской в Минске появится квартал из 8 домов. А «Си-трейдинг» предложил еще 10 квартир в чуть не снесенном доме в Копище. Компания «НикаПроект» предложила 6 квартир в новом ЖК на ул. Прилукской, а через день -- еще 20. Начали достраивать дом-стену в ЖК «Аркадия».

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 января — 2 февраля 2020 года)

В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17,6 миллионов рублей.

Дорожают квартиры в ЖК «Петровщина». Застройщик говорит, что сильный спрос.

Будущие жители жилого комплекса «Малая родина» опубликовали петицию с недовольством: строящийся ЖК будет состоять из 9 жилых домов, детского сада и двух паркингов, однако в проекте почему-то не оказалось учреждения образования. «Наши дети имеют право на безопасную и быструю дорогу до школы», — заявляют жильцы «Малой родины».

«Датч Стар» построит в Грушевке детский сад с бассейном и благоустроит сквер? В администрации Московского района говорят, что да.

В Колодищах начали строить мост через железную дорогу. Этому, конечно, все рады. А вот запланированное строительство многоквартирного жилья радует далеко не всех.

Рядом с Новой Боровой открылось универсальное депо -- для автобусов, троллейбусов и электробусов. То самое, которое не могли 10 лет построить.

Земля

На аукцион по продаже земельных участков, который состоится 25 февраля, выставлено 39 лотов. На этот раз лоты представлены по всем направлениям Минского района, есть земельные наделы в Хатежино, Лесковке, Заславле, Колодищах и многих других. Участки по самым популярным направлениям — в нашем обзоре.

Первый раз в этом году прошел аукцион по продаже в Минском районе участков и недостроенных домов, изъятых у бывших собственников. Участникам торгов было предложено 8 лотов, из них разыгрывались только 4. На 3 лота претендовали по одному заявителю, на один лот заявок не поступило.

Деньги

Нацбанк планирует в 2020 году установить формулу для расчета ежемесячных платежей по кредитам.

Ставки аренды будут устанавливаться только в белорусских рублях? Правительство и Нацбанк разработали новый план дедолларизации.

С 1 января 2020 года в Беларуси разрешили досрочно тратить семейный капитал на строительство, покупку жилья и иные цели. В связи с этим Минстройархитектуры своим постановлением утвердило новую Инструкцию.

Что выгодней в перспективе десятилетия: снимать квартиру в Минске или покупать ее в кредит? Расчеты и мнение здесь.

Зарубежная недвижимость

Почему построить дом в Беларуси для многих — непокоренная вершина, тяжелый труд, за который страшно браться, а в Америке — только еще одна возможность переехать, быстрый способ реализовать свою мечту? Мы поговорили с директором строительной фирмы PrivateHouse Алексеем Чеховским, который не так давно побывал в Калифорнии, о том, чем же так принципиально отличается строительство домов в Америке и в Беларуси, а также можем ли мы перенять какой-то опыт.

Регионы

Гомель строится, появляются новые микрорайоны, уплотняются уже существующие. Мы поговорили с крупнейшими застройщиками областного центра, чтобы узнать, какие квартиры в Гомеле и по какой цене можно сейчас купить. Все варианты от государственных застройщиков и частной компании — в нашем материале.

Президент снова требует строить агрогородки, чтобы поддержать молодых специалистов-аграриев.

Коммерческая недвижимость

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 января — 2 февраля 2020 года)

Здания Белкоопсоюза выставлены на повторные торги. Цена снижена до $ 9,2 миллиона.

Концепция нового «БелЭкспо» уже разработана, но площадка не выбрана и денег нет.

Витебский «Артек», который пытался восстановить Александр Косинец, продали за 500 долларов.

В Боровлянах скоро появится свой большой торговый центр NOVAMALL.

В районе деревни Цна появится многофункциональный центр. Участок с обременениями ушел с молотка за 2 миллиона рублей.

Риэлтерский бизнес

«У нас есть последний шанс, пока на рынке не случилась революция». Чего стоит бояться риэлтерам и почему измениться надо было еще вчера, рассказал нам руководитель группы компаний «Твоя столица» Владимир Давидович.

Жилье и инфраструктура

Компания «А-100 Девелопмент» совместно с Яндексом внедряет систему умного дома: умные квартиры появились в загородном квартале «Пирс», сообщает застройщик.

Аренда

Наверное, каждый, кто хоть раз в жизни снимал квартиру, может рассказать занимательную историю (или даже целый квест), связанную с поиском жилья. А те, кто сдавал свою квартиру, скорее всего, найдут за что пожаловаться на арендаторов. Мы поговорили с одними и другими про их боль. Оказалось, что хватает неадекватных как хозяев, так и квартирантов. А еще мы собрали интересные факты из нашей базы — какие пожелания упоминают арендодатели в своих объявлениях. Почитать обо всем этом можно здесь.

ЖКХ

«Бегают по перилам, залезают в машины и перегрызают провода». Посмотрите, как минскую многоэтажку атакуют крысы.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Секретный дом посреди города, истории арендодателей и квартирантов, а также троллейбусное депо-оборотень. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика