Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 января — 2 февраля 2020 года)

Тенденции

Цены

Вторую неделю подряд на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается резкое повышение цен. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,7% и составил 1421 $/м2. Любопытный факт: и средний уровень цен, и темпы их роста в январе практически совпадали с началом 2013 года, который запомнился самым резким подорожанием квартир за десятилетие. Вряд ли кто-то всерьёз ожидал от «вторички» таких результатов в начале 2020-го, тем интереснее будет следить за развитием ситуации в ближайшие месяцы. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и вновь достигла «круглой» отметки в 1300 $/м2.

Кстати, мы составили топ-10 самых дорогих сделок в Минске за 2019 год. Результаты вас удивят.

Планы на 2020-й

Жилье-2020 : денег на строительство инфраструктуры, квартир и домов выделяют меньше, но банки увеличивают свой кредитный портфель.

Загородная недвижимость

Рынок загородного жилья в последние годы страдал от затоваривания и перманентной ценовой стагнации. Тем не менее, 2019 год показал, что всё не так однозначно — в некоторых сегментах ситуация начинает становиться более благоприятной для продавцов. Подверженный сезонности рынок загородной недвижимости сейчас пребывает в традиционной зимней «спячке». В холодное время года активность резко падает. Так, количество выставленных на продажу объектов в декабре снизилось сразу на 11%.

Что касается всего 2019 года, то общее предложение увеличилось на 6%. Для сравнения — рост за 2017 и 2018 годы составлял 13%. Очевидно, что затоваривание рынка замедлилось. А если посмотреть более детально, то в некоторых сегментах и вовсе замечен обратный процесс.

Фактически база предложений пополнялась в 2019 году только дачами (+12%) и домами, возраст которых превышает 30 лет (+6%). Остальные сегменты показали либо нулевую, либо отрицательную динамику. Выбор тех же участков и недостроенных объектов за год сократился на 3−5%.

Строительство

В 2019 году организациями всех форм собственности построено 46,9 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 4061,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.