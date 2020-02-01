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США вводят ограничения на въезд для граждан шести стран. Беларуси в списке нет
01.02.2020 00:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Администрация президента Дональда Трампа вводит ограничение на въезд граждан шести стран, сообщает
Администрация Трампа объявила, что граждане Кыргызстана, Мьянмы, Эритреи, Нигерии, Судана и Танзании столкнутся с ограничениями при получении определенных виз для въезда в США. Но речь не идет о полном запрете на въезд.
Чиновники заявили, что таким образом сдерживают нелегальную иммиграцию из стран, которые не соответствуют стандартам безопасности.
21 января американские СМИ
Указ об ужесточении иммиграционной политики Дональд Трамп подписал в январе 2017 года.
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Ранее СМИ писали, что в список включат и Беларусь.
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