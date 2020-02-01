США вводят ограничения на въезд для граждан шести стран. Беларуси в списке нет

Источник материала: Tut.by

Администрация президента Дональда Трампа вводит ограничение на въезд граждан шести стран, сообщает AP . Ранее СМИ писали, что в список включат и Беларусь.



Фото: The White House / Flickr

Администрация Трампа объявила, что граждане Кыргызстана, Мьянмы, Эритреи, Нигерии, Судана и Танзании столкнутся с ограничениями при получении определенных виз для въезда в США. Но речь не идет о полном запрете на въезд.

Чиновники заявили, что таким образом сдерживают нелегальную иммиграцию из стран, которые не соответствуют стандартам безопасности.

21 января американские СМИ сообщили , что у Трампа изучают вопрос внесения еще семи стран, в том числе Беларуси, в список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. В МИД Беларуси тогда заявили , что не получали официального уведомления американской стороны.

Указ об ужесточении иммиграционной политики Дональд Трамп подписал в январе 2017 года. Ограничения тогда коснулись граждан Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака. В марте того же года Ирак из этого списка был исключен .