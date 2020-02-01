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«Это нам пригодится». Нужна ли Беларуси американская нефть? Разбирались с экспертами
01.02.2020 16:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 февраля
Политический обозреватель Артем Шрайбман: «Это может нам сейчас пригодиться как политический актив на переговорах с Россией»
— Нужно понимать, по какой цене нам может предложить Америка — а мы этого пока не услышали. США — это не страна с государственной экономикой, где от заявления Майкла Помпео может коренным образом измениться конъюнктура цен. До тех пор, пока мы можем платить за российскую нефть ниже рыночной мировой цены — в этом году примерно на 17%, — американская все равно не будет нам выгодна. Если только американское правительство каким-то чудом не уговорит американские компании на дисконт — но я не вижу, как события могли бы развиваться таким образом. Плюс — какая доставка? По земле или по трубе? Это тоже скажется на конечной цене.
Так что это хорошо, что Америка готова поставлять нефть, это нам пригодится, когда российская цена выйдет на мировой уровень, это может пригодиться нам сейчас как политический актив на
Здесь нельзя обойти и вопрос санкций, то есть — вопрос прав человека, который сам Помпео заявил как ключевое препятствие на пути снятия санкций. А без него любое сотрудничество, в частности, экономическое, очень проблематично. Оно не невозможно, но для американских компаний становится рискованным и не самым комфортным. Все это как бы ставит нашу страну в категорию ненадежных. И наш «Белнефтехим», например, несмотря на то, что санкции в отношении него приостановлены, всеми силами добивается полного снятия.
Сам же по себе визит Помпео в Беларусь не стал прорывным — да и не мог таким стать, так как проблемы в отношениях Беларуси и США довольно фундаментальные. Этот визит — важная символическая демонстрация поддержки суверенитета Беларуси. Отношение и уровень внимания США к Беларуси меняется: раньше нас воспринимали либо как международного изгоя, либо как военный плацдарм России, сейчас же, очевидно, — как отдельного самостоятельного игрока с которым нужно работать по отдельной самостоятельной стратегии.
Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяна Маненок: «Никогда цена на нефть не устанавливалась административным образом»
— Технологически американская нефть нас ничем не удивит: она такая же, как норвежская, сирийская и многие другие, наши заводы после модернизации в состоянии ее перерабатывать. По качеству она лучше, чем российская сорта Urals, в которой много серы, — и для поставок на экспорт нам, конечно, лучше производить нефтепродукты максимально высокого качества из нефти максимально высокого качества.
Но пока в поставках американской нефти на белорусский рынок больше вопросов, чем ответов. За сколько нам предложат ее покупать? Мы же знаем, что никогда цена на нефть не устанавливалась административным образом ни одним политическим деятелем. Как будут доставлять: танкерами — и по железной дороге? Какова, в конце концов, будет финальная цена нефтепродуктов для внутреннего рынка и на экспорт после переработки американской нефти? Будет ли она конкурентоспособна? Есть ли экономическая целесообразность?
Пока мы ничего этого не знаем.
Я бы не стала рассматривать американскую нефть как серьезную и системную альтернативу российской, но пробовать, тестировать и прорабатывать различные варианты поставок нефти, считаю, мы должны — и это один из вариантов.
Российский эксперт: США готовы давать какую-то скидку в обмен на что-то?
Как заявил
Что у нас с нефтью?
Напомним, с 1 января 2020 года российские нефтяные компании
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России
4 января «Белнефтехим»
Как перед нами замаячила американская нефть?
Америка довольно неожиданно появилась на белорусском нефтяном горизонте в августе 2019 года. Белорусская нефтяная компания (БНК) наняла за 60 тысяч долларов американского лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы получить разрешение на закупку американской сырой нефти. Барьером была санкционная политика США. Дело в том, что Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компаний Беларуси после президентских выборов 2006 года. В октябре 2015 года санкции были приостановлены, но действовал ряд ограничений.
В октябре 2019 года США
В этот раз приостановка санкций будет действовать полтора года — до 26 апреля 2021 года.
Сегодня госсекретарь США Майкл Помпео после встречи
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1 февраля в Минске Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Америка готова обеспечить Беларусь американской нефтью «на 100 процентов по конкурентным ценам». Что...
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