Глава Мининформа: Норма, требующая идентификация комментаторов на форумах, работает

Источник материала: Tut.by

Поправки в закон о СМИ, которые требовали идентификацию комментаторов на форумах, работают, заявил министр информации Александр Карлюкевич в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я лічу, што гэтая норма працуе. Па-першае, самі гаспадары інтэрнэт-прасторы, гаспадары пэўных рэсурсаў ведаюць характар зносін з тымі, хто выступае пад нікамі альбо пад сваім прозвішчам у якасці каментатараў. І гэта вельмі важна. І дзеля гэтага — можа быць, не ўсе чулі нас тады, некоторы час назад, — уводзілася гэта норма, — отметил он.

Карлюкевич добавил, что есть и нарушители, но это в основном не комментаторы, а те, кто специально размещает определенную информацию, запрещенную законодательством.

Мининформ: идентифицировать комментаторов можно и через соцсети, но отвечать будет владелец форума

— Я б не сказаў, што стала меней абраз. Інтернэт-прастору болей цнатлівай новае заканадаўства не зрабіла. Але ў новым заканадаўстве, я гаварыў гэта перад прыняццем, перад вылучэннем гэтых ініцыятыў, дзяржава і мы як орган дзяржаўнага кіравання абазначылі сваю пазіцыю. Прычым, гэта пазіцыя не толькі наша, гэта пазіцыя здаровых сіл грамадства.