ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Мининформа: Норма, требующая идентификация комментаторов на форумах, работает

02.02.2020 20:58 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Поправки в закон о СМИ, которые требовали идентификацию комментаторов на форумах, работают, заявил министр информации Александр Карлюкевич в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я лічу, што гэтая норма працуе. Па-першае, самі гаспадары інтэрнэт-прасторы, гаспадары пэўных рэсурсаў ведаюць характар зносін з тымі, хто выступае пад нікамі альбо пад сваім прозвішчам у якасці каментатараў. І гэта вельмі важна. І дзеля гэтага — можа быць, не ўсе чулі нас тады, некоторы час назад, — уводзілася гэта норма, — отметил он.

Карлюкевич добавил, что есть и нарушители, но это в основном не комментаторы, а те, кто специально размещает определенную информацию, запрещенную законодательством.

Мининформ: идентифицировать комментаторов можно и через соцсети, но отвечать будет владелец форума

— Я б не сказаў, што стала меней абраз. Інтернэт-прастору болей цнатлівай новае заканадаўства не зрабіла. Але ў новым заканадаўстве, я гаварыў гэта перад прыняццем, перад вылучэннем гэтых ініцыятыў, дзяржава і мы як орган дзяржаўнага кіравання абазначылі сваю пазіцыю. Прычым, гэта пазіцыя не толькі наша, гэта пазіцыя здаровых сіл грамадства.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поправки в закон о СМИ, которые требовали идентификацию комментаторов на форумах, работают, заявил министр информации Александр Карлюкевич в интервью программе...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу «Газпрома» на 6%. Цены падают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика