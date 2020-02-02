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Министр сельского хозяйства рассказал, как будут спасать АПК Витебской области

02.02.2020 21:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По требованию президента Беларуси в короткие сроки будет доработан проект указа по развитию агропромышленного комплекса Витебской области. Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» рассказал, что планируется сделать для самой проблемной области.


Анатолтй Хотько. Фото: пресс-служба правительства

— Проект указа комплексный по наполнению. Он затрагивает и сельхозпроизводство, и переработку. Формируется агропромышленное объединение. Но суть в том, чтобы сформировать отношения между переработкой и производителями. Вторая сторона — дать финансовое оздоровление, — отметил Хотько.

Планируется, что в Витебской области в семь объединений войдет 130 хозяйств. Всего в области сейчас 240 хозяйств, в том числе более 40 будут работать самостоятельно, около 30 хозяйств оздоравливается по 399 указу.

Министр отметил, что есть и список хозяйств (их около 20) для поиска инвесторов.

Известная проблема села — кадры. Министр еще на совещании у главы государства предложил для специалистов АПК военную службу заменить на службу в резерве.

Анатолий Хотько рассказал, что в прошлом году в Витебскую область было направлено 500 молодых специалистов, в том числе 320 — мужчин, они призывного возраста.

— Должно быть право выбора специалиста, который пришел в сельское хозяйство: он может за это время создать семью, начать строить жилье… В этот период по согласованию нанимателя будет решаться вопрос о его службе. Это будут какие-то краткосрочные сборы, отметил он.

Министр рассказал, что сегодня не хватает порядка 5 тысяч специалистов среднего звена, в Витебской области — около 600 человек.

Напомним, 28 января президент провел совещание по вопросам АПК Витебской области. В конце ноября президент Беларуси уже обсуждал проблемы агропромышленного комплекса региона. Ему предложили создать в регионе суперкрупный холдинг, который бы занял две трети территории области, но Александр Лукашенко со скепсисом отнесся к этой идее. Также он отметил низкую инвестиционную активность, падение экспортного потенциала и, как результат, ухудшение финансового состояния предприятий в Витебской области.

В Витебской области, напомним, зарплаты и небольшие, и платят их в некоторых организациях по частям и с задержками.

— Как информирует Белстат, 37% работников села (Витебской области. — Прим.) получают зарплату ниже 500 рублей, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату. Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим 500 рублей, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям — по 100−150 рублей. И считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?

На совещании выяснилось, что сумма долгов области составляет 3 млрд рублей. В правительстве считают, что погасить их предприятия не смогут. Президент потребовал, чтобы долги все-таки возвращали. 

 
 
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По требованию президента Беларуси в короткие сроки будет доработан проект указа по развитию агропромышленного комплекса Витебской области. Министр сельского...
 
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