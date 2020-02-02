Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу «Газпрома» на 6%. Цены падают

Источник материала: Tut.by

Добыча природного газа «Газпрома» в январе 2020 года снизилась на 6% до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты «Интерфакса» на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.



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Главная причина такой динамики — неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. В то время как «Газпром» ожидал, что в 2020 году январская погода в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем годом раньше.

Неприятный сюрприз преподнес и экспорт: в январе 2020 он снижается (по расчетам «Интерфакса») до 13,3 млрд кубометров (с 17,55 млрд кубометров в январе 2019 года).

В условиях неопределенности с украинским транзитом европейские покупатели (наравне с «Газпромом») максимизировали запасы в европейских хранилищах и до подписания транзитного контракта их почти не тратили. Сейчас Европа активно изымает газ из подземных хранилищ, невзирая даже на теплую погоду. Избыток газа давит на цены на рынке, которые уже упали до летних уровней. Цена газа на главной спотовой площадке Европы — голландской TTF в конце прошлой недели «проваливалась» до 110 долларов за тысячу кубометров. При такой цене поставки на экспорт оказываются менее доходными, чем реализация газа на российском рынке. Правда, цены долгосрочных контрактов «Газпрома» всегда были несколько выше спота, отмечает агентство.

Напомним, ситуация с поставками природного газа в Беларусь также не очень определенная. 31 декабря 2019 года в Москве подписан протокол между «Газпромом» и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь только на два месяца, январь и февраль 2020 года.

При этом «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. Цена природного газа для Беларуси в 2019 году была установлена на уровне 127 долларов за 1 тыс куб. м. Такие цены будут действовать в январе-феврале 2020 года.