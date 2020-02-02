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Глава Администрации президента рассказал про кадровые проблемы вертикали

02.02.2020 22:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие звенья местной вертикали нуждаются в кадрах, заявил в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» глава Администрации президента Игорь Сергеенко.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Он рассказал, что в кадровом реестре президента сегодня 836 должностей. Это высшие должностные лица, руководители министерств, облисполкомов, райисполкомов, крупнейших предприятий страны и вузов. Только в прошлом году было 175 назначений на должности реестра — это каждый пятый.

— Курс на дальнейшее обновление, дальнейшее омоложение будет продолжаться. Немалое внимание будет уделяться чистоте кадров, недопущению назначения на должности реестра лиц, которые скомпрометировали себя, нарушили этические нормы, не говоря о преступлениях, — заверил Сергеенко.

Он признал, что сегодня в кадровом укреплении нуждаются многие звенья местной вертикали власти.

— Это должности председателей райисполкомов, в областных исполнительных комитетах. Работа эта проводится планово, приходят новые, молодые люди, — отметил глава АП.

Он рассказал, что в год в Администрацию обращается 25−30 тысяч граждан и обещал расширить практику личных приемов в регионах, отметив, что они помогают «держать руку на пульсе». Сергеенко отметил, что около 400 чиновников в прошлом году было привлечено к дисциплинарной ответственности за волокиту при рассмотрении заявлений граждан.

Глава Администрации рассказал также о работе по изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, отметив, что «отдельные статьи будут декриминализованы». Разработчики подготовили предложения, которые изложены уже в объеме «до тысячи листов», неравнодушные граждане направили еще около двух тысяч предложений, добавил он.

 
 
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Многие звенья местной вертикали нуждаются в кадрах, заявил в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» глава Администрации президента Игорь Сергеенко.
 
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