На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год

Источник материала: realt.by

На сайте Мингорисполкома опубликовали утвержденную инвестиционную программу развития Минска на 2020 год. Realt.by решил кратко разобрать: что построят, что снесут, а что реконструируют и сколько на это потратят денег.

Как сообщает Мингорисполком, основными принципами программы стали концентрация средств бюджета Минска на вводимых в эксплуатацию в 2020 году объектах и на объектах, которые имеют высокую степень готовности.

Всего на финансирование программы предусматривается 900.000.000 белорусских рублей, из них:

- средства бюджета Минска – 700 000 000,00 рубля, в том числе субвенции на финансирование расходов по восстановлению и развитию регионов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС – 195 564,00 рубля, субвенции из республиканского дорожного фонда – 3 766 375,00 рубля;

- кредитные ресурсы банков – 200 000 000,00 рубля.

На погашение процентов и основного долга по кредитам, привлеченным на финансирование настоящей программы, в том числе по ранее выданным кредитам банков на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, по кредитам, привлеченным под гарантию Минского городского исполнительного комитета, предусматривается 16 737 871,00 рубля.

В рамках программы на строительство объектов в сфере жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства предусматривается направить 270 582 555,00 рубля.

В сфере здравоохранения предусматривается 179 849 239,00 рублей.

На объекты образования планируются инвестиции в объеме 109 564 220,00 рублей.

В сфере физической культуры и спорта программой предусматривается 17 614 720,00 рубля.

На культуру потратят 6 251 253,00 рубля.

В сфере социальной защиты программой предусматривается 3 100 000,00 рубля.

На развитие транспорта потратят 239 610 000,00 рубля.

В сфере охраны окружающей среды программой планируется финансирование в сумме 3 780 592,00 рубля.

За счет средств бюджета Минска планируется финансирование объектов в сферах общегосударственной деятельности в сумме 19 024 250,00 рубля, судебной власти, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности – 5 573 300,00 рубля, а также в другой деятельности в области национальной экономики – 28 312 000,00 рубля.

Сейчас кратко по разным разделам.