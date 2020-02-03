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На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год
03.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На сайте Мингорисполкома
Как сообщает Мингорисполком, основными принципами программы стали концентрация средств бюджета Минска на вводимых в эксплуатацию в 2020 году объектах и на объектах, которые имеют высокую степень готовности.
Всего на финансирование программы предусматривается 900.000.000 белорусских рублей, из них:
- средства бюджета Минска – 700 000 000,00 рубля, в том числе субвенции на финансирование расходов по восстановлению и развитию регионов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС – 195 564,00 рубля, субвенции из республиканского дорожного фонда – 3 766 375,00 рубля;
- кредитные ресурсы банков – 200 000 000,00 рубля.
На погашение процентов и основного долга по кредитам, привлеченным на финансирование настоящей программы, в том числе по ранее выданным кредитам банков на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, по кредитам, привлеченным под гарантию Минского городского исполнительного комитета, предусматривается 16 737 871,00 рубля.
В рамках программы на строительство объектов в сфере жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства предусматривается направить 270 582 555,00 рубля.
В сфере здравоохранения предусматривается 179 849 239,00 рублей.
На объекты образования планируются инвестиции в объеме 109 564 220,00 рублей.
В сфере физической культуры и спорта программой предусматривается 17 614 720,00 рубля.
На культуру потратят 6 251 253,00 рубля.
В сфере социальной защиты программой предусматривается 3 100 000,00 рубля.
На развитие транспорта потратят 239 610 000,00 рубля.
В сфере охраны окружающей среды программой планируется финансирование в сумме 3 780 592,00 рубля.
За счет средств бюджета Минска планируется финансирование объектов в сферах общегосударственной деятельности в сумме 19 024 250,00 рубля, судебной власти, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности – 5 573 300,00 рубля, а также в другой деятельности в области национальной экономики – 28 312 000,00 рубля.
Сейчас кратко по разным разделам.
Сколько выделят на строительство жилья (в порядке убывания цены)
Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам многофункционального комплекса «Минск-Мир» - 69 080 200 руб.
Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица – 12 942 348 руб.
Жилой комплекс в районе дер. Колодищи Минского района– 10 739 300 руб.
Многоквартирные жилые дома в микрорайоне Чижовка-6 – 9 034 205 руб.
Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева – 8 104 976 руб.
Комплексная застройка в границах просп. Партизанский - граница МАЗ - ул. Крупской - ул. Юношеская - ул. Шишкина - ул. Кулешова- 8 000 000 руб.
Микрорайон Лошица-8.1 – 3 250 000 руб.
Микрорайон Лошица-8.2 – 3 240 000 руб.
Застройка территории в границах ул. М.Лынькова - П.Глебки - проезд Масюковщина – 2 885 000 руб.
Инженерно-транспортная инфраструктура территории жилой застройки пос. Восточный. 2-я очередь строительства. Реконструкция ул. Рогачевская на участке от ул. Проектируемая № 5 до ул. Героев 120 Дивизии – 2 600 000 руб.
Многоквартирный жилой дом в районе пересечения улиц Одоевского, Киреенко – 2 035 000 руб.
Застройка территории в границах ул. Янковского, Горецкого. Ул. Проектируемая № 1, ул. Проектируемая № 2 - 2 000 000 руб.
Группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Столбцовской, ул. Копыльской, ул. Уборевича - 1 742 662 руб.
Комплексная застройка жилой территории в микрорайоне «Сокол» с выделением очередей строительства для многодетных семей – 1 709 500 руб.
Группа жилых домов в границах улиц Карвата - Геологическая - Высокая – Связистов – 1 111 000 руб.
Квартал жилой застройки в районе ул. Выготского – 1 080 000 руб.
Разработка проекта застройки территории в районе ул. Пономаренко - Бельского – Гурского - 1 074 685 руб.
Группа жилых домов в квартале ул. Клумова, ул. Стахановская, ул. Чеботарёва, ул. Щербакова - 1 000 000 руб.
Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными объектами общественного назначения и обслуживания в границах ул. Семашко – ул. Петровщина. Санкт-Петербургский квартал – 1 000 000 руб.
Застройка микрорайона Лошица-6 – 1 000 000 руб.
Застройка квартала в границах ул. Притыцкого, ул. Проектируемой № 2 (продолжение ул. Скрипникова), ул. Академика Вышелесского. – 828 428 руб.
Квартал жилой застройки в границах ул. Филимонова - Слепянской водной системы - ул. Столетова в г.Минске – 720 000 руб.
Район жилой усадебной застройки деревни Зацень - 600 000 руб.
«Жилая застройка микрорайона «Лошица-5» - 600 000 руб.
Жилая застройка территории в границах улиц Ангарской – Магнитной – 550 000 руб.
Микрорайона Лошица-10 - 500 000 руб.
Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам в квартале индивидуальной застройки пос. М.Тростенец для многодетных семей - 500 000 руб.
Одноквартирные, блокированные жилые дома в границах ул. Ангарская - ул. Байкальская - ул. Алтайская - 400 000 руб.
Одноквартирные, блокированные жилые дома по ул. Дукорской в пос. М.Тростенец - 350 000 руб.
Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой в районе пересечения улиц Шорной – Коллекторной - 308 170 руб.
Строительство многоквартирных жилых домов в границах квартала № 2 пос. Восточный 300 000 руб.
Многоквартирные жилые дома в границах Логойского тракта, ул. Волгоградской, Кнорина, Севастопольской - 300 000 руб.
Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка – 282 230 руб.
Многоквартирные жилые дома с объектами административно-общественного назначения и многоуровневой стоянкой для автомобилей с помещениями административно-общественного назначения в квартале просп. Жукова - ул. Железнодорожной - ул. Разинской – 200 000 руб.
Застройка микрорайона Лошица 7 - 200 000 руб.
Многоквартирный жилой дом на территории жилого района Сокол в границах ул. Барамзиной - ул. Березогорской - ул. Киреева со встроенной медицинской амбулаторией – 150 000 руб.
Группа многоквартирных жилых домов в районе пересечения улиц Купревича, Программистов 110 000 руб.
Проект жилой застройки в границах ул. Авакяна, Быховской, Пензенской, Жуковского, Аэродромной в г. Минске - 71 733 руб.
Многоквартирный жилой дом по просп. Независимости, 99 – 70 700 руб.
Многоквартирный жилой дом по просп. Рокоссовского в границах микрорайона "Серебрянка-1" – 60 000 руб.
Жилая застройка в районе пересечения ул. Рафиева - ул. Есенина в г.Минске. Внеквартальные инженерные сети и улицы. Улица Проектируемая № 1 - 50 000 руб.
«Застройка квартала в границах ул. Рыбалко – ул. Велозаводская – ул. Нахимова» - 50 000 руб
Проект жилой застройки в границах ул. Жуковского, Сенницкой, Нефтяной, Аэродромной – 50 000 руб.
Многоквартирный жилой дом в квартале ул. Маяковского - ул. Бородинская - ул. Козыревская – 40 000 руб.
Многоквартирный жилой дом в районе улиц Одинцова, Якубовского – 30 000 руб.
Многоквартирная малоэтажная жилая застройка по пер. 4-ому Кольцова в г. Минске - 20 000 руб.
Многоэтажные жилые дома не повышенной комфортности со встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземной двухуровневой автостоянкой в квартале ул. М.Богдановича - ул. Корш-Саблина - ул. Тургенева - пер. Верхний - 20 000 руб.
Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземными и надземными автостоянками в границах ул. М.Богдановича, Амурской, Тургенева, Тиражной - 20 000 руб.
Многоэтажные жилые дома не повышенной комфортности со встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземной двухуровневой автостоянкой в квартале ул. М.Богдановича - ул. Амурская - ул. Тургенева - ул. Экскаваторная – 20 000 руб.
Многоквартирный жилой дом в границах ул. О.Кошевого - ул. Буденного - просп. Партизанский – 10 000 руб.
Многоквартирный жилой дом по генплану № 57 в микрорайоне Сухарево-5 - 5 000 руб.
Многоквартирный жилой дом по ул. Лынькова – 5 000 руб.
Многоквартирный жилой дом по пер. 2-му Прилукскому– 5 000 руб.
Многоквартирный жилой дом в квартале ул. Грушевская, пер. Разинский, ул. Разинская– 5 000 руб.
Жилой комплекс «Лазурит» - 100 руб.
Сколько выделят на строительство школ (в порядке убывания цены)
Строительство средней общеобразовательной школы с бассейном на 1020 учащихся в микрорайоне Лошица-9 - 10 200 000 руб.
Школа № 23 по генплану в застройке жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова - ул. Семашко - 9 675 217 руб.
Школа на 792 места № 24 по генплану в жилом квартале «Магистр» по ул. Ф.Скорины - 6 000 000 руб.
Учреждение общего среднего образования (с бассейном) в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» - 4 850 000 руб.
Жилой район Каменная Горка. Микрорайон Каменная Горка-3. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся с бассейном № 54 по генплану - 3 500 000 руб.
Строительство школы с бассейном № 210 со сносом существующего здания по ул. Бачило, 13 - 1 265 000 руб.
Общеобразовательная школа на 1020 мест с бассейном в границах жилой застройки ул. Разинской, пр. Жукова, ул. Грушевской, ул. Щорса - 1 217 862 руб.
Средняя школа № 13 по генплану в квартале жилой застройки с объектами культурно-бытового назначения в границах улиц Янковского - Горецкого – Проектируемой – 500 000 руб.
Жилой район Каменная Горка. Микрорайон Каменная Горка-1. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся № 58 по генплану – 300 000 руб.
Средняя общеобразовательная школа на 1020 мест по ул. Проектируемая № 5 в жилом районе Лебяжий - 200 000 руб.
Строительство средней общеобразовательной школы в границах ул. Притыцкого - Одоевского - продолжение ул. П.Глебки – 200 000 руб.
Строительство стадиона ГУО «Средняя школа № 62 г. Минска» по ул. Асаналиева, 16 - 120 000 руб.
Средняя общеобразовательная школа № 29 по генплану в жилом районе «Масюковщина». Микрорайон «Масюковщина-5» - 50 000 руб.
Сколько выделят на строительство детских садов (в порядке убывания цены)
Детский сад на 190 мест № 15 по генплану в районе ул. Михалово, Алибегова - 6 750 000 руб.
Строительство детского сада в микрорайоне Лошица-9 - 6 550 000 руб.
Детский ясли-сад № 8 по генплану в застройке жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского-пр. Любимова-ул. Семашко - 6 000 000 руб.
Детские ясли-сад на 190 мест с бассейном № 16 по генплану в жилом районе Лебяжий - 5 700 000 руб.
Детские ясли-сад на пересечении пр. Независимости и ул. Калиновского - 4 800 000 руб.
Детские ясли-сад № 12 по генплану в границах просп. Независимости - ул. Калиновского - ул. Ф.Скорины - 4 000 000 руб.
«Детский сад - средняя школа в д. Боровляны Боровлянского сельсовета Минского района – 3 500 000 руб.
«Жилой район Масюковщина . Микрорайон Масюковщина-5. Детские ясли-сад № 28 по генплану» - 2 285 870 руб.
Жилой район Каменная Горка. Микрорайон Каменная Горка-3. Детские ясли-сад на 230 мест № 57 по генплану - 1 500 000 руб.
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детское дошкольное учреждение (с бассейном) в квартале № 19 - 1 500 000 руб.
Жилой район Масюковщина . Микрорайон Масюковщина-6. Детские ясли-сад на 230 мест № 10 по генплану» - 1 000 000 руб.
Строительство детского сада в границах ул. Ваупшасова - ул. Ключевая - ул. Таёжная – 400 000 руб.
Детский сад № 9 по генплану в комплексной застройке в границах просп. Партизанский - граница МАЗ - ул. Крупской - ул. Юношеская - ул. Шишкина - ул. Кулешова - 300 000 руб.
Жилой район Каменная Горка. Микрорайон Каменная Горка-5. Детские ясли-сад № 43 по генплану на 230 мест - 300 000 руб.
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детское дошкольное учреждение с бассейном в квартале № 23 - 300 000 руб.
Дошкольное учреждение образования в пос. Восточный - 300 000 руб.
«Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3). Детский сад на 190 мест № 33 по г.п. - 210 000 руб.
Строительство дошкольного учреждения образования № 7 по генплану в границах пр. Независимости - ул. Фогеля - ул. Гуртьева – 200 000 руб.
Детские ясли-сад № 9 по генплану в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева . Микрорайон № 4 - 200 000 руб.
Детские ясли-сад на 230 мест в границах ул. Проектируемая № 1 - ул. Проектируемая № 5 в жилом районе Лебяжий – 100 000 руб.
Детские ясли-сад на 230 мест с бассейном в жилом районе «Новинки-Северный» - 100 000 руб.
Строительство детского дошкольного учреждения на 230 мест в микрорайоне «Степянка» в границах улиц Геологическая – Карвата – 50 000 руб.
Детский сад на 230 мест в микрорайоне Сокол - 50 000 руб.
Дошкольное учреждение № 8 по генплану в микрорайоне Сухарево-3 - 15 000 руб.
Дошкольное учреждение образования на 260 мест в пос. Озерище - 5 000 руб.
Жилой район Каменная Горка. Микрорайон Каменная Горка-4. Детские ясли-сад на 230 мест № 36 по генплану – 5 000 руб.
Ясли-сад на 230 мест № 33 по генплану в микрорайоне «Брилевичи-1» - 5 000 руб.
Что еще построят помимо жилья (в порядке убывания цены)
Первый участок третьей линии Минского метрополитена от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная» с электродепо - 222 750 000 руб.
Строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого - 25 000 000 руб.
Продление ул. Жуковского от ул. Аэродромной до ул. Кижеватова с транспортной развязкой - 19 756 600 руб.
Ремонтно-техническое коммунальное унитарное предприятие «Медик» - 18 702 961 руб.
Строительство многопрофильной поликлиники в квартале улиц: К.Либкнехта - Хмелевского - Р.Люксембург – Лермонтова - 9 000 000 руб.
«Городское кладбище «Лесное» - 7 000 000 руб.
Общежитие для учащихся в учреждении образования «Национальный детский технопарк» на 300 мест - 5 000 000 руб.
Амбулаторно-поликлиническое учреждение по пр. Победителей на пересечении пр. Победителей - ул. Нарочанской - 3 600 000 руб.
Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный - 2 700 000 руб.
Строительство здания для прокуратуры Заводского района в квартале ул. Кабушкина - ул. Крупской - ул. Кулешова - пр. Партизанский - 2 598 603 руб.
Наружное освещение Минска - 2 592 000 руб.
Строительство нового здания Учреждения здравоохранения «9-я городская детская поликлиника» - 2 500 000 руб.
Строительство детской поликлиники в микрорайоне Сухарево на 480 посещений в смену - 2 500 000 руб.
Пожарное депо в жилом районе «Лошица» - 1 800 000 руб.
Канализационная насосная станция в пос. Новинки - 1 585 000 руб.
Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену - 1 500 000 руб.
Временная неохраняемая автостоянка в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева - 1 002 000 руб.
Подстанция скорой медицинской помощи по ул. Сырокомли - 1 000 000 руб.
Строительство жилых помещений социального назначения в микрорайоне Чижовка-6А в границах улиц Уборевича - Чижевских – Корзюки - 995 564 руб.
Строительство единой системы видеонаблюдения (включая проектные работы)", в том числе строительство подсистемы видеоконтроля АСУДД - 400 000 руб.
Строительство подъездной дороги к кладбищу «Лесное» с устройством транспортной развязки на пересечении с магистральной дорогой М-4 Минск-Могилев - 300 000 руб.
Строительстве Храма-Памятника в честь Всех Святых в память безвинно убиенных во Отечестве нашем - 230 000 руб.
Пожарное депо в районе ул. Одинцова, Скрипникова, Мазурова - 200 000 руб.
Пожарное депо экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир» - 200 000 руб.
Строительство нового учебного корпуса учреждения образования «Белорусский государственный медицинский колледж» по ул. Кижеватова, 60/2 - 100 000 руб.
Пожарное депо в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева – 50 000 руб.
Временная охраняемая автомобильная стоянка на месте детского сада № 5 в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева - 20 000 руб.
Строительство административного здания по ул. Д.Сердича, 12 со сносом существующего здания ГУО «Средняя школа № 116 г. Минска» - 20 000 руб.
Строительство жилых помещений социального назначения в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева - 15 000 руб.
Мемориальный комплекс «Тростенец» - 11 000 руб.
Строительство общежития для медицинских работников в границах ул. Голодеда - ул. Машиностроителей - МКАД - ул. Свислочская - 10 000 руб.
Строительство общежития для медицинских работников по ул. В.Хоружей, 32 - 10 000 руб.
Детская поликлиника на 680 посещений в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» - 5 000 руб.
Взрослая поликлиника на 850 посещений в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» - 5 000 руб.
Пожарное депо в жилом районе Каменная Горка – 200 руб.
Что снесут (в порядке убывания цены, выделенной на снос)
Снос зданий и сооружений для строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого - 3 450 000 руб.
Снос объектов недвижимости в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» - 3 277 000 руб.
Из них:
· Строение по ул. Короткевича, 9а - 295 000 руб.
· Строения по пер. Физкультурному, 22, 22/10, ул. Физкультурная 2б - 400 000 руб.
· Группа зданий и сооружений по ул. Вильямса, 39, 41, 43 - 130 000 руб.
· Группа зданий и сооружений по ул. Вильямса, 37, 37А - 270 000 руб.
· Строения по ул. Докучаева, 3,5,7, пер. Вильямса, 4 - 8 000 руб.
· Строения по ул. Вильямса, 2, 4, 8, 11 – 8 000 руб.
· Строения по пер. Вильямса,17,19, ул. Вильямса, 16 – 7 000 руб.
· Строения по пер. Вильямса, 2а, 6, 7, ул. Докучаева, 11, ул. Вильямса, 6, 12, 14, 23, 31 -12 000 руб.
· Строения по пер. Вильямса, 14 – 500 000 руб.
· Строения по ул. Л.Кижеватова,3 – 2 000 руб.
· Строения по ул. Докучаева, 1, 9 ,пер. Вильямса, 1, 2, 8, ул. Вильямса, 2А, 2Б,13, 21, 35, пер. Физкультурный, 2 – 615 000 руб.
· Строения по ул. Вильямса, 5, 17, 24, пер. Вильямса,10,13, пер. Физкультурный, 3 – 500 000 руб.
· Строения по пер. Вильямса, 11, пер. Физкультурный, 5, ул. Вильямса, 3, 7, 15, 18, 19, 22 – 530 000 руб.
Снос строений по пр. Независимости, 98 и ул. Макаёнка, 7 - 2 415 000 руб.
Снос жилых и нежилых строений в границах улиц Ангарской – Магнитной - 1 351 533 руб.
Снос зданий и сооружений в микрорайоне Лошица-10 - 1 300 000 руб.
Снос зданий и сооружений в составе застройки территории в границах ул. М.Лынькова - П.Глебки - проезд Масюковщина – 529 217 руб.
Снос неэксплуатируемых зданий по ул. Карвата, 87/12, 87/14 - 400 000 руб.
Снос нежилых строений по адресам: г.Минск, ул. Ушакова, 9, 23, ул. Украинская, 27А, 42А, ул. Центральная, 18, ул. Щетовка, 4 – 400 000 руб.
Снос группы жилых домов в границах улиц Карвата - Геологическая - Высокая – Связистов - 389 000 руб.
Снос зданий по ул. Геологическая, 98, 111 - 300 000 руб.
Снос неэксплуатируемого здания по ул. Кабушкина, 57 - 200 000 руб.
Снос многоквартирного жилого дома по ул. Социалистическая, 15 - 200 000 руб.
Снос неэксплуатируемого здания овощехранилища с инвентарным номером 500/С-55135 по адресу: г.Минск, пер. Калининградский, 20А/1 - 150 000 руб.
Снос неэксплуатируемых зданий по ул. Кабушкина, 53, 74 – 100 000 руб.
Снос неэксплуатируемого здания по ул. Аэродромной, 109 - 50 000 руб.
Снос здания по адресу: г.Минск, ул. Полоцкая, 4 – 50 000 руб.
Снос жилых домов под строительство транспортной развязки ул. Жуковского от ул. Аэродромной до ул. Кижеватова - 50 000 руб.
Снос неэксплуатируемого блока из четырех гаражей по ул. Вирской, 5а - 49 000 руб.
Снос незавершенного строительством незаконсервированного объекта «Многоуровневая гараж-стоянка на 300 машино-мест с комплексом торгово-бытового обслуживания в районе пересечения ул. Тимошенко - ул. Чичурина - 32 000 руб.
Снос жилых и нежилых строений в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка - 15 500 руб.
Снос общественного туалета, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Вокзальная, 30 - 10 000 руб.
Отселение и снос усадебных жилых домов, расположенных на участке в районе пересечения ул. Семашко, ул. Петровщина, с выносом инженерных коммуникаций - 1 000 руб.
Что реконструируют (в порядке убывания цены, выделенной на реконструкцию)
Реконструкция и техническое переоснащение коммунального унитарного предприятия «Завод эффективных промышленных конструкций» - 20 000 000 руб.
Комплексное восстановление территории после строительства метро в районе станции «К. Цеткин» - 17 500 000 руб.
Реконструкция здания учреждения здравоохранения «20-я городская поликлиника» со строительством пристройки по пр. Пушкина,16 - 12 662 961 руб.
Реконструкция территории в границах ул. Вокзальной – пер. Линейного 8 800 000 руб.
Реконструкция зданий детской инфекционной клинической больницы по ул. Якубовского, 53 – 8 416 278 руб.
Реконструкция бани № 1, расположенной по ул. Б.Хмельницкого, 12 - 8 312 000 руб.
Реконструкция ул. Жуковского от ул. Могилевской до ул. Сенницкой - 6 000 000 руб.
Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Фабричной до пр. Партизанского - 5 896 000 руб.
Реконструкция здания, специализированного для образования и воспитания (здание гимназии № 25) по ул. Седова, 3 со строительством пристройки - 5 490 271 руб.
Реконструкция 11-й городской клинической больницы со строительством нового корпуса - 5 000 000 руб.
Реконструкция с капитальным ремонтом комплекса зданий учреждения образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по адресу: г. Минск, ул. Стахановская,13 - 4 850 000 руб.
Реконструкция капитального строения, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, д. 20 и капитального строения, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, д. 20/1 с изменением назначения объектов - 4 495 000 руб.
Комплекс мероприятий по обращению с грунтом, зараженным семенами инвазивных растений в «Минск Мире» - 3 385 592 руб.
Реконструкция благоустройства парка им. Я.Купалы - 2 400 000 руб.
Реконструкция ул. Тимирязева от о.п. «Масюковщина» до МКАД - 1 000 000 руб.
Реконструкция жилой усадебной застройки д. Цна - 740 000 руб.
Реконструкция ул. Макаенка - 415 000 руб.
Комплексная реконструкция кварталов усадебной застройки ул. Веснинка - пер. Веснинка - пр. Победителей 400 000 руб.
Парк Тиволи. Реконструкция центральной аллеи - 370 000 руб.
Комплексная реконструкция квартала усадебной жилой застройки по ул. Дражня - 232 401 руб.
Комплексная реконструкция квартала усадебной жилой застройки по ул. Дражня. – 200 000 руб.
Реконструкция здания специализированного финансового назначения, расположенного по ул. Ивановская, 39, для размещения прокуратуры Партизанского района - 200 000 руб.
Инженерное обеспечение пос. Озерище - 100 000 руб.
Реконструкция парка Дружбы народов - 150 000 руб.
Благоустройство республиканского заказника «Лебяжий» - 50 000 руб.
Реконструкция приемного отделения хирургического корпуса со строительством пристройки учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» по адресу: г. Минск, ул. Уральская,5 - 10 000 руб.
Реконструкция застройки территории в районе ул. Михалово, Алибегова. Генплан, инженерные сети – 450 руб.
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