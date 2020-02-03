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На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год

03.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На сайте Мингорисполкома опубликовали утвержденную инвестиционную программу развития Минска на 2020 год. Realt.by решил кратко разобрать: что построят, что снесут, а что реконструируют и сколько на это потратят денег.

На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщает Мингорисполком, основными принципами программы стали концентрация средств бюджета Минска на вводимых в эксплуатацию в 2020 году объектах и на объектах, которые имеют высокую степень готовности.

Всего на финансирование программы предусматривается 900.000.000 белорусских рублей, из них:

- средства бюджета Минска – 700 000 000,00 рубля, в том числе субвенции на финансирование расходов по восстановлению и развитию регионов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС – 195 564,00 рубля, субвенции из республиканского дорожного фонда – 3 766 375,00 рубля;

- кредитные ресурсы банков – 200 000 000,00 рубля.

На погашение процентов и основного долга по кредитам, привлеченным на финансирование настоящей программы, в том числе по ранее выданным кредитам банков на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, по кредитам, привлеченным под гарантию Минского городского исполнительного комитета, предусматривается 16 737 871,00 рубля.

В рамках программы на строительство объектов в сфере жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства предусматривается направить 270 582 555,00 рубля.

В сфере здравоохранения предусматривается 179 849 239,00 рублей.

На объекты образования планируются инвестиции в объеме 109 564 220,00 рублей.

В сфере физической культуры и спорта программой предусматривается 17 614 720,00 рубля.

На культуру потратят 6 251 253,00 рубля.

В сфере социальной защиты программой предусматривается 3 100 000,00 рубля.

На развитие транспорта потратят 239 610 000,00 рубля.

В сфере охраны окружающей среды программой планируется финансирование в сумме 3 780 592,00 рубля.

За счет средств бюджета Минска планируется финансирование объектов в сферах общегосударственной деятельности в сумме 19 024 250,00 рубля, судебной власти, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности – 5 573 300,00 рубля, а также в другой деятельности в области национальной экономики – 28 312 000,00 рубля.

Сейчас кратко по разным разделам.

Сколько выделят на строительство жилья (в порядке убывания цены)

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам многофункционального комплекса «Минск-Мир» - 69 080 200 руб.

Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица – 12 942 348 руб.

Жилой комплекс в районе дер. Колодищи Минского района– 10 739 300 руб.

Многоквартирные жилые дома в микрорайоне Чижовка-6 – 9 034 205 руб.

Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева – 8 104 976 руб.

Комплексная застройка в границах просп. Партизанский - граница МАЗ - ул. Крупской - ул. Юношеская - ул. Шишкина - ул. Кулешова- 8 000 000 руб.

Микрорайон Лошица-8.1 – 3 250 000 руб.

Микрорайон Лошица-8.2 – 3 240 000 руб. 

Застройка территории в границах ул. М.Лынькова - П.Глебки - проезд Масюковщина – 2 885 000 руб.

Инженерно-транспортная инфраструктура территории жилой застройки пос. Восточный. 2-я очередь строительства. Реконструкция ул. Рогачевская на участке от ул. Проектируемая № 5 до ул. Героев 120 Дивизии – 2 600 000 руб.

На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год
Фото носит иллюстративный характер

Многоквартирный жилой дом в районе пересечения улиц Одоевского, Киреенко – 2 035 000 руб.

Застройка территории в границах ул. Янковского, Горецкого. Ул. Проектируемая № 1, ул. Проектируемая № 2 - 2 000 000 руб.

Группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Столбцовской, ул. Копыльской, ул. Уборевича - 1 742 662 руб.

Комплексная застройка жилой территории в микрорайоне «Сокол» с выделением очередей строительства для многодетных семей – 1 709 500 руб.

Группа жилых домов в границах улиц Карвата - Геологическая - Высокая – Связистов – 1 111 000 руб.

Квартал жилой застройки в районе ул. Выготского – 1 080 000 руб.

Разработка проекта застройки территории в районе ул. Пономаренко - Бельского – Гурского - 1 074 685 руб.

Группа жилых домов в квартале ул. Клумова, ул. Стахановская, ул. Чеботарёва, ул. Щербакова - 1 000 000 руб.

Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными объектами общественного назначения и обслуживания в границах ул. Семашко – ул. Петровщина. Санкт-Петербургский квартал – 1 000 000 руб.

Застройка микрорайона Лошица-6 – 1 000 000 руб.

Застройка квартала в границах ул. Притыцкого, ул. Проектируемой № 2 (продолжение ул. Скрипникова), ул. Академика Вышелесского. – 828 428 руб.

Квартал жилой застройки в границах ул. Филимонова - Слепянской водной системы - ул. Столетова в г.Минске – 720 000 руб.

Район жилой усадебной застройки деревни Зацень - 600 000 руб.

«Жилая застройка микрорайона «Лошица-5» - 600 000 руб.

Жилая застройка территории в границах улиц Ангарской – Магнитной – 550 000 руб.

Микрорайона Лошица-10 - 500 000 руб.

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам в квартале индивидуальной застройки пос. М.Тростенец для многодетных семей - 500 000 руб.

Одноквартирные, блокированные жилые дома в границах ул. Ангарская - ул. Байкальская - ул. Алтайская - 400 000 руб.

Одноквартирные, блокированные жилые дома по ул. Дукорской в пос. М.Тростенец - 350 000 руб.

Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой в районе пересечения улиц Шорной – Коллекторной - 308 170 руб.

Строительство многоквартирных жилых домов в границах квартала № 2 пос. Восточный 300 000 руб.

На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год
Фото носит иллюстративный характер

Многоквартирные жилые дома в границах Логойского тракта, ул. Волгоградской, Кнорина, Севастопольской - 300 000 руб.

Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка – 282 230 руб.

Многоквартирные жилые дома с объектами административно-общественного назначения и многоуровневой стоянкой для автомобилей с помещениями административно-общественного назначения в квартале просп. Жукова - ул. Железнодорожной - ул. Разинской – 200 000 руб.

Застройка микрорайона Лошица 7 - 200 000 руб.

Многоквартирный жилой дом на территории жилого района Сокол в границах ул. Барамзиной - ул. Березогорской - ул. Киреева со встроенной медицинской амбулаторией – 150 000 руб.

Группа многоквартирных жилых домов в районе пересечения улиц Купревича, Программистов 110 000 руб.

Проект жилой застройки в границах ул. Авакяна, Быховской, Пензенской, Жуковского, Аэродромной в г. Минске - 71 733 руб.

Многоквартирный жилой дом по просп. Независимости, 99 – 70 700 руб.

Многоквартирный жилой дом по просп. Рокоссовского в границах микрорайона "Серебрянка-1" – 60 000 руб.

Жилая застройка в районе пересечения ул. Рафиева - ул. Есенина в г.Минске. Внеквартальные инженерные сети и улицы. Улица Проектируемая № 1 - 50 000 руб.

«Застройка квартала в границах ул. Рыбалко – ул. Велозаводская – ул. Нахимова» - 50 000 руб

Проект жилой застройки в границах ул. Жуковского, Сенницкой, Нефтяной, Аэродромной – 50 000 руб.

Многоквартирный жилой дом в квартале ул. Маяковского - ул. Бородинская - ул. Козыревская – 40 000 руб.

Многоквартирный жилой дом в районе улиц Одинцова, Якубовского – 30 000 руб.

Многоквартирная малоэтажная жилая застройка по пер. 4-ому Кольцова в г. Минске - 20 000 руб.

Многоэтажные жилые дома не повышенной комфортности со встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземной двухуровневой автостоянкой в квартале ул. М.Богдановича - ул. Корш-Саблина - ул. Тургенева - пер. Верхний - 20 000 руб.

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземными и надземными автостоянками в границах ул. М.Богдановича, Амурской, Тургенева, Тиражной - 20 000 руб.

Многоэтажные жилые дома не повышенной комфортности со встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземной двухуровневой автостоянкой в квартале ул. М.Богдановича - ул. Амурская - ул. Тургенева - ул. Экскаваторная – 20 000 руб.

Многоквартирный жилой дом в границах ул. О.Кошевого - ул. Буденного - просп. Партизанский – 10 000 руб.

Многоквартирный жилой дом по генплану № 57 в микрорайоне Сухарево-5 - 5 000 руб. 

Многоквартирный жилой дом по ул. Лынькова – 5 000 руб.

Многоквартирный жилой дом по пер. 2-му Прилукскому– 5 000 руб.

Многоквартирный жилой дом в квартале ул. Грушевская, пер. Разинский, ул. Разинская– 5 000 руб.

Жилой комплекс «Лазурит» - 100 руб.


На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год
Фото носит иллюстративный характер

Сколько выделят на строительство школ (в порядке убывания цены)

Строительство средней общеобразовательной школы с бассейном на 1020 учащихся в микрорайоне Лошица-9 - 10 200 000 руб.

Школа № 23 по генплану в застройке жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова - ул. Семашко - 9 675 217 руб.

Школа на 792 места № 24 по генплану в жилом квартале «Магистр» по ул. Ф.Скорины - 6 000 000 руб.

Учреждение общего среднего образования (с бассейном) в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» - 4 850 000 руб.

Жилой район Каменная Горка. Микрорайон Каменная Горка-3. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся с бассейном № 54 по генплану - 3 500 000 руб.

Строительство школы с бассейном № 210 со сносом существующего здания по ул. Бачило, 13 - 1 265 000 руб.

Общеобразовательная школа на 1020 мест с бассейном в границах жилой застройки ул. Разинской, пр. Жукова, ул. Грушевской, ул. Щорса - 1 217 862 руб.

Средняя школа № 13 по генплану в квартале жилой застройки с объектами культурно-бытового назначения в границах улиц Янковского - Горецкого – Проектируемой – 500 000 руб.

Жилой район Каменная Горка. Микрорайон Каменная Горка-1. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся № 58 по генплану – 300 000 руб.

Средняя общеобразовательная школа на 1020 мест по ул. Проектируемая № 5 в жилом районе Лебяжий - 200 000 руб.

Строительство средней общеобразовательной школы в границах ул. Притыцкого - Одоевского - продолжение ул. П.Глебки – 200 000 руб.

Строительство стадиона ГУО «Средняя школа № 62 г. Минска» по ул. Асаналиева, 16 - 120 000 руб.

Средняя общеобразовательная школа № 29 по генплану в жилом районе «Масюковщина». Микрорайон «Масюковщина-5» - 50 000 руб.

На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год
Фото носит иллюстративный характер

Сколько выделят на строительство детских садов (в порядке убывания цены)

Детский сад на 190 мест № 15 по генплану в районе ул. Михалово, Алибегова - 6 750 000 руб.

Строительство детского сада в микрорайоне Лошица-9 - 6 550 000 руб.

Детский ясли-сад № 8 по генплану в застройке жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского-пр. Любимова-ул. Семашко - 6 000 000 руб.

Детские ясли-сад на 190 мест с бассейном № 16 по генплану в жилом районе Лебяжий - 5 700 000 руб.

Детские ясли-сад на пересечении пр. Независимости и ул. Калиновского - 4 800 000 руб.

Детские ясли-сад № 12 по генплану в границах просп. Независимости - ул. Калиновского - ул. Ф.Скорины - 4 000 000 руб.

«Детский сад - средняя школа в д. Боровляны Боровлянского сельсовета Минского района – 3 500 000 руб.

«Жилой район Масюковщина . Микрорайон Масюковщина-5. Детские ясли-сад № 28 по генплану» - 2 285 870 руб.

Жилой район Каменная Горка. Микрорайон Каменная Горка-3. Детские ясли-сад на 230 мест № 57 по генплану - 1 500 000 руб.

Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детское дошкольное учреждение (с бассейном) в квартале № 19 - 1 500 000 руб.

Жилой район Масюковщина . Микрорайон Масюковщина-6. Детские ясли-сад на 230 мест № 10 по генплану» - 1 000 000 руб.

Строительство детского сада в границах ул. Ваупшасова - ул. Ключевая - ул. Таёжная – 400 000 руб.

Детский сад № 9 по генплану в комплексной застройке в границах просп. Партизанский - граница МАЗ - ул. Крупской - ул. Юношеская - ул. Шишкина - ул. Кулешова - 300 000 руб.

Жилой район Каменная Горка. Микрорайон Каменная Горка-5. Детские ясли-сад № 43 по генплану на 230 мест - 300 000 руб.

Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детское дошкольное учреждение с бассейном в квартале № 23 - 300 000 руб.

Дошкольное учреждение образования в пос. Восточный - 300 000 руб.

«Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3). Детский сад на 190 мест № 33 по г.п. - 210 000 руб.

Строительство дошкольного учреждения образования № 7 по генплану в границах пр. Независимости - ул. Фогеля - ул. Гуртьева – 200 000 руб.

Детские ясли-сад № 9 по генплану в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева . Микрорайон № 4 - 200 000 руб.

Детские ясли-сад на 230 мест в границах ул. Проектируемая № 1 - ул. Проектируемая № 5 в жилом районе Лебяжий – 100 000 руб.

Детские ясли-сад на 230 мест с бассейном в жилом районе «Новинки-Северный» - 100 000 руб.

Строительство детского дошкольного учреждения на 230 мест в микрорайоне «Степянка» в границах улиц Геологическая – Карвата – 50 000 руб.

Детский сад на 230 мест в микрорайоне Сокол - 50 000 руб.

Дошкольное учреждение № 8 по генплану в микрорайоне Сухарево-3 - 15 000 руб.

Дошкольное учреждение образования на 260 мест в пос. Озерище - 5 000 руб.

Жилой район Каменная Горка. Микрорайон Каменная Горка-4. Детские ясли-сад на 230 мест № 36 по генплану – 5 000 руб.

Ясли-сад на 230 мест № 33 по генплану в микрорайоне «Брилевичи-1» - 5 000 руб.


На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год
Фото носит иллюстративный характер

Что еще построят помимо жилья (в порядке убывания цены)

Первый участок третьей линии Минского метрополитена от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная» с электродепо - 222 750 000 руб.

Строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого - 25 000 000 руб.

Строительство корпуса хирургии и трансплантологии по ул. Семашко, 8 - 22 000 000 руб.

Продление ул. Жуковского от ул. Аэродромной до ул. Кижеватова с транспортной развязкой - 19 756 600 руб.

Ремонтно-техническое коммунальное унитарное предприятие «Медик» - 18 702 961 руб.

Строительство многопрофильной поликлиники в квартале улиц: К.Либкнехта - Хмелевского - Р.Люксембург – Лермонтова - 9 000 000 руб.

«Городское кладбище «Лесное» - 7 000 000 руб.

Общежитие для учащихся в учреждении образования «Национальный детский технопарк» на 300 мест - 5 000 000 руб.

Амбулаторно-поликлиническое учреждение по пр. Победителей на пересечении пр. Победителей - ул. Нарочанской - 3 600 000 руб.

Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный - 2 700 000 руб.

Строительство здания для прокуратуры Заводского района в квартале ул. Кабушкина - ул. Крупской - ул. Кулешова - пр. Партизанский - 2 598 603 руб.

Наружное освещение Минска - 2 592 000 руб.

Строительство нового здания Учреждения здравоохранения «9-я городская детская поликлиника» - 2 500 000 руб.

Строительство детской поликлиники в микрорайоне Сухарево на 480 посещений в смену - 2 500 000 руб.

Пожарное депо в жилом районе «Лошица» - 1 800 000 руб.

Канализационная насосная станция в пос. Новинки - 1 585 000 руб.

Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену - 1 500 000 руб.

Временная неохраняемая автостоянка в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева - 1 002 000 руб.

Подстанция скорой медицинской помощи по ул. Сырокомли - 1 000 000 руб.

Строительство жилых помещений социального назначения в микрорайоне Чижовка-6А в границах улиц Уборевича - Чижевских – Корзюки - 995 564 руб.

Строительство единой системы видеонаблюдения (включая проектные работы)", в том числе строительство подсистемы видеоконтроля АСУДД - 400 000 руб.

Строительство подъездной дороги к кладбищу «Лесное» с устройством транспортной развязки на пересечении с магистральной дорогой М-4 Минск-Могилев - 300 000 руб.

Строительстве Храма-Памятника в честь Всех Святых в память безвинно убиенных во Отечестве нашем - 230 000 руб.

Пожарное депо в районе ул. Одинцова, Скрипникова, Мазурова - 200 000 руб.

Пожарное депо экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир» - 200 000 руб.

Строительство нового учебного корпуса учреждения образования «Белорусский государственный медицинский колледж» по ул. Кижеватова, 60/2 - 100 000 руб.

Пожарное депо в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева – 50 000 руб.

Временная охраняемая автомобильная стоянка на месте детского сада № 5 в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева - 20 000 руб.

Строительство административного здания по ул. Д.Сердича, 12 со сносом существующего здания ГУО «Средняя школа № 116 г. Минска» - 20 000 руб.

Строительство жилых помещений социального назначения в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева - 15 000 руб.

Мемориальный комплекс «Тростенец» - 11 000 руб.

Строительство общежития для медицинских работников в границах ул. Голодеда - ул. Машиностроителей - МКАД - ул. Свислочская - 10 000 руб.

Строительство общежития для медицинских работников по ул. В.Хоружей, 32 - 10 000 руб.

Детская поликлиника на 680 посещений в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» - 5 000 руб.

Взрослая поликлиника на 850 посещений в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» - 5 000 руб.

Пожарное депо в жилом районе Каменная Горка – 200 руб.

На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год
Фото носит иллюстративный характер

Что снесут (в порядке убывания цены, выделенной на снос)

Снос зданий и сооружений для строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого - 3 450 000 руб.

Снос объектов недвижимости в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» - 3 277 000 руб.

Из них:

·  Строение по ул. Короткевича, 9а - 295 000 руб.

·  Строения по пер. Физкультурному, 22, 22/10, ул. Физкультурная 2б - 400 000 руб.

·  Группа зданий и сооружений по ул. Вильямса, 39, 41, 43 - 130 000 руб.

·  Группа зданий и сооружений по ул. Вильямса, 37, 37А - 270 000 руб.

·  Строения по ул. Докучаева, 3,5,7, пер. Вильямса, 4 - 8 000 руб.

·  Строения по ул.  Вильямса, 2, 4, 8, 11 – 8 000 руб.

·  Строения по пер. Вильямса,17,19, ул. Вильямса, 16 – 7 000 руб.

·  Строения по пер. Вильямса, 2а, 6, 7, ул. Докучаева, 11, ул. Вильямса, 6, 12, 14, 23, 31 -12 000 руб.

·  Строения по пер. Вильямса, 14 – 500 000 руб.

·  Строения по ул. Л.Кижеватова,3 – 2 000 руб.

·  Строения по ул. Докучаева, 1, 9 ,пер. Вильямса, 1, 2, 8, ул. Вильямса, 2А, 2Б,13, 21, 35, пер. Физкультурный, 2 – 615 000 руб.

·  Строения по ул. Вильямса, 5, 17, 24, пер. Вильямса,10,13, пер. Физкультурный, 3 – 500 000 руб.

·  Строения по пер. Вильямса, 11, пер. Физкультурный, 5, ул. Вильямса, 3, 7, 15, 18, 19, 22 – 530 000 руб.

На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год
Фото носит иллюстративный характер

Снос строений по пр. Независимости, 98 и ул. Макаёнка, 7 - 2 415 000 руб.

Снос жилых и нежилых строений в границах улиц Ангарской – Магнитной - 1 351 533 руб.

Снос зданий и сооружений в микрорайоне Лошица-10 - 1 300 000 руб.

Снос зданий и сооружений в составе застройки территории в границах ул. М.Лынькова - П.Глебки - проезд Масюковщина – 529 217 руб.

Снос неэксплуатируемых зданий по ул. Карвата, 87/12, 87/14 - 400 000 руб.

Снос нежилых строений по адресам: г.Минск, ул. Ушакова, 9, 23, ул. Украинская, 27А, 42А, ул. Центральная, 18, ул. Щетовка, 4 – 400 000 руб.

Снос группы жилых домов в границах улиц Карвата - Геологическая - Высокая – Связистов - 389 000 руб.

Снос зданий по ул. Геологическая, 98, 111 - 300 000 руб.

Снос неэксплуатируемого здания по ул. Кабушкина, 57 - 200 000 руб.

Снос многоквартирного жилого дома по ул. Социалистическая, 15 - 200 000 руб.

Снос неэксплуатируемого здания овощехранилища с инвентарным номером 500/С-55135 по адресу: г.Минск, пер. Калининградский, 20А/1 - 150 000 руб.

Снос неэксплуатируемых зданий по ул. Кабушкина, 53, 74 – 100 000 руб.

Снос неэксплуатируемого здания по ул. Аэродромной, 109 - 50 000 руб.

Снос здания по адресу: г.Минск, ул. Полоцкая, 4 – 50 000 руб.

Снос жилых домов под строительство транспортной развязки ул. Жуковского от ул. Аэродромной до ул. Кижеватова - 50 000 руб.

Снос неэксплуатируемого блока из четырех гаражей по ул. Вирской, 5а - 49 000 руб.

Снос незавершенного строительством незаконсервированного объекта «Многоуровневая гараж-стоянка на 300 машино-мест с комплексом торгово-бытового обслуживания в районе пересечения ул. Тимошенко - ул. Чичурина - 32 000 руб.

Снос жилых и нежилых строений в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка - 15 500 руб.

Снос общественного туалета, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Вокзальная, 30 - 10 000 руб.

Отселение и снос усадебных жилых домов, расположенных на участке в районе пересечения ул. Семашко, ул. Петровщина, с выносом инженерных коммуникаций - 1 000 руб.

На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год
Фото носит иллюстративный характер

Что реконструируют (в порядке убывания цены, выделенной на реконструкцию)

Реконструкция и техническое переоснащение коммунального унитарного предприятия «Завод эффективных промышленных конструкций» - 20 000 000 руб.

Комплексное восстановление территории после строительства метро в районе станции «К. Цеткин» - 17 500 000 руб.

Реконструкция здания учреждения здравоохранения «20-я городская поликлиника» со строительством пристройки по пр. Пушкина,16 - 12 662 961 руб.

Реконструкция территории в границах ул. Вокзальной – пер. Линейного 8 800 000 руб.

Реконструкция зданий детской инфекционной клинической больницы по ул. Якубовского, 53 – 8 416 278 руб.

Реконструкция бани № 1, расположенной по ул. Б.Хмельницкого, 12 - 8 312 000 руб.

Реконструкция ул. Жуковского от ул. Могилевской до ул. Сенницкой - 6 000 000 руб.

Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Фабричной до пр. Партизанского - 5 896 000 руб.

Реконструкция здания, специализированного для образования и воспитания (здание гимназии № 25) по ул. Седова, 3 со строительством пристройки - 5 490 271 руб.

Реконструкция 11-й городской клинической больницы со строительством нового корпуса - 5 000 000 руб.

Реконструкция с капитальным ремонтом комплекса зданий учреждения образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по адресу: г. Минск, ул. Стахановская,13 - 4 850 000 руб.


На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год
Фото носит иллюстративный характер

Реконструкция капитального строения, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, д. 20 и капитального строения, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, д. 20/1 с изменением назначения объектов - 4 495 000 руб.

Комплекс мероприятий по обращению с грунтом, зараженным семенами инвазивных растений в «Минск Мире» - 3 385 592 руб.

Реконструкция благоустройства парка им. Я.Купалы - 2 400 000 руб.

Реконструкция ул. Тимирязева от о.п. «Масюковщина» до МКАД - 1 000 000 руб.

Реконструкция жилой усадебной застройки д. Цна  - 740 000 руб.

Реконструкция ул. Макаенка - 415 000 руб.

Комплексная реконструкция кварталов усадебной застройки ул. Веснинка - пер. Веснинка - пр. Победителей 400 000 руб.

Парк Тиволи. Реконструкция центральной аллеи - 370 000 руб.

Комплексная реконструкция квартала усадебной жилой застройки по ул. Дражня - 232 401 руб.

Комплексная реконструкция квартала усадебной жилой застройки по ул. Дражня. – 200 000 руб.

Реконструкция здания специализированного финансового назначения, расположенного по ул. Ивановская, 39, для размещения прокуратуры Партизанского района - 200 000 руб.

Инженерное обеспечение пос. Озерище - 100 000 руб.

Реконструкция парка Дружбы народов - 150 000 руб.

Благоустройство республиканского заказника «Лебяжий» - 50 000 руб.

Реконструкция приемного отделения хирургического корпуса со строительством пристройки учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» по адресу: г. Минск, ул. Уральская,5 - 10 000 руб.

Реконструкция застройки территории в районе ул. Михалово, Алибегова. Генплан, инженерные сети – 450 руб.


На «Минск Мир» выделили 69 миллионов, на ЖК «Лазурит» - 100 рублей. Изучаем инвестиционную программу столицы на 2020 год
Фото носит иллюстративный характер
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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