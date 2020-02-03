В Витебской области 130 хозяйств расформируют в 7 холдингов

АПК Витебской области будут оздоравливать согласно 339 указу, 130 хозяйств расформируют в 7 холдингов, для 20 - будут искать инвесторов.

Об этом заявил глава Минсельхозпрода Анатолий Хотько в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» 2 февраля.

Он сообщил, что в самое ближайшее время в стране будет доработан проект указа по развитию АПК Витебской области. По словам министра, документ затрагивает и сельхозпроизводство, и переработку. Есть задача сформировать отношения между этими двумя факторами и дать финансовое оздоровление.

В планах ведомства – объединение 130 хозяйств Витебской области в 7 холдингов. Всего в регионе 240 хозяйств, 40 из них будут работать самостоятельно, около 30 хозяйств оздоравливается по 399 указу. Двадцати хозяйствам требуются инвесторы.

Ранее Хотько говорил о проблеме кадров, на совещании у президента 28 января он предложил заменить военную службу на службу в резерве для специалистов АПК.

По его словам, в 2019 году в Витебскую область было направлено 500 молодых специалистов, в том числе 320 - мужчин призывного возраста.

«Должно быть право выбора специалиста, который пришел в сельское хозяйство: он может за это время создать семью, начать строить жилье… В этот период по согласованию нанимателя будет решаться вопрос о его службе. Это будут какие-то краткосрочные сборы», - отметил чиновник.

По его информации, всего в АПК республики не хватает около 5 тысяч специалистов, в Витебской области – примерно 600 человек.