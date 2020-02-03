«Трайпл» проиграл иск к бывшему топ-менеджеру

Источник материала: Tut.by

Cуд Логойского района в понедельник отказал «Трайплу» в удовлетворении иска к бывшему топ-менеджеру компании Николаю Чукисову и его бывшей жене Инне Чукисовой. Компания, основным владельцем которой является Юрий Чиж, пыталась доказать факт ничтожности сделки по продаже дома в Логожеске между Чукисовым и его бывшей женой.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Процесс вела судья Эмилия Стреж. «Трайпл» требовал установить факт ничтожности сделки по продаже коттеджа в поселке Логожеск между Николаем Чукисовым и его бывшей супругой.

Напомним, в 2013 году Николай Чукисов приобрел у «Трайпла» дом в Логожеске. Цена шале без отделки по договору составляла 350 тысяч долларов (ее снизили в декабре 2016 годаи еще раз в августе 2017 года путем заключения мирового соглашения в суде Центрального района Минска), рассчитаться покупатель должен был до 30 августа 2016 года. Долг не был полностью погашен, его сумму компания оценила в 135,3 тысячи долларов.

В 2015 году Чукисов продал дом бывшей супруге Инне за 1 млрд неденоминированных рублей (около 58 тысяч долларов). Истец утверждал, что сделка была ничтожной, а Чукисов таким образом пытался защитить имущество от претензий кредиторов. Среди аргументов было то, что Чукисовы якобы живут одной семьей и ведут общее хозяйство.

Бывшие супруги иск не признали. В суде выяснилось, что развелись супруги задолго до сделки, в 1997 году (свидетельство о разводе получено в 2003 году). При этом Чукисов не отрицал, что часто бывает в доме, навещая своего несовершеннолетнего сына.

Интересно, что представители «Трайпла» уверяли: о сделке по купле-продаже дома узнали только в 2019 году от судебных исполнителей. Якобы не знали в компании и о расторжении брака ответчиков.

— А как узнали про развод? — уточнила представитель Инны Чукисовой.

— Соседи сообщили.

— Те же, которые вам подтверждали, что они живут дружной семьей?

Ответчики были уверены, что «Трайпл» никак не мог быть не в курсе сделки, тем более что дом был в залоге у компании. В суде представлено письмо, подписанное уполномоченным должностным лицом «Трайпла», Владимиром Ботвинко от сентября 2015 года — разрешение на отчуждение дома любому лицу и на любых условиях.

Адвокат Инны Чукисовой в суде заявляла, что считает требования истца незаконными и необоснованными, не подлежащими удовлетворению в полном объеме: требования об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности могут быть предъявлены любым заинтересованным лицом, а «Трайпл» не доказал свою заинтересованность, следовательно, не вправе предъявлять такого рода иск.

Не вызывает сомнений у представителя и то, что «Трайпл» знал о совершении сделки купли-продажи. Об этом говорит и письмо Ботвинко, и то, что компания не чинила никаких препятствий в совершении сделки. Более того, 29 декабря 2016 года «Трайпл» подписал допсоглашение, согласно которому дом уже не находится в залоге у продавца до полной оплаты.

— Очевидно, что факты, на которые ссылается «Трайпл», как якобы нарушающие его права, происходили с его ведома и согласия, что в дальнейшем лишает его права говорить о том, что он является заинтересованным лицом, — подчеркнула представитель Чукисовой, назвав иск «Трайпла» является «злоупотреблением правом на защиту своих гражданских прав».

Николай Чукисов был управляющим одной из компаний группы «Трайпл» в 2008−2015 годах, руководителем ассоциации профсоюзов «Трайпла» в 2009−2014 годах, руководителем компании «Элит Эстейт» (входит в группу компаний «Трайпл») — застройщика гостиничного комплекса «Кемпински» в 2010 году. Ответчик признал, что имеется исполнительное производство по долгу, и заверил, что в меру возможности он долг гасит, выплатив за два года около 40 тысяч долларов.

— Более того, по решению суда в рамках обеспечения исполнения обязательств я ограничен в своих правах, у меня арестованы квартира в Черикове, гараж в Черикове, счета в банке. И все это сделано «Трайплом». У собственника «Трайпла» более значительный долг передо мной! Чиж мне должен 140 тысяч долларов. (Речь о проигранном Юрием Чижом суде с Владимиром Япринцевым о неосновательном обогащении. Япринцев уступил Чукисову право требования отсуженных денег.) И я по-прежнему, несмотря на этот долг, продолжаю исполнять свои обязательства и возвращаю долг «Трайплу».

Попытку обратить имущество бывшей жены в счет выплаты его долга «Трайплу» Николай Чукисов назвал «надуманной и необоснованной».