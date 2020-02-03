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По делу об отмывании 50 млн евро задержали экс-главу представительства ABLV в Беларуси
03.02.2020 10:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правоохранительные органы задержали бывшего главу представительства ABLV в Беларуси Евгения Терехина по делу об отмывании 50 миллионов евро. Об этом сообщает
По информации латвийского телевидения, речь идет о Евгении Терехине, который почти 15 лет возглавлял представительство ABLV в Беларуси.
На территории какой страны прошли задержания — не уточняется, но предварительное расследование ведут латвийские и белорусские следователи.
На прошлой неделе в офисе латвийского ABLV Bank провели обыски в связи с уголовным делом о легализации 50 млн евро. Подозреваемыми признаны 12 человек, трое из них арестованы.
В материалах уголовного дела речь идет о том, что организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, с 2015 по 2018 год отмывала крупные суммы денег, фигурирует сумма более 50 миллионов евро.
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По информации латвийского телевидения, речь идет о Евгении Терехине, который почти 15 лет возглавлял представительство ABLV в Беларуси.
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