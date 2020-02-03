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В Витебской области 130 хозяйств расформируют в 7 холдингов

03.02.2020 11:14 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

АПК Витебской области будут оздоравливать согласно 339 указу, 130 хозяйств расформируют в 7 холдингов, для 20 - будут искать инвесторов.

Об этом заявил глава Минсельхозпрода Анатолий Хотько в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» 2 февраля.

Он сообщил, что в самое ближайшее время в стране будет доработан проект указа по развитию АПК Витебской области. По словам министра, документ затрагивает и сельхозпроизводство, и переработку. Есть задача сформировать отношения между этими двумя факторами и дать финансовое оздоровление.

В планах ведомства – объединение 130 хозяйств Витебской области в 7 холдингов. Всего в регионе 240 хозяйств, 40 из них будут работать самостоятельно, около 30 хозяйств оздоравливается по указу. №339 (от 2 октярбя 2018 года). Двадцати хозяйствам требуются инвесторы.

Ранее Хотько говорил о проблеме кадров, на совещании у президента 28 января он предложил заменить военную службу на службу в резерве для специалистов АПК.

По его словам, в 2019 году в Витебскую область было направлено 500 молодых специалистов, в том числе 320 - мужчин призывного возраста.

«Должно быть право выбора специалиста, который пришел в сельское хозяйство: он может за это время создать семью, начать строить жилье… В этот период по согласованию нанимателя будет решаться вопрос о его службе. Это будут какие-то краткосрочные сборы», - отметил чиновник.

По его информации, всего в АПК республики не хватает около 5 тысяч специалистов, в Витебской области – примерно 600 человек.

Напомним, 28 января, Александр Лукашенко провел совещание, на котором рассматривались очередные предложения по исправлению ситуации в агропромышленном комплексе Витебской области. На совещании премьер-министр страны Сергей Румас сообщил, что АПК Витебской области накопил долгов на 3 млрд рублей. Президент подчеркнул, что списания этих долгов для предприятий АПК не будет. 

«Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха», - подчеркнул он.

27 августа, принимая с докладом первого вице-премьера Александра Турчина и вице-премьера Владимира Дворника, президент просил чиновников рассказать о корректировке механизма оказания спонсорской помощи АПК, о котором ранее просило правительство. Обсуждение касалось спонсорства для 49 предприятий, которые находятся в тяжелой ситуации.

 
 
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АПК Витебской области будут оздоравливать согласно 339 указу, 130 хозяйств расформируют в 7 холдингов, для 20 - будут искать инвесторов.
 
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