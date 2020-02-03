Канопацкая пожаловалась на ЦИК. Генпрокуратура: У нас нет права следить за соблюдением закона ЦИКом

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура не имеет права на осуществление надзора за соблюдением законодательства в деятельности ЦИК. Это следует из ответа Генпрокуратуры экс-депутату парламента Анне Канопацкой.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Экс-депутат Анна Канопацкая подала жалобу в Генпрокуратуру и Верховный суд, попросив оценить законность решения ЦИК от 22 ноября 2019 № 71 о созыве первой сессии Палаты представителей седьмого созыва 6 декабря 2019 года. По мнению Канопацкой, такое решение ЦИК нарушает закон, поскольку сокращает срок полномочий депутатов шестого созыва, который должен был составить четыре года.

— Полномочия Палаты представителей шестого созыва должны были истечь 11 октября 2020 года. Действия ЦИК в принятии решения, изложенного в постановлении от 22.11.2019 № 71 являются незаконными, так как противоречат Конституции и в нарушении Конституции сокращают срок полномочий шестого созыва, продолжительностью четыре года, — написала у себя в Facebook экс-депутат.

Бывший парламентарий попросила Генпрокуратуру провести проверку действий должностных лиц ЦИК, нарушивших статью 93 Конституции и права Канопацкой «на выборную законодательную деятельность в Республике Беларусь». Экс-депутат потребовала дать правовую оценку действиям указанных должностных лиц, и при наличии в их действиях противоправного состава привлечь к предусмотренной законодательством ответственности.

Генпрокуратура изучила обращение Канопацкой и ответила, что законодательными актами Республики Беларусь права на осуществление надзора за соблюдением законодательства в деятельности Центральной комиссии прокуратуре не делегированы.

— При указанных обстоятельствах оснований для рассмотрения вашего обращения по существу не имеется, — считает замначальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Павел Елисеев.



Фото: Анна Канопацкая

Верховный суд отказал в возбуждении уголовного дела, пояснив, что решение ЦИК было принято в рамках полномочий Комиссии. Но законодательством, в том числе Избирательным кодексом, не предусмотрено обжалование решений ЦИК по созыву первой после выборов сессии Палаты представителей.

— Поскольку заявленные Канопацкой требования не являются к компетенции суда, поданная жалоба рассмотрению в суде не подлежит ввиду подведомственности, — говорится в ответе судьи Верховного суда Валентины Кулик.