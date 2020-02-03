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Верность профессии и своей земле

03.02.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Одна запись в трудовой книжке у Виктора Станиславовича Глушкевича - КСУП «Субботники». Он пригодился своей земле, той, на которой родился и рос.

Верность профессии и своей земле

Родился в  д. Кудейши, в 1978-м закончил Субботникскую СШ. Учился в Ошмянской автошколе. С 1 ноября 1979 года  - он тракторист-машинист совхоза «Субботники», продолжает работать в КСУП «Субботники» по настоящее время.

Служил в армии, обслуживал полеты авиации в Ростове-на-Дону. После службы в армии вернулся работать домой.

Стаж работы в сельскохозяйственной отрасли составляет сорок лет.

За время работы зарекомендовал себя как добросовестный и трудолюбивый работник. Всегда ухожена закрепленная за ним техника, своевременно и качественно выполняются производственные задания. Он многому может научить молодых. Свою профессию любит, многолетним трудом доказал - не променяет ни на какую другую

За свой добросовестный труд В.С. Глушкевич награжден орденом Трудовой славы III степени (1988 г.).

Работал на «150-х»,  на «МТЗ»: пахал, культивировал, сеял - весь цикл земледельческих работ ему под силу: от внесения органики до уборки урожая. Был на соревновании пахарей, добивался успеха в конкурсах профессионального мастерства.

Он - универсальный механизатор. В последнее время обслуживает животноводческие фермы.

Супруга Людмила Болеславовна - учитель математики, на пенсии, работала в школе  в  д. Кудейши и в Гераненах.

Двое детей у супругов Глушкевичей: сын Павел работает в Гродно. Специалист в области промышленного строительства, строил значимые в республике объекты: в Мозыре, Ледовый дворец «Олимпия» в Лиде, монтажник высокого класса.

Дочь имеет высшее образование, работает инженером-технологом в области микробиологии в Гродно. Внучке 7 лет.

Лошадь имеется в хозяйстве. Корова была совсем недавно, но продали весной. Сад, пчелы.

Раньше было 60 дворов в деревне, сейчас значительно меньше.

Всю жизнь механизатором - это нелегко.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
Теги: Гродно
 
 
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Одна запись в трудовой книжке у Виктора Станиславовича Глушкевича - КСУП «Субботники». Он пригодился своей земле, той, на которой родился и рос. ...
 
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