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Страховые взносы в Беларуси в 2019 году выросли на 12,4% до почти Br1,4 млрд

03.02.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

По добровольным видам страхования взносы составили Br860,2 млн, что на Br144,4 млн больше, чем за 2018 год.

Страховые взносы по обязательным видам страхования - Br517,9 млн (на Br7,7 млн больше).

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,4% (за 2018 год - 58,4%).

За 2019 год выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по Беларуси составили Br708 млн, что на Br83,3 млн больше, чем за 2018 год. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 51,4% (51% в 2018-м).

Страховые организации перечислили в бюджет и внебюджетные фонды Br125,5 млн (за 2018 год - Br131,9 млн), из них Br67,5 млн - налоги и неналоговые платежи в бюджет, Br58 млн - платежи во внебюджетные фонды.

www.belta.by

 
 
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Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в 2019 году составили Br1 млрд 378,1 млн, темп роста по сравнению с 2018 годом - 112,4%, сообщили в...
 
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