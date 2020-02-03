Сельское хозяйство. Как было, как есть

Источник материала: Ивьевский край

1940-й год не имеет обобщенных данных о зарождающемся обобщенном сельскохозяйственном продукте района. В 1941-м началась Великая Отечественная война.

После освобождения района началось постепенное восстановление разоренного народного хозяйства.



Несмотря на послевоенную разруху, отсутствие материальной базы у зарождающихся колхозов, уже в 1944 году крестьяне района заготовили 1200 тонн зерна, 2600 тонн картофеля.

Сразу после освобождения района был обновлен один из пяти довоенных колхозов - «Вольнае жыццё» в д. Геранены, а также совхоз «Жемыславль». В 1944-м был вновь создан колхоз им. В.И. Ленина в д. Погавье Галимщинского сельсовета, позже - колхоз им. Сталина в д. Квятковцы Слесарского сельсовета и другие.

Практически все крестьяне деревень Большие и Малые Князиковцы, Морино, Кривичи в 1949 - 1951 гг. вступили в колхозы. На 20.02.1951 г. в районе было организовано 49 колхозов, что составило 31,5% коллективизации сельских хозяйств. В основном, коллективизация в районе завершилась в 1953- м году. На этот период в районе насчитывалось 97 колхозов. Первые коллективные хозяйства были экономически слабыми. На конец 1954 года в районе было создано 24 укрупненных колхоза. Чтобы поднять сельхозпроизводство, изучался передовой опыт, велось капитальное и жилищное строительство на селе.

В 1965-м году вступило в строй 186 объектов культурно-бытового и производственного назначения.

Успехов в тот период добились многие труженики отрасли. Так, свиновод колхоза им. ХХІІ партсъезда В.И. Колесинский откормил за год 1050 свиней, звеньевой механизированного звена колхоза им. Ульянова В.П. Кореневский собрал в 1965-м году по 200 центнеров картофеля с гектара, комбайнер И.И. Сосновский из совхоза «Жемыславль» убрал 370 га зерновых, а машинисты льнотеребилок из колхозов «Знамя коммунизма» и «Молодая гвардия» И.С. Станчиц и И. И. Ванагель вытеребили за сезон соответственно 96 и 87 га льна.

Во всесоюзном соревновании за 1973-й год победителями вышли животноводы фермы «Закостельцы». Лучшей дояркой колхоза была депутат Верховного Совета БССР Анна Иосифовна Третьякевич.

Лучшая звеньевая по выращиванию льна М.А. Ловкель из колхоза им. Дзержинского в составе звена в 1973-м г. получила в среднем с каждого гектара 6,2 ц семян (удостоена ордена Трудового Красного Знамени и юбилейной медали). Звеньевая из колхоза им. Ульянова А.А. Шило неоднократно являлась депутатом Верховного Совета БССР.

Лучшими комбайнерами были В. Добролович (совхоз «Чернели» и С. Петрович (колхоз им. Якуба Коласа).

Важный вклад в развитие сельского хозяйства внесли мелиораторы Лаздунского ПМС. В 1971-1975 гг. было осушено несколько тысяч гектаров болот, на их месте появились высокопродуктивные луга и пашни.

Крупнейшим объектом сельхозпроизводства стал Гераненский свиноводческий комплекс, построенный в 1976-1980 г.г.

В 1982-м году району было присуждено первое место по результатам республиканского соревнования за повышение урожайности, увеличение производства и продажи государству льнопродукции. Колхоз им. ХХІІ партсъезда по результатам всесоюзного соревнования был признан победителем и награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Ивьевскому району было присуждено переходящее Красное знамя ЦК КПБ, Совета Министров БССР, Белсовпрофа и ЦК ЛКСМБ, район был занесен на республиканскую Доску почета и в книгу летописи трудовых свершений.

Кузницей кадров стало ПТУ-197, в котором молодежи было предоставлено право выбора многих профессий, в том числе тракториста-машиниста широкого профиля.

В 80-е и 90-е годы одним из источников увеличения производства, рационального использования трудовых ресурсов в межсезонный период стало создание подсобных цехов и промыслов.

В годы существования СССР проводилась работа по дальнейшему укреплению материально-технической базы колхозов и совхозов, углублению отраслевой специализации, улучшению использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

По урожайности зерновых и зернобобовых колхоз «Молодая гвардия» долгое время удерживал лидерство в районе. Даже в 1990-м, далеко не самом лучшем году для зерновых здесь было получено с гектара по 34 ц зерна.

В эти годы в районе активно развивалось птицеводство, построена звероферма в колхозе «Принеманский». На безвирусной основе выращивался картофель. Зародилось фермерское хозяйство.

Есть чем гордиться и нынешним труженикам села.

Основные производственно-экономические показатели Ивьевского района за 2016-2019 годы в разрезе сельского хозяйства характеризуются следующими показателями:

Площадь сельхозугодий в 2019 году составила 59330 га, из них пашни - 36775 га. Темп роста валовой продукции сельского хозяйства в 2019-м году составил к 2018-му году 108,6%.

Урожайность составила: зерна (в весе после доработки) - 23,4 ц/га (+0,9 к предыдущему году); сахарной свеклы - 347 ц/га (+21 к предыдущему году); маслосемян рапса - 15,8 ц/га (+6,3 к предыдущему году); картофеля - 285 ц/га (+68 к предыдущему году).

Заготовлено кормов 76680 тонн к.ед. (106,3% к уровню 2018 года).

Средний удой молока от коровы в 2019-м составил 4179 кг и увеличился за год на 94 кг. Среднесуточный привес на выращивании и откорме в прошлом году составил 579 граммов и увеличился на 5 граммов (у крупнорогатого скота) и 307 граммов - у свиней.

Подготовил

В. ПОБОЛЬ.