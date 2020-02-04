Надо серьезно поговорить. На какие провальные проекты Лукашенко будет жаловаться Си Цзиньпину

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином работу китайских подрядчиков, проваливших проекты в Беларуси. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Лукашенко сказал, посещая Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Подготовить список таких проектов президент поручил своему помощнику Александру Косинцу. «У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется», — сказал Лукашенко. Список выходит некоротким.

Бумажная фабрика

Среди проектов с участием Китая, которые не были завершены в Беларуси, как раз завод по производству картона в Добруше, куда президент заглянул 4 февраля. «То, что завод очень нужен и он в высочайшей степени готовности, — это факт. Для нас это очередная наука, как надо работать с иностранцами. Оказывается, не все они белые и пушистые. Поэтому ни на кого не надо молиться. Надо надеяться только на себя. А если на кого-то и выходим, то надо работать, как работают все: пусть чуть дороже, но это должны быть фирмы с хорошим именем», — заключил Александр Лукашенко.

Завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона в Добруше начинали строить в 2012 году с китайской корпорацией «Сюань Юань». Банк развития Китая выделил под завод кредит в 350 млн долларов сроком на 13 лет. Позже было заявлено, что компания не имела опыта реализации таких крупных проектов. Сами китайцы сетовали на проблемы с соблюдением белорусских законов, иные требования к нормативам и стандартам.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Завод должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, но объект законсервирован. Сегодня выяснилось, что он готов на 90%. Осталось запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы. Но все это обойдется недешево — около 83 млн долларов.

Половину этих средств выплатят австрийской компании, которая займется запуском машин. Белорусские предприятия не могут сами сделать это, поскольку у них нет таких компетенций: подобного производства ранее не было на всем постсоветском пространстве. «Австрийская компания — лидер в этой сфере. Они гарантируют, что мы получим то, ради чего строим завод», — отметил глава «Беллесбупрома» Юрий Назаров.

Лукашенко потребовал к декабрю 2020 года уже запустить на заводе производство картона. «То есть сентябрь — это начало вашего окончания работ, в декабре — все, вы выходите работаете», — сказал президент. К этому времени, добавил он, на фабрике также надо организовать производство из картона упаковочного материала.

Светлогорский ЦКК

Без китайцев в прошлом году решено заканчивать и проект на Светлогорском ЦКК . Здесь с 2010 года строится завод беленой сульфатной целлюлозы. Предметом контракта было строительство под ключ завода мощностью 400 тыс. тонн в год.

Промышленный гигант был построен с нуля при помощи кредитов китайских банков, генподрядчиком выступила корпорация CAMCE. Общая стоимость строительства составила около 770 миллионов долларов, общую строительную готовность на лето 2019 года оценивали в 95%.

Многократно новый завод оказывался в эпицентре скандалов. То китайцы уложат забракованную кабельную продукцию, то местные жители возмутятся зловонием, то у ЦКК обвали тся часть крыши одного из цехов.

Убытки выросли в четыре раза, долгов почти на миллиард долларов. На Светлогорском ЦКК подвели итоги 2018-го

Премьер-министр Сергей Румас в середине прошлого года констатировал, что Минску не удается договориться с китайской САМСЕ, чтобы она в соответствии с контрактными обязательствами вводила завод в эксплуатацию. Этот важный этап белорусы решили делать сами.

Долги предприятия перед Эксимбанком Китая до 2019 года гасило не само предприятие, а Минфин. Ожидается, что с 2020 года Светлогорский ЦКК сможет сам обслуживать кредит.

Цементные заводы

Модернизацию цементных заводов, Белорусского цементного завода, «Кричевцементношифера» и «Красносельскстройматериалов», начали в разгар строительного бума в 2007 году и первоначально планировали завершить до 2010 года, но сроки затянулись. Техперевооружение было частично профинансировано за счет ресурсов Экспортно-импортного банка Китая, генподрядчиком выступила китайская компания CITIC Construction.





Премьер-министр Беларуси, в 2010 году это был Сергей Сидорский, резко критиковал и китайское оборудование для предприятий отрасли, и качество строительных и монтажных работ. Были выявлены, к примеру, дефекты в виде некачественной сварки отдельных узлов оборудования и его покраске.

В итоге на заявленные объемы выходили с трудом, а долги трех предприятий по китайским кредитам на модернизацию в 2015−2019 годах гасили за счет белорусского бюджета. Эту задолженность, а также начисленные Минфином проценты Белорусский цементный завод будет возмещать в 2029−2038 годах; «Кричевцементношифер» — в 2038−2049 годах, «Красносельскстройматериалы» — в 2030−2037 годах. Общая сумма долга трех предприятий достигает 550 млн долларов.

«Модернизированным» цементникам вновь окажут масштабную господдержку

В целом модернизация цементной отрасли в 2008−2013 годах обошлась в 1,2 млрд долларов. Реализация масштабного проекта позволила увеличить совокупные мощности белорусской цементной индустрии до 9 млн тонн в год. Однако отрасль переживала кризисные явления. Беларуси столько цемента было не нужно, а продукт получался все равно довольно дорогим. В итоге заводы терпят убытки, имея серьезную долговую нагрузку.

Суммарные убытки трех цементных заводов в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей. Задолженность по кредитам и займам — более 1 млрд долларов.

Все ли китайские проекты — проблемные?

По данным экспертов , в регионах Беларуси к концу 2017 года завершен или реализуется еще ряд инвестпроектов с привлечением китайских прямых инвестиций. В Брестской области это ныне скандально известный достроенный, но не введенный в эксплуатацию аккумуляторный завод «Волат» ООО «АйПауэр». В Минской области — завод легковых автомобилей «БЕЛДЖИ», в Минске — производство бытовой техники на базе СООО «Мидеа-Горизонт» и другие.

Цена дружбы. Как Беларусь воспользовалась китайскими инвестициями

Эксперты отмечают, что в перспективе некоторые проекты также могут пополнить категорию проблемных. Речь, в частности, о возможных сложностях с реализацией продукции «БЕЛДЖИ» и Нежинского ГОКа. Помимо проблем с оборудованием, существуют риски, связанные с недостатком сырья (к примеру, модернизация Оршанского льнокомбината). Есть вопросы и к экологической оценке проектов.

Основной поток китайских прямых инвестиций сейчас идет в индустриальный парк «Великий камень». К середине 2018 года на строительство и развитие парка было использовано около 120 из 150 млн долларов инвестиций, выделенных крупнейшим китайским инвестором конгломератом China Merchants в рамках первого этапа финансирования (общая сумма инвестиций — 500 млн долларов).

По итогам прошлого года объем прямых инвестиций из Китая на чистой основе составил рекордные 109 млн долларов, это третий результат после России и Кипра. При этом долговые инструменты составили 43,4%.