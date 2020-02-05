Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конференция по инженерному оборудованию С 11 по 14 февраля 2020 года в Москве пройдет выставка Aquatherm Moscow 2020. В рамках этой выставки 11 февраля состоится конференция Передовое оборудование, лучшие технологии и...

С 11 по 14 февраля 2020 года в Москве пройдет выставка Aquatherm Moscow 2020. В рамках этой выставки 11 февраля состоится конференция Передовое оборудование, лучшие технологии и проекты инженерного обустройства зданий и сооружений. Мероприятие организуют журнал С.О.К., Hyve Group и выставочная компания Reed Exhibitions. В конференции примут участие ведущие эксперты, представиьтели компаний-поставщиков, профильных компаний и производителей оборудования. Вопросы нормотворчества, применения норм и стандартов, проектирования, конструирования, строительства и эксплуатации объектов, монтажа и эксплуатации современного оборудования будут удачно дополнены сообщениями об актуальном опыте реализации наиболее важных проектов. Необходимое внимание будет уделено анализу всех перечисленных аспектов. Участники получат представление об опыте применения оборудования NAVIEN, BAXI, De Dietrich, Thermex, HORTEK.www.reedexhibitions.com