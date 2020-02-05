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Белорусские АЗС вводят лимит на топливо
05.02.2020 12:06 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Случаи ограничения на покупку топлива на наблюдаются на некоторых АЗС Беларуси.
Об этом
«На ряде АЗС, которые расположены на крупных автотрассах, введены лимиты на отпуск дизтоплива – не более 100 литров в "одни руки". Это вынужденная мера, которая связана с невыполнением в полном объеме заявок со стороны НПЗ, с которыми у нас действуют прямые контракты», - заявил агентству источник.
Однако в «Лукойле» отметили, что контракты с белорусскими НПЗ работают, лимиты введены точечно, а ситуация не является критической.
Об ограничениях и на других АЗС данной компании
В то же время пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко назвал установление лимитов на некоторых АЗС Лукойла самоуправством и провокацией. По его словам, в концерне такие решения не принимались.
«На белорусских АЗС топливо отпускается без ограничений перебоев с обеспечением нет», - заявил Тищенко.
По его информации, «НПЗ работают в прежнем режиме полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в топливе».
По неподтвержденной информации, белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке отказывают в поставках топлива тем сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании. Напомним, что с 1 января российские компании «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть» и «Татнефть» отказались поставлять нефть в Беларусь без премии, передает
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Случаи ограничения на покупку топлива на наблюдаются на некоторых АЗС Беларуси.
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