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Белорусские АЗС вводят лимит на топливо

05.02.2020 12:06 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Случаи ограничения на покупку топлива на наблюдаются на некоторых АЗС Беларуси.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на сотрудника представительства компании «Лукойл».

«На ряде АЗС, которые расположены на крупных автотрассах, введены лимиты на отпуск дизтоплива – не более 100 литров в "одни руки". Это вынужденная мера, которая связана с невыполнением в полном объеме заявок со стороны НПЗ, с которыми у нас действуют прямые контракты», - заявил агентству источник.

Однако в «Лукойле» отметили, что контракты с белорусскими НПЗ работают, лимиты введены точечно, а ситуация не является критической.

Об ограничениях и на других АЗС данной компании сообщили читатели TUT.by, а также подтвердили сотрудники других заправок. Но в Минске, Бобруйске, Гродно, Солигорске и Витебске сообщили, что ограничений нет.

В то же время пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко назвал установление лимитов на некоторых АЗС Лукойла самоуправством и провокацией. По его словам, в концерне такие решения не принимались.

«На белорусских АЗС топливо отпускается без ограничений перебоев с обеспечением нет», - заявил Тищенко.

По его информации, «НПЗ работают в прежнем режиме полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в топливе».

По неподтвержденной информации, белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке отказывают в поставках топлива тем сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании. Напомним, что с 1 января российские компании «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть» и «Татнефть» отказались поставлять нефть в Беларусь без премии, передает euroradio.fm.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Случаи ограничения на покупку топлива на наблюдаются на некоторых АЗС Беларуси.
 
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