Российский «Карат» подумывает перенести производство сыра в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») в случае введения с 1 июня обязательной маркировки молочной продукции готов перенести производство творожного сыра из России в Беларусь, сообщает РБК .



Фото: karatsc.ru

Эксперимент по маркировке кодами Data Matrix отдельных видов молочной продукции (молока, сливок, кефира, йогурта, сыров, сливочного масла и т.д.) идет в России с 15 июля 2019 года. Он проводится накануне введения обязательной маркировки молочных продуктов, старт которой запланирован на 1 июня 2020 года.

Изначально маркировка была интересна производителям молока как альтернатива обязательным электронным ветеринарным сертификатам, которые они должны оформлять для своих товаров в разработанной Россельхознадзором системе «Меркурий». Но сейчас, когда система «Меркурий» уже стала обязательной для производителей молочной продукции, они возражают против введения двух систем. Прошлой осенью от участия в эксперименте отказался один из крупнейших переработчиков молока — российская «дочка» французской Danone.

О возможных действиях «Карата» по переносу части производственных мощностей из России в Беларусь в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов стало известно из протокола прошедшего 30 января 2020 года совещания в Минсельхозе РФ. Гендиректор завода «Карат» Евгений Гребнев, как следует из документа, предупредил, что установить оборудование для нанесения маркировки получится не на всем производстве. Из 16 линий завода 14 необходимо дополнительно укомплектовывать под маркировку, а на двух линиях разместить дополнительное оборудование в производственном цехе не получится вовсе. В случае введения обязательной маркировки «Карат», как указано в документе, «рассматривает вопрос о переносе производства в Республику Беларусь».

Речь идет о переносе только линий по производству творожных сыров Violette, уточнил в беседе с РБК Гребнев. По его словам, модернизация действующего производства невозможна, потому что там нет места для дополнительного оборудования. «Нам придется приостановить производство здесь и передать его нашему партнеру в Беларусь», — уточняет гендиректор «Карата».

Гребнев уверен в нецелесообразности введения маркировки: доля контрафакта на молочном рынке, по его словам, составляет значительно меньше 1%. В то же время внедрение системы маркировки на производстве потребует дополнительных инвестиций — по оценкам «Карата», это 120 тыс. евро на одну линию.

Оператор маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — не согласен с гендиректором «Карата». Как отметил ЦРПТ, маркировка может осуществляться тремя способами: первый — печать кодов в типографии, где компания заказывает упаковку, второй — наклеивание этикеток на готовую продукцию, третий — печать кодов на производственной линии на фабрике. Большинство производителей выберут первый или второй способы, которые не требуют переоснащения производственных линий, настаивает ЦРПТ.

Перенос производства в Беларусь не имеет экономического смысла, заявил РБК замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его словам, работа по внедрению системы маркировки товаров проводится на всей территории Евразийского экономического союза, а если маркировка какого-либо товара вводится только в одном государстве союза, то, чтобы продавать товар на территории этого государства, предприятие «будет вынуждено маркировать выпускаемый товар».

Про неготовность отрасли к введению маркировки на совещании в Минсельхозе заявили и другие производители молочных продуктов в России.

Владимир Корсун создал компанию «Карат» в 1996 году на базе Московского завода плавленых сыров № 1, входившего в московское объединение «Молоко». Тогда он выкупил 76% акций у правительства Москвы за 2 млн долларов. Впоследствии он довел пакет до 97%, и владел им до марта 2012 года. В кризис 2008 года финансовое положение завода ухудшилось. В результате финансовую поддержку предприятию оказал Связь-банк, который реструктурировал долг и выкупил обязательства «Карата» перед другими банками. Корсуну пришлось продать контрольный пакет банку и близким к нему структурам. В 2018 году миллиардер Александр Клячина, которому принадлежит девелоперская компания KR Properties и сеть отелей Azimut, стал новым владельцем Московского завода плавленых сыров «Карат».