«Ведем переговоры с госорганами». «Лукойл» снял лимит на продажу топлива на АЗС

Источник материала: Tut.by

Вчера на ряде заправок «Лукойла» были введены лимиты по продаже дизтоплива — не более 100 литров в одни руки. Однако ограничительные меры просуществовали недолго. TUT.BY попытался выяснить, что произошло за прошедшее время.





Вчера вечером источники TUT.BY сообщили, что ряд региональных заправок «Лукойла» ввели ограничения на покупку топлива. Эту информацию подтвердили и на АЗС. Вместе с тем информированные собеседники портала утверждали, что в условиях проблем с поставками нефти из РФ на белорусские НПЗ сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с заводов в Мозыре и Новополоцке.

В госконцерне «Белнефтехим» назвали действия «Лукойла» «самоуправством», которые «находятся на грани провокации», так как госорганами Беларуси таких решений не принималось. Там также подчеркнули, что белорусские НПЗ работают в прежнем режиме для «полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в топливе».

Сегодня утром лимиты на заправках «Лукойла» были снятя.

«Топливо продается без ограничений. Все лимиты сняли», — сказал TUT.BY представитель компании «Лукойл Белоруссия» Владимир Кабанов. При этом он отметил, что «совместно с концерном „Белнефтехим“ решаем возникшие вопросы».

В течение дня ожидалось официальное заявление российского «Лукойла».

Вместе с тем на лентах российских информагентств появились сообщения, что «Лукойл» недополучает топливо для своих АЗС в Беларуси с местных НПЗ и ведет с ними диалог для снятия ограничений на заправках.

«„Лукойл“ осуществляет закупки нефтепродуктов в Республике Беларусь в рамках долгосрочных контрактов с белорусскими НПЗ. Выполнение контрактных обязательств со стороны НПЗ осуществляются в настоящее время не в полном объеме», — сообщили РИА Новости в компании. «Компания находится в постоянном диалоге с белорусскими НПЗ с целью скорейшего разрешения ситуации с ограничением отгрузок», — добавили в «Лукойле».

Также в компании отметили, что «Лукойл Белоруссия» ежедневно информирует государственные органы республики об остатках нефтепродуктов на АЗС и нефтебазах общества, одновременно обеспечивая загрузку станций и занятость персонала из числа граждан Беларуси.

В самой крупной сети заправок «Белоруснефть» не вводили и не планируют вводить ограничения на продажу топлива на АЗС, сообщил Naviny.by источник, близкий к госпредприятию. По его словам, компания обеспечена запасами топлива более чем на двадцать дней, сложностей с поставками со стороны НПЗ нет.

В компании «РН-Запад» (сеть «Роснефть») сказали, что реализуют все виды топлива на АЗС без ограничений по объемам. В «Газпромнефть-Белнефтепродукт» (сеть «Газпромнефть») и «Татбелнефтепродукт» (сеть «Татнефть») отказались комментировать ситуацию.

С начала этого года НПЗ в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. Экспорт нефти из России в Беларусь в январе 2019 года сократился на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 407,2 тысячи тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК. Нефть поставляется только со стороны компаний группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В январе-феврале они планируют отгрузить 950 тысяч тонн сырья. Беларусь также закупила 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свою сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала.