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«Ведем переговоры с госорганами». «Лукойл» снял лимит на продажу топлива на АЗС
05.02.2020 18:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера на ряде заправок «Лукойла»
Вчера вечером источники TUT.BY сообщили, что ряд региональных заправок «Лукойла» ввели ограничения на покупку топлива. Эту информацию подтвердили и на АЗС. Вместе с тем информированные собеседники портала утверждали, что в условиях проблем с поставками нефти из РФ на белорусские НПЗ сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с заводов в Мозыре и Новополоцке.
В госконцерне «Белнефтехим»
Сегодня утром лимиты на заправках «Лукойла» были снятя.
«Топливо продается без ограничений. Все лимиты сняли», — сказал TUT.BY представитель компании «Лукойл Белоруссия» Владимир Кабанов. При этом он отметил, что «совместно с концерном „Белнефтехим“ решаем возникшие вопросы».
В течение дня ожидалось официальное заявление российского «Лукойла».
Вместе с тем на лентах российских информагентств появились сообщения, что «Лукойл» недополучает топливо для своих АЗС в Беларуси с местных НПЗ и ведет с ними диалог для снятия ограничений на заправках.
«„Лукойл“ осуществляет закупки нефтепродуктов в Республике Беларусь в рамках долгосрочных контрактов с белорусскими НПЗ. Выполнение контрактных обязательств со стороны НПЗ осуществляются в настоящее время не в полном объеме», — сообщили
Также в компании отметили, что «Лукойл Белоруссия» ежедневно информирует государственные органы республики об остатках нефтепродуктов на АЗС и нефтебазах общества, одновременно обеспечивая загрузку станций и занятость персонала из числа граждан Беларуси.
В самой крупной сети заправок «Белоруснефть» не вводили и не планируют вводить ограничения на продажу топлива на АЗС, сообщил
В компании «РН-Запад» (сеть «Роснефть») сказали, что реализуют все виды топлива на АЗС без ограничений по объемам. В «Газпромнефть-Белнефтепродукт» (сеть «Газпромнефть») и «Татбелнефтепродукт» (сеть «Татнефть») отказались комментировать ситуацию.
С начала этого года НПЗ в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. Экспорт нефти из России в Беларусь в январе 2019 года сократился на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 407,2 тысячи тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК. Нефть поставляется только со стороны компаний группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В январе-феврале они планируют
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«Лукойл» недополучает топливо для своих АЗС в Беларуси с местных НПЗ и ведет с ними диалог для снятия ограничений на заправках.
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