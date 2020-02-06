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Минэкономики ожидает снижения ВВП по итогам января

06.02.2020 12:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По итогам января ожидается снижение валового внутреннего продукта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, выступая 6 февраля на Республиканском клубе директоров.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Он напомнил, что официальный прогноз правительства предусматривает рост ВВП на 2,8%, а бюджет сверстан с учетом роста экономики на 1,9% за год. «Пока мы видим, что скорее рост составит 1,9%, По итогам января будет, наверное, темп роста ВВП ниже 100%», — сказал Ярошевич.

Замминистра отметил, что такой вероятный результат станет следствием влияния нескольких факторов. «Теплая зима играет не в пользу роста ВВП, а в пользу лучшего торгового сальдо. Газа меньше закупили, сгенерировали тепла меньше», — отметил Ярошевич.

В то же время он дал понять, что правительство во главу угла ставит не искусственное выполнение целевых показателей, а макростабильность. «Что первично? На наш взгляд, первична макроэкономическая сбалансированность», — сообщил Ярошевич.

Он обратил внимание, что рост ВВП в 2019 году составил 1,2%. «Это ниже темпов роста мировой экономики, ниже темпов роста развивающихся стран. Но важно, что рост обеспечен в условиях макроэкономической сбалансированности», — сказал Ярошевич.

Он сообщил, что концепция программы социально-экономического развития до 2025 года предполагает сохранение макроэкономической сбалансированности, сохранение низкой инфляции и повышение эффективности госсектора.

«Есть отдельные предприятия, которые имеют небольшое социальное значение, к ним подход достаточно жесткий», — сказал Ярошевич.

По его словам, в отношении тех небольших госорганизаций, которые не показывают результата, запускаются процедуры санации и ликвидации. Госкомпании, которые имеют большое социальное значение, правительство поддерживает, пояснил Ярошевич.

Как сообщалось, международные финансовые организации прогнозируют, что из-за большого неэффективного госсектора возможности для роста белорусской экономики ограничены. Всемирный банк ожидает, что в 2020 году рост ВВП Беларуси составит 0,9%, Международный валютный фонд прогнозирует рост белорусской экономики на уровне 0,3% в нынешнем году.

 
 
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Замминистра отметил, что такой вероятный результат станет следствием влияния нескольких факторов. «Теплая зима играет не в пользу роста ВВП, а в пользу лучшего...
 
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