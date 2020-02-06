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Министр энергетики РФ: Цены на нефть для Минска должны определять «Белнефтехим» и наши компании

06.02.2020 17:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство энергетики России считает, что вопрос цены нефти, поставляемой Беларуси, является исключительно коммерческим и решать его должны между собой компании. Об этом сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

— Между «Белнефтехимом» и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий. Мы [Минэнерго РФ] в этом не участвуем, потому что всегда и ранее это были коммерческие переговоры. Мы не можем указывать компаниям в рыночной ситуации, по каким ценам продавать, — отметил он.

При этом ранее глава одной из крупнейших российских компаний «Лукойл» Вагит Алекперов сообщал, что не планирует как-либо компенсировать потери Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на льготных условиях.

— Мы такие же жертвы, как и белорусы. Поэтому мы не собираемся компенсировать те потери, которые несет белорусская сторона. Это межправительственные отношения, — говорил он.

Битва за нефть

Напомним, с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

Сейчас нефть поставляется только со стороны компаний группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В январе-феврале они планируют отгрузить 950 тысяч тонн сырья. Беларусь также закупила 86 тысяч тонн норвежской нефти.

7 февраля президента Беларуси намеревался в Сочи обсудить вопрос поставок нефти с президентом России Владимиром Путиным. Посещая Добруш 4 февраля Лукашенко сказал, что Беларусь согласна покупать у России нефть по мировым ценам. Но по его словам, в России не соглашаются на такие предложения и настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Беларусь. «А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» — задался вопросом президент.

 
Теги: Минск
 
 
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- Между «Белнефтехимом» и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий. Мы не можем указывать компаниям в рыночной...
 
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