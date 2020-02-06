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Министр энергетики РФ: Цены на нефть для Минска должны определять «Белнефтехим» и наши компании
06.02.2020 17:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство энергетики России считает, что вопрос цены нефти, поставляемой Беларуси, является исключительно коммерческим и решать его должны между собой компании. Об этом сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, пишет
— Между «Белнефтехимом» и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий. Мы [Минэнерго РФ] в этом не участвуем, потому что всегда и ранее это были коммерческие переговоры. Мы не можем указывать компаниям в рыночной ситуации, по каким ценам продавать, — отметил он.
При этом ранее глава одной из крупнейших российских компаний «Лукойл» Вагит Алекперов сообщал, что не планирует как-либо компенсировать потери Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на льготных условиях.
— Мы такие же жертвы, как и белорусы. Поэтому мы не собираемся компенсировать те потери, которые несет белорусская сторона. Это межправительственные отношения, — говорил он.
Битва за нефть
Напомним, с 1 января 2020 года российские нефтяные компании
Сейчас нефть поставляется только со стороны компаний группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В январе-феврале они планируют
7 февраля президента Беларуси
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- Между «Белнефтехимом» и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий. Мы не можем указывать компаниям в рыночной...
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