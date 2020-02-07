Золотовалютные резервы за январь потеряли 150,4 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2020 года, по предварительным данным, составили 9 243,1 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за январь на 150,4 млн долларов (на 1,6%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.



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За 2019 год международные резервные активы увеличились на 2,2 млрд долларов (на 31,2 процента).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 556 млн долларов, отмечает регулятор.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи валютных облигаций Минфина, а также покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен был составить не менее 7,3 млрд долларов.