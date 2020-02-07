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Миссия МВФ будет работать в Беларуси в марте

07.02.2020 10:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Миссия Международного валютного фонда по статье IV во главе с Жаном Миньяном будет работать в Минске с 19 по 30 марта, сообщили TUT.BY в представительстве Фонда.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В прошлом году официальные представители МВФ работали в Минске осенью, обсудив с властями и экспертами экономическую ситуацию в стране.

Миссия по статье IV планово проводится ежегодно. По итогам прошлой миссии эксперты Фонда советовали Беларуси подумать про «план Б» на случай срыва переговоров с Москвой по компенсации последствий налогового маневра.

Напомним, Минск уже разработал и практически согласовал со Всемирным банком дорожную карту реформ, но финализировать ее так и не удалось. хотя Беларусь и обещала использовать результаты при подготовке программы развития Беларуси до 2025 года абсолютно по всем направлениям: начиная от банковского и финансового сектора и заканчивая повышением эффективности госпредприятий и развитием инструментов социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.

Переговоры с МВФ по программе реформ и кредиту в размере около 3 млрд долларов были поставлены на паузу в 2017 году.

Беларусь получила предыдущий кредит МВФ на 3,5 млрд долларов в 2009—2010 годах и уже по нему рассчиталась.

 
Теги: Минск
 
 
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Миссия Международного валютного фонда по статье IV во главе с Жаном Миньяном будет работать в Минске с 19 по 30 марта, сообщили TUT.BY в представительстве Фонда.
 
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