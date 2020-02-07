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Коронавирус бьет по рынку калийных удобрений. Чего ждать белорусским экспортерам?
07.02.2020 13:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Закрытие китайских городов в результате вспышки коронавируса привело к сокращению импорта продукции, в том числе на предприятия по выпуску азотных и фосфорных удобрений. Могут сократить импорт калийных удобрений и китайские аграрии, сообщает
Введенный в китайских городах карантин в результате распространения коронавируса 2019-nCoV, привел к приостановке транспортного сообщения в этих регионах. В итоге спрос на калийные удобрения может существенно сократиться. Что с большой долей вероятности приведет к снижению цены на мировом рынке калийных удобрений. В то же время сокращение экспорта из Китая азотных и фосфорных удобрений, скорее всего, приведет к их удорожанию.
Напомним, китайский рынок — один из ключевых для «Беларуськалия», и рынок ждет очередного контракта. Впрочем, гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый не конкретизировал сроки, отметив, что контракт будет в 2020 году.
В конце прошлого года предприятие уже снижало загрузку. «Сейчас, глядя на неопределенность по ряду рынков, мы на ближайшие 3−4 месяца ожидаем небольшое снижение объемов — до 30% для поддержания оптимального уровня спроса и предложения. Это хорошее время, чтобы провести ремонты на обогатительной фабрике и другом оборудовании», —
В октябре прошлого года рынок
Эксперты отмечают, что в случае ухудшения ситуации на рынке калийных удобрений, белорусскому производителю предстоит подстраиваться. Не исключено, что доходы от экспорта окажутся ниже прогнозируемых и компаниям придется пересмотреть планы по доходам и затратам.
Телеграмм-канал
Представитель «Беларуськалия» пояснил TUT.BY, что это будет рутинный процесс, не предусматривающий кардинальных изменений в работе предприятия.
Хлоркалий — один из ключевых экспортных продуктов Беларуси. Экспортные пошлины от его поставок традиционно вносят заметный вклад в формирование бюджета страны.
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Закрытие китайских городов в результате вспышки коронавируса привело к сокращению импорта продукции, в том числе на предприятия по выпуску азотных и фосфорных...
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