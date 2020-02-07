Украина: Обыски у журналистов с телеканала Коломойского. Зеленский не хочет оставаться «Буратино»

Источник материала: Tut.by



Александр Федута, политконсультант, Фото: Николай Николаев

Служба безопасности Украины (СБУ) начала исполнять поручение президента найти тех, кто прослушивал беседы премьер-министра страны Алексея Гончарука. Первым шагом стали прошедшие 6 февраля обыски на рабочих местах некоторых журналистов, работающих на телеканале «1+1» — пресловутых «плюсах». Парадокс заключается в том, что именно на «плюсах» раскручивался в свое время Владимир Зеленский; здесь же продолжает выходить шоу «Квартал 95», одним из владельцев которого он был до своего избрания на пост главы государства. А принадлежит этот канал Игорю Коломойскому — олигарху, до сих пор считающемуся чуть ли не создателем «проекта Зеленский», или, во всяком случае, одним из его спонсоров.

СБУ при этом старалась действовать достаточно аккуратно, понимая щекотливость момента. Как отмечено в официальном заявлении, речь не может идти о глобальных обысках с целью парализовать работу канала. Следственные действия прошли на рабочих местах некоторых журналистов, с компьютеров которых и были размещены в интернете, а позже удалены записи бесед премьера Гончарука и других представителей экономического блока. По мнению СБУ, речь не может идти о препятствии свободе слова, а исключительно о борьбе с теми, кто реально нарушил закон, поставив на «прослушку» главу правительства. Кроме того, разрешение на досмотр служебной техники журналистов было получено в суде — в полном соответствии с законом.

Однако в заявлениях СБУ есть один существенный момент. Пытаясь указать на несоответствие реальность в заявлениях возмущенных журналистов, силовики отметили: «Следственные действия проводятся также в отношении отдельных министров правительства, представителей Нацбанка, правоохранительных органов и других лиц». Каких именно лиц — становится понятно из общего контекста сложившейся в Украине ситуации.

В развернувшейся вокруг Владимира Зеленского борьбе за влияние центральными фигурами оказались глава офиса президента (должность, аналогичная нашему главе Администрации) Андрей Богдан и помощник президента по вопросам международной политики Андрей Ермак. За первым маячит Игорь Коломойский, юристом которого длительное время работал Богдан. Ермак же превратился в фигуру достаточно самостоятельную, причем действующую эффективно в рамках отведенной ему компетенции. Именно поэтому вокруг него сейчас группируются все, кто недоволен всевластием Богдана и претензиями Коломойского стать главным олигархом Украины.

Понятно, что в сложившейся конфигурации позиция самого президента является наиболее важной. Именно Зеленскому предстоит выбрать, с кем он в этом конфликте «мастеров политической культуры». И «прослушка» в кабинете премьер-министра дала повод позиционировать главу государства как мальчишку, которого не уважает даже им самим назначенное правительство.

На президента с другой биографией это подействовало бы, и Гончарук, упорно противостоящий Коломойскому в его попытках взять под свой контроль Национальный банк и ключевые экономические посты в правительстве, был бы отправлен в отставку. Но Зеленский — не только амбициозный политик с большим рейтингом. Он еще и бывший шоумен, привыкший работать в команде. «Прослушка» стала вопиющим примером нарушения командной игры. И даже не сама по себе «прослушка», а, скорее, огласка сделанных записей.

Тем более, в ситуации, когда подтвердилось, что за «прослушкой» стоят люди Коломойского. И не просто «люди Коломойского». Обыски 5 февраля (то есть, на день раньше обысков на телеканале «1+1») прошли и в студии, которой руководил до недавнего времени человек, считающийся личным «рупором» олигарха, — журналист, блогер, а ныне и депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Андрей Дубинский. То есть, высока вероятность, что Коломойский не только знал о «прослушке», но и санкционировал ее «слив» в интернет.

Конфликт в самой сердцевине новой украинской власти выплеснулся наружу. Похоже, что «Карабас Барабас» Коломойский решил восстановить контроль над теми, кто еще вчера казался ему всего лишь безобидными куклами. Однако уже очевидно: Зеленский — не кукла. Он не хочет оставаться «Буратино» в руках кукловода и готов идти на конфликт со вчерашним «спонсором». А вот как далеко заведет этот конфликт новую правящую элиту Украины, мы можем узнать уже очень скоро.

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