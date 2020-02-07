«Сахарное дело» набирает обороты. А мне что с того?

Источник материала: Tut.by

Эффектным разворотом в небе над Польшей белорусского самолета в конце января в Беларуси началось «сахарное дело», обещающее оказаться самым резонансным за многие годы. Шутка ли — за решеткой оказались и директора всех четырех сахарных заводов страны, и бывший высокопоставленный сотрудник МВД, и представители коммерческих структур. Для президента особенно обидно , что «мафия» обнаружилась в годами поддерживаемой государством отрасли. Для населения — что пока они платили заметно дороже соседей за ходовой в хозяйстве товар, кто-то заработал весьма приличные, судя по данным КГБ, деньги.

Кажется, не первый раз с нашим сахаром что-то происходит? Определенно не первый. Громкие скандалы сопровождали сахарную промышленность еще с 90-х. Сперва это были попытки установить контроль над заводами и поставками сахара в Россию. В Беларуси быстро поняли выгодность производства сахара из импортного сырца (кубинского, бразильского тростника). Его в страну завозили многочисленные давальцы. Так Беларусь минимальными затратами получала недорогой продукт. Естественно, это не нравилось России. Местные производители наращивали производство сахарной свеклы, и мощное агролобби стремилось защитить свой рынок. Белорусский сахар из тростника Россия отказывалась считать белорусским, требуя платить ввозную таможенную пошлину. Несмотря на это в течение 2000−2005 гг. объемы ввоза в Беларусь сырца росли. При этом Минск обещал тростниковый сахар продавать только на внутреннем рынке, а свекловичный — экспортировать в Россию. Впрочем, объем потребления сахара в Беларуси был меньше, чем производилось тростникового сахара, что вызывало претензии России, подозревающей Минск в нелегальных поставках. Это привело к двум расследованиям со стороны Минэкономразвития России (в 2004—2005 и 2005−2006 гг.) и к ужесточению экспорта всего белорусского сахара в виде растаможки только на одном таможенном пункте, пишет «Завтра твоей страны». Интересно, что в этот же период были перебои с поставками сахара на внутренний рынок. Это стоило места руководителям концерна «Белгоспищепром», Белкоопсоюза и Минторга. В 2017 году Россия и Беларусь и вовсе оказались на пороге сахарной войны. Тогдашний глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, компания семьи которого является одним из крупнейших производителей сахара в России, обвинил белорусов в том, что «закупают из третьих стран без пошлины сахар-сырец и, выпуская на рынок этот сахар по бросовым ценам, рушат рынок российский, поэтому заводы имеют серьезные убытки». Убытки Москва оценивала в 0,5−1 млрд долларов в год.

Зачем вообще решили поддерживать сахарные заводы? Сахарные заводы акционировали в 1996 году. Государство оставило у себя блокирующие пакеты, основными акционерами четырех белорусских сахарных заводов, Городейского, Слуцкого, Жабинковского и Скидельского, стали руководители и работники заводов, сельхозпредприятия и иностранные структуры. Но состояние заводов было неважное, Лукашенко рассказывает, что они достались Беларуси в полуразрушенном состоянии. В 2002 году завершается реконструкция Городейского сахарного комбината. Кредит на реконструкцию (9,5 млн евро, 85% от общей суммы) дает немецкий банк. Государственная помощь в виде кредита «Беларусбанка» и гарантий по немецкому кредиту стоит акционерам практически всего их пакета акций: Городейский комбинат первым в отрасли будет передан в руки государству, которое сейчас владеет 99,9% акций предприятия. На реконструкцию остальных заводов нужно около 40 млн долларов. В обмен на льготные кредиты предприятия должны были передать государству крупные пакеты акций. Передача акций в руки государства без проблем прошла только на двух предприятиях — в Городее и Скиделе, где и до этого у государственных акционеров находился контрольный пакет, пишет «Завтра твоей страны». Акционеры заводов в Жабинке и Слуцке, где у государства пакеты поменьше (по 25,1%), сопротивлялись. На Жабинке, где два багамских акционера до последнего блокировали предложение правительства увеличить госдолю, в 2005 году была введена «золотая акция». Последним перешел де-юре под контроль государства Слуцкий сахарорафинадный комбинат — в 2016 году. Транзит акций обошелся без громкого скандала.

И как, помогла предприятиям поддержка? Финансовых результатов за 2019 год еще нет, но по итогам 2018 года три из четырех предприятий терпели убытки , несмотря на господдержку. Только Слуцкий сахарорафинадный комбинат сработал в плюс. По данным телеканала « Беларусь 1 », в прошлом году общий убыток сахарных заводов в Жабинке, Скиделе, Городее и Слуцке составил 200 млн рублей. В сентябре 2019 года тогдашний глава концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло уверял , что отечественные сахарные заводы работают рентабельно, но для развития отрасли необходимо предупреждать возможные риски.

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Почему Лукашенко говорит, «такого не было»? У нас, кажется, и не такое было! — Такого в Беларуси еще не было, — заявил Александр Лукашенко . — Что сделали эти дельцы — они создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Обычная «прокладка». Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов. И хотя суммы взяток пока не озвучены, в КГБ говорят о «сотнях тысяч долларов». Но впечатляет то, что в схемах была задействована, судя по данным силовиков, вся отрасль — и все производители сахара, и созданная ими в 2006 году в России «Белорусская сахарная компания». Кстати, по итогам 2018 года выручка Белорусской сахарной компании составила 9,8 млрд российских рублей, или более 155 млн долларов. По сравнению с 2016 и 2017 годами она выросла настолько, что позволила БСК войти в десятку крупнейших белорусских экспортеров в Россию. Впереди БСК в 2018 году были только дистрибуторы БЕЛАЗа, БМЗ, МАЗа и частных продовольственных холдингов — «Серволюкса» и «Савушкина продукта». 27 сотрудников БСК в 2018 году заработали 52 млн российских рублей (около 830 тыс. долларов) чистой прибыли против скромных 1,3 млн российских рублей в 2017 году.

А если по простому, что за схема была? Откаты что ли? Пока силовики комментируют суть претензий к сахарникам скупо. Уголовные дела возбуждены по ставтья 430 и 431 Уголовного кодекса — получение и дача взятки. Генпрокурор Беларуси Александра Конюка заявил о «мошеннических схемах, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими». Представитель КГБ заявил о незаконном заработке на производстве упаковки для сахара. Лукашенко о брисовал схему так: — Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Участники рынка говорят о том, что в условиях большого различия в уровне цен в России и в Беларуси (в 1,2−1,8 раза) самой денежной была в последнее время именно эта схема, когда белорусский сахар по документам уходил в Россию (то есть продавался дешево), а реально реализовывался в Беларуси (то есть дорого). Деньги на счета возвращались из расчета низких цен внешнего рынка, разница оставалась участникам схемы.

Почему российский сахар оказался настолько дешевле? Основная причина снижения цен на сахар — превышение предложения над спросом: заводы модернизировали, а в России еще и случился несколько лет подряд большой урожай сахарной свеклы. Если к моменту формирования ЕАЭС на общем рынке был дефицит сахара порядка миллиона тонн, то сегодня профицит — от 700 тыс. тонн до миллиона тонн. Цены стали падать. В июне 2019 года оптовые цены на сахар в России упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%. По сравнению с 2016-м годом цены упали на 40%. Розничные цены на сахар тоже снижались, но медленнее. Падение цен на сахар важно и для кондитерской отрасли. Российские эксперты отмечают, что в себестоимости сырья для некоторых кондитерских изделий доля сахара может достигать 40% на килограмм. В себестоимости уже готовой продукции она снижается до 10%. Но отрасль высококонкурентна, поэтому цифры это весьма серьезные. Дешевеющий российский сахар хлынул в белорусские магазины. Наши заводы возмутились, мол, поставлено под угрозу их существование, а также благополучие жителей Городеи, Скиделя, Жабинки и Слуцка. Их поддержало аграрное лобби, которое продает свеклу на заводы. Власти, конечно же, подставили плечо и ввели госрегулирование цен. Меньше, чем за 1,5 рубля за килограмм, сахар на полках магазинов продавать нельзя. Стереотип о том, что белорусский сахар более сладкий, чем российский, сделал свое дело. Атака россиян была отбита.

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А вот чтобы сразу взяли и «крышу», это, кажется, что-то новенькое! Ушедший в отставку два месяца назад полковник, начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня — не первый разоблаченный «оборотень в погонах». Например, в апреле 2019 года сотрудники КГБ задержали заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина . В «сахарной истории», помимо высокой должности Тихини и его репутации непримиримого борца с оргпреступностью, любопытно, что силовик стал первым задержанным по делу. По данным КГБ, он сообщал директорам заводов о проводимых в отношении них розыскных мероприятиях, давал советы по конспирации, учил зачищать следы, гарантировал им прекращение проверочных мероприятий и за это получал незаконное денежное вознаграждение. Последнее поручение для Тихини, по информации КГБ, — не допустить на пост директора «Белгоспищепрома» неугодного человека, при котором схема не могла бы существовать.

Так сахар подешевеет? Хороший вопрос. Пока цена на сахар в Беларуси — регулируемая. В список социально значимых товаров, цены на которые может регулировать МАРТ, продукт включили еще в конце 2017 года. Срок регулирования — 90 дней в году, но в 2018 году его с согласия Евразийской экономической комиссии несколько раз продлевали — цены регулировали с 17 января до 31 декабря 2018 года. В это время розничная цена за килограмм не должна была опускаться ниже 1,5 рубля. В результате цены на белорусский сахар снизились (до регулирования килограмм продавали и по 1,65 рубля), но российский сахар подорожал и исчез с полок. После отмены регулирования цены на российский сахар снова поползли вниз. Поэтому в октябре 2019 года МАРТ снова был вынужден вмешаться. Он ввел регулирование, которое продлится до 1 марта 2020 года. Если регулирование отменят, цена с высокой вероятностью снизится.

У нас, вроде, все под контролем государства и силовиков. Как вообще такое стало возможно? Сахарная история — очередное подтверждение того, что законы экономики сложно обмануть. Ценовой арбитраж — классика и азбука спекуляций — извлечение прибыли из разницы цен на товар на разных рынках. Обычно рынок быстро выравнивает цены, и возить колбасу в Смоленск или бензин в Литву становится нецелесообразно. Есть товары, вроде алкоголя и табачных изделий, цены на которые регулируют все государства, сознательно стремясь повлиять на спрос (в случае с водкой и сигаретами большинство стран стремится ограничить потребление). Потому и их перемещение через границы нормируется и контролируется. А вот с сахаром, товаром повседневного спроса и массового потребления, законы конкуренции могут и должны работать. А производители, тем более если все они государственные, должны оптимизировать издержки, чтобы не проиграть российскому производителю. Их, кстати, предлагали объединить в холдинг, чтобы снизить издержки на содержание руководящего персонала. Но идея с оптимизацией не нашла поддержки у некоторых ведомств и местных властей. Эксперты предупреждают, если мы хотим вступить в ВТО, то придется реформировать меры господдержки и отказаться от ряда излишеств. Тем более, многие поблажки, как выясняется, не впрок.