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Страны Балтии подпишут декларацию об отказе от электроэнергии БелАЭС

07.02.2020 17:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Латвия, Литва и Эстония страны подпишут декларацию о намерении отказаться от закупки у Беларуси электроэнергии, которую будет вырабатывать БелАЭС. Договоренность достигнута в пятницу в Таллине на встрече глав правительств стран Балтии, сообщает пресс-служба правительства Литвы.


Фото: пресс-служба правительства Литвы

«Мы рады, что приближаемся к общей позиции стран Балтии не покупать электроэнергию у небезопасной Островецкой АЭС», — прокомментировал договоренность премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Он также отметил, что Литва вместе с Латвией, Эстонией и Европейской комиссией найдет решение «для надлежащего контроля за происхождением электроэнергии, поступающей в наши сети из третьих стран».

Споры вокруг БелАЭС

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца в Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, второй — к концу 2020-го.

Литва является самым активным критиком БелАЭС: станция расположена в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы. В Вильнюсе убеждены, что ее строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. 15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья.

Периодически внешнеполитические ведомства Беларуси и Литвы обмениваются дипломатическими колкостями: в последний раз МИД Литвы выпустил очередное заявление по БелАЭС, в МИД Беларуси ответили цитатой Толстого.

 
 
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«Мы рады, что приближаемся к общей позиции стран Балтии не покупать электроэнергию у небезопасной Островецкой АЭС», - прокомментировал договоренность...
 
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