Козак об итогах встречи Лукашенко с Путиным: Россия и Беларусь продолжат консультации по интеграции

Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь продолжат консультации по интеграции. Об этом журналистам заявил замглавы Администрации российского президента Дмитрий Козак.

Как сообщает ТАСС, Козак заявил, что поставки нефти в Беларусь продолжатся на коммерческих условиях, Россия не сможет предоставить скидок.

— Если предоставлять скидки, это значило бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка. Что мы сделать не можем-нельзя постоянно менять правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании. Поэтому мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Беларуси и российскими нефтяными компаниям, — заявил Козак.

При этом, по его словам, весь газ в Беларусь в 2020 году будет поставляться на условиях 2019 года.

Козак добавил, что переговоры Путина и Лукашенко в Сочи прошли в весьма позитивном ключе, стороны договорились продолжить переговоры на уровне правительств.

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