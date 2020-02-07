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Козак об итогах встречи Лукашенко с Путиным: Россия и Беларусь продолжат консультации по интеграции
07.02.2020 21:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия и Беларусь продолжат консультации по интеграции. Об этом журналистам заявил замглавы Администрации российского президента Дмитрий Козак.
Как сообщает ТАСС, Козак заявил, что поставки нефти в Беларусь продолжатся на коммерческих условиях, Россия не сможет предоставить скидок.
— Если предоставлять скидки, это значило бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка. Что мы сделать не можем-нельзя постоянно менять правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании. Поэтому мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Беларуси и российскими нефтяными компаниям, —
При этом, по его словам, весь газ в Беларусь в 2020 году будет поставляться на условиях 2019 года.
Козак добавил, что переговоры Путина и Лукашенко в Сочи прошли в весьма позитивном ключе, стороны договорились продолжить переговоры на уровне правительств.
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Козак заявил, что поставки нефти в Беларусь продолжатся на коммерческих условиях, Россия не сможет предоставить скидок.
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