Завтрак, переговоры, хоккей: в Сочи встретились Путин и Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Деловая встреча президентов Беларуси и России в Сочи началась в формате делового завтрака. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.





Встреча проходила в сочинской Красной Поляне в доме приемов официальных делегаций «Лаура» в усеченном составе — из-за непогоды часть российской делегации пока так и не добралась до Сочи.

Путин встретил белорусского коллегу на крыльце дома приемов, президенты поговорили о погоде и отправились обсуждать более важные вопросы. За трапезой и прошли переговоры один на один, которые продлились больше часа.









«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими. О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор», — рассказал журналистам Александр Лукашенко.

Владимир Путин подтвердил, что во время беседы в формате тет-а-тет они затронули «много вопросов, которые представляют взаимный интерес».

— Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным, — резюмировал российский лидер.





Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», президенты приняли решение сделать перерыв в переговорах и поиграть в хоккей. К тому времени уже должны подтянуться отсутствующие российские чиновники и переговоры будут продолжены.