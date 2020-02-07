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Завтрак, переговоры, хоккей: в Сочи встретились Путин и Лукашенко

07.02.2020 16:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Деловая встреча президентов Беларуси и России в Сочи началась в формате делового завтрака. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.


Встреча проходила в сочинской Красной Поляне в доме приемов официальных делегаций «Лаура» в усеченном составе — из-за непогоды часть российской делегации пока так и не добралась до Сочи.

Путин встретил белорусского коллегу на крыльце дома приемов, президенты поговорили о погоде и отправились обсуждать более важные вопросы. За трапезой и прошли переговоры один на один, которые продлились больше часа.



«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими. О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор», — рассказал журналистам Александр Лукашенко.

Владимир Путин подтвердил, что во время беседы в формате тет-а-тет они затронули «много вопросов, которые представляют взаимный интерес».

— Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным, — резюмировал российский лидер.


Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», президенты приняли решение сделать перерыв в переговорах и поиграть в хоккей. К тому времени уже должны подтянуться отсутствующие российские чиновники и переговоры будут продолжены.

 
 
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Путин встретил белорусского коллегу на крыльце дома приемов, президенты поговорили о погоде и отправились обсуждать более важные вопросы. За трапезой и прошли...
 
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