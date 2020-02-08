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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 февраля 2020 года)

08.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Цены на вторичном рынке жилья Минска не снижаются уже 17 недель подряд, а с наступлением 2020 года темпы роста значительно увеличились темпы роста. За последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1427 $/м2. За год квадратный метр на «вторичке» подорожал в среднем на $ 105. Цены на первичном рынке в начале 2020 года также демонстрируют уверенный рост. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,7% и составила 1309 $/м2. За последний год рост цен на новостройки составил 4,6%.

Кстати, цены в 2019 году росли не только в Минске, но и во всех крупных городах страны.

Застройщики

За 5 прошлых лет рынок новостроек Минска сделал серьезный скачок вверх. В эконом- и бизнес-классе появились новые качественные проекты, которые по достоинству оценили потребители и проголосовали за них рублем. По мнению экспертов, новая пятилетка будет не менее интересной и показательной в плане развития рынка. Экспертное мнение о «первичке» и последствиях указа о 5-процентной рентабельности можно почитать вот здесь.

Строительство

На сайте Мингорисполкома опубликовали утвержденную инвестиционную программу развития Минска на 2020 год. Realt.by решил кратко разобрать: что построят, что снесут, а что реконструируют и сколько на это потратят денег. Оказалось, что больше всего денег уйдет на строительство инфраструктуры для ЖК "Минск-Мир", возле которого, кстати, появится еще немало жилья.

Застройщики ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба» приняли решение об изменении названий. Теперь компании будут называться Emirates Blue Sky (ИООО «Эмирэйтс Блю Скай», EBS и ООО «Дубай Вотер Фронт», DWF). Напомним, что эти компании являются частью Дана Холдингз. У этих застройщиков сейчас в продаже много квартир: мы посмотрели, сколько они стоят - от 44 до 939 тысяч евро.

КУП «Завод эффективных промышленных конструкций» начал продавать квартиры в строящемся доме на Мазурова.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 февраля 2020 года)

Такое бывает редко, но общественное обсуждение ПДП в границах ул. Брестской — Лейтенанта Кижеватова — р. Лошица принесло свои плоды: к людям прислушались.

В 2020 году в Лошице продолжится строительство школы с бассейном и детсада, которое началось в прошлом году.

В этом году для нуждающихся в Смолевичах возведут 12 домов.

Деньги

С 3 февраля ведущие банки Беларуси изменили ставки по вновь выдаваемым кредитам на строительство и реконструкцию жилья для физических лиц.

Проекты указов об ипотеке и стройсбережениях планируется внести на рассмотрение президенту Беларуси в ближайшее время.

Зарубежная недвижимость

Риэлтеры разных стран все больше понимают эффективность партнерских продаж. Если в США агентства не представляют работу без МЛС и партнерства, то в Беларуси первая система партнерских продаж заработала только в 2018 году. Сейчас белорусские риэлтеры имеют возможность подключиться к МЛС, системе партнерских продаж, а также системе международных продаж Realting.com.

Каждый белорус хоть раз задумывался о переезде и жизни в другой стране. У тех, кто еще не обзавелся собственными «квадратами», эта мысль возникает намного чаще. А у тех, кто уже купил себе жилье, иногда всплывает вопрос: «А что бы я за эти деньги мог себе позволить „там“?». Мы провели сравнение средних цен на недвижимость в Минске и посмотрели, что за эти деньги можно купить в курортных городах Черногории.

Россиянин, который несколько лет назад переехал в Америку и купил себе дом в одном из городов «золотой жизни», рассказал подробно о том, как это происходит «за океаном» и почему там практически нет шансов у мошенников с недвижимостью. Интересные факты, которые можно сравнить и с нашей действительностью, читайте в статье.

Туризм и отдых

Приехать в другой город на один-два дня и выбрать место для проживания нетрудно: вариантов сейчас много. Апартаменты на сутки — отличный выбор для ценителей личного пространства. Здесь есть всё, чтобы почувствовать себя как дома: мебель, современная бытовая техника, кухня и уютные спальни. А ещё, что на самом деле важно, — максимальная свобода и независимость от гостиничного распорядка. Узнали все нюансы этого вида временного жилья.

Регионы

Первый в Беларуси винтовой дом под названием «Зодиак» скоро будет сдан в эксплуатацию. Необычный проект со стоимостью «квадрата» 1437 рублей «выбивается» из перечня новостроек областных центров. Могилевский ДСК провел экскурсию по необычному дому и показал, как выглядят квартиры с колоннами и панорамными окнами. Посмотрели и другие новостройки в городе. Какие квартиры можно купить в Могилеве от застройщика — в статье.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 февраля 2020 года)

Коммерческая недвижимость

В конце осени мы писали про ситуацию, когда делегации из влиятельных арабов не удалось всем вместе заселиться в один минский отель. Тогда они решили за свои деньги модернизировать одну из старых гостиниц столицы. Власти предложили на выбор три объекта. Какой из них выбрали инвесторы из ОАЭ?

Мингорисполком продает коммерческие помещения в Лошице-8.2: магазин или аптека от 2245 рублей за «квадрат».

В Минске на улице Интернациональной хотят построить многофункциональный центр. Посмотрите, как он может выглядеть.

Риэлтерский бизнес

Руководитель группы компаний «Престиж» Андрей Вариниченко считает, что «риэлтер не должен отвечать за все, его задача — продавать»

В прошлом году Белорусская ассоциация «Недвижимость» совместно с коллегами провела огромную работу и выступила с рядом инициатив по совершенствованию законодательства, регулирующего риэлтерскую деятельность. Но, к сожалению, большинство из них так и остаются пока на бумаге. В этом году общественное объединение будет отстаивать свои предложения по развитию бизнеса и дальше.

Молодой риэлтер рассказал нам интересно и откровенно обо всех нюансах профессии.

Жилье и инфраструктура

Жилой комплекс на Сморговском тракте был построен не так давно на месте частного сектора. Три двадцатиэтажные высотки «выросли» довольно быстро, сразу же была благоустроена территория вокруг. Застройщиком высоток выступила строительная компания «Айрон». Как поживает этот жилой комплекс сейчас? Видно ли озеро из окон высоток?

Офтоп

«Мне не нравятся здания, которыми пытаются показать величие государства». Мнение кипрского застройщика об архитектуре вообще и Минске, как наследнике СССР.

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Городские инвестиции в стройку, особенности покупки жилья в США, а также проблемы риэлтерского сообщества. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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