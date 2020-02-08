Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 февраля 2020 года)

Такое бывает редко, но общественное обсуждение ПДП в границах ул. Брестской — Лейтенанта Кижеватова — р. Лошица принесло свои плоды: к людям прислушались .

В 2020 году в Лошице продолжится строительство школы с бассейном и детсада, которое началось в прошлом году.

В этом году для нуждающихся в Смолевичах возведут 12 домов .

Деньги

С 3 февраля ведущие банки Беларуси изменили ставки по вновь выдаваемым кредитам на строительство и реконструкцию жилья для физических лиц.

Проекты указов об ипотеке и стройсбережениях планируется внести на рассмотрение президенту Беларуси в ближайшее время.

Зарубежная недвижимость

Риэлтеры разных стран все больше понимают эффективность партнерских продаж. Если в США агентства не представляют работу без МЛС и партнерства, то в Беларуси первая система партнерских продаж заработала только в 2018 году. Сейчас белорусские риэлтеры имеют возможность подключиться к МЛС, системе партнерских продаж, а также системе международных продаж Realting.com .

Каждый белорус хоть раз задумывался о переезде и жизни в другой стране. У тех, кто еще не обзавелся собственными «квадратами», эта мысль возникает намного чаще. А у тех, кто уже купил себе жилье, иногда всплывает вопрос: «А что бы я за эти деньги мог себе позволить „там“?». Мы провели сравнение средних цен на недвижимость в Минске и посмотрели , что за эти деньги можно купить в курортных городах Черногории.

Россиянин, который несколько лет назад переехал в Америку и купил себе дом в одном из городов «золотой жизни», рассказал подробно о том, как это происходит «за океаном» и почему там практически нет шансов у мошенников с недвижимостью. Интересные факты, которые можно сравнить и с нашей действительностью, читайте в статье .

Туризм и отдых

Приехать в другой город на один-два дня и выбрать место для проживания нетрудно: вариантов сейчас много. Апартаменты на сутки — отличный выбор для ценителей личного пространства. Здесь есть всё, чтобы почувствовать себя как дома: мебель, современная бытовая техника, кухня и уютные спальни. А ещё, что на самом деле важно, — максимальная свобода и независимость от гостиничного распорядка. Узнали все нюансы этого вида временного жилья.

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