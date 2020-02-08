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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 февраля 2020 года)
08.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Цены на вторичном рынке жилья Минска не снижаются уже 17 недель подряд, а с наступлением 2020 года темпы роста значительно увеличились темпы роста. За последние 7 дней
Кстати, цены в 2019 году росли не только в Минске, но и
Застройщики
За 5 прошлых лет рынок новостроек Минска сделал серьезный скачок вверх. В эконом- и бизнес-классе появились новые качественные проекты, которые по достоинству оценили потребители и проголосовали за них рублем. По мнению экспертов, новая пятилетка будет не менее интересной и показательной в плане развития рынка. Экспертное мнение о «первичке» и последствиях указа о 5-процентной рентабельности можно почитать
Строительство
На сайте Мингорисполкома опубликовали утвержденную инвестиционную программу развития Минска на 2020 год. Realt.by решил кратко
Застройщики ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба»
КУП «Завод эффективных промышленных конструкций»
Такое бывает редко, но общественное обсуждение ПДП в границах ул. Брестской — Лейтенанта Кижеватова — р. Лошица принесло свои плоды:
В 2020 году в Лошице
В этом году для нуждающихся в Смолевичах
Деньги
С 3 февраля ведущие банки Беларуси
Проекты указов об ипотеке и стройсбережениях
Зарубежная недвижимость
Риэлтеры разных стран все больше понимают эффективность партнерских продаж. Если в США агентства не представляют работу без МЛС и партнерства, то в Беларуси первая система партнерских продаж заработала только в 2018 году. Сейчас белорусские риэлтеры имеют возможность подключиться к МЛС, системе партнерских продаж, а также
Каждый белорус хоть раз задумывался о переезде и жизни в другой стране. У тех, кто еще не обзавелся собственными «квадратами», эта мысль возникает намного чаще. А у тех, кто уже купил себе жилье, иногда всплывает вопрос: «А что бы я за эти деньги мог себе позволить „там“?». Мы провели сравнение средних цен на недвижимость в Минске и
Россиянин, который несколько лет назад переехал в Америку и купил себе дом в одном из городов «золотой жизни», рассказал подробно о том, как это происходит «за океаном» и почему там практически нет шансов у мошенников с недвижимостью. Интересные факты, которые можно сравнить и с нашей действительностью,
Туризм и отдых
Приехать в другой город на один-два дня и выбрать место для проживания нетрудно: вариантов сейчас много. Апартаменты на сутки — отличный выбор для ценителей личного пространства. Здесь есть всё, чтобы почувствовать себя как дома: мебель, современная бытовая техника, кухня и уютные спальни. А ещё, что на самом деле важно, — максимальная свобода и независимость от гостиничного распорядка.
Регионы
Первый в Беларуси винтовой дом под названием «Зодиак» скоро будет сдан в эксплуатацию. Необычный проект со стоимостью «квадрата» 1437 рублей «выбивается» из перечня новостроек областных центров. Могилевский ДСК провел экскурсию по необычному дому и показал, как выглядят квартиры с колоннами и панорамными окнами. Посмотрели и другие новостройки в городе. Какие квартиры можно купить в Могилеве от застройщика —
Коммерческая недвижимость
В конце осени мы писали про ситуацию, когда делегации из влиятельных арабов не удалось всем вместе заселиться в один минский отель. Тогда они решили за свои деньги модернизировать одну из старых гостиниц столицы. Власти предложили на выбор три объекта.
Мингорисполком
В Минске на улице Интернациональной хотят построить многофункциональный центр.
Риэлтерский бизнес
Руководитель группы компаний «Престиж» Андрей Вариниченко
В прошлом году Белорусская ассоциация «Недвижимость» совместно с коллегами провела огромную работу и выступила с рядом инициатив по совершенствованию законодательства, регулирующего риэлтерскую деятельность. Но, к сожалению, большинство из них так и остаются пока на бумаге. В этом году общественное объединение
Молодой риэлтер
Жилье и инфраструктура
Жилой комплекс на Сморговском тракте был построен не так давно на месте частного сектора. Три двадцатиэтажные высотки «выросли» довольно быстро, сразу же была благоустроена территория вокруг. Застройщиком высоток выступила строительная компания «Айрон».
Офтоп
«Мне не нравятся здания, которыми пытаются показать величие государства».
Редакция Realt.by
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Городские инвестиции в стройку, особенности покупки жилья в США, а также проблемы риэлтерского сообщества. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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