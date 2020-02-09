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В Санкт-Петербурге арестовали «белорусско-российского интегратора»

09.02.2020 23:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководитель аппарата и член президиума Общественной палаты Союзного государства Беларуси и России Александр Ольшевский арестован на 1 месяц и 5 дней. Его обвиняют в мошеннических действиях с деньгами бывшего ректора питерского Аграрного университета Виктора Ефимова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.


​Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ефимов якобы передал Ольшевскому 16 миллионов российских рублей (около 250 тысяч долларов). За это бывший ректор, которого обвиняли в растрате средств университета, надеялся, что Ольшевский останется свидетелем по его делу и поможет избежать наказания. Но после того, как он отправился в тюрьму на 5 лет, понял что его обманули: Ольшевский за 16 миллионов ничего не сделал. И соответственно Ефимов сам рассказал о своей взятке, поясняет «Эхо Москвы».

Заявление ректора проверили в Следственном комитете РФ и убедились, что реально помочь Ольшевский ничем не мог. Сам мужчина не признает свою вину, на суде он пообещал сотрудничать со следствием и перечислял: у него награды за организацию миссии в Сирии, благодарности от Русской православной церкви, и среднемесячный доход составляет от 100 тысяч до 700 тысяч российских рублей в месяц. При этом официальной работы у него нет, диплом о высшем образовании политолога так и не получил, занимается консультационной и творческой деятельностью. Ольшевский является членом Торгово-промышленной палаты РФ, Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси и Союза писателей СГ. Суд счел, что место ему в СИЗО.

Петербургский суд также заключил под стражу возможную сообщницу Александра Ольшевского. Речь идет о Татьяне Глазуновой.

В Беларуси Ольшевский был более известен как гендиректор Евразийского агентства международного сотрудничества. От лица этой структуры он пытался продвигать белорусские продукты питания в России и защищал от наездов Россельхознадзора. Компания, по данным СПАРК, зарегистрирована в Москве в 2015 году. В 2017-м он не платил налоги, и счета агентства были заморожены. Никакой деятельности компания не вела, и в 2019-м была исключена из реестра юрлиц, пишет Фонтанка.Ру. Все это время Ольшевский был членом Российско-Белорусского Делового Совета.

Портрет Ольшевского украшает и список членов Общественной палаты Союзного государства. Кроме него, там есть депутаты Госдумы, общественные деятели со стороны России и Беларуси. В этом общественном объединении Ольшевский числится руководителем аппарата и членом президиума. Однако о прорывных решениях и достижениях ОПСГ мало что известно.

 
 
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Руководитель аппарата и член президиума Общественной палаты Союзного государства Беларуси и России Александр Ольшевский арестован на 1 месяц и 5 дней.
 
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