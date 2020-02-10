На продажу выставили 8 неплохих участков прямо в Смолевичах. Обзор

Источник материала: realt.by

3 марта разыграют партию участков в Смолевичах. Всего на земельные торги в городе-спутнике Минска выставили 8 лотов. 6 из них выделены в квартале новой коттеджной застройки. Наделы очень похожи между собой, и торги по каждому из них начнутся с 20 тыс. рублей. Еще два участка (Лоты №3 и №5) находятся ближе к трассе и имеют асфальтированный подъезд. За счет этого стартовая цена данных земельных наделов выше на 10 тыс. рублей. Ко всем участкам подведены коммуникации. В обзоре – информация и фото по каждому лоту.

Все участки на карте

г. Смолевичи, ул. Утульная, 8 (Лот №1)



Первый лот - участок №8 по улице Утульной – слегка холмистый, заросший высокой травой. Подъезд – гравийка, есть возможность подключения электро-, газо- и водоснабжения. Площадь земельного надела – 15 соток, все соседи активно строятся.









Площадь участка – 15 соток; Кадастровый номер: 624850100008000733; Координаты участка: 54.007545, 28.133134; Первоначальная стоимость земельного участка – Br 20 тыс.; Расстояние до МКАД: 40 км. г. Смолевичи, ул. Василя Быкова, д. 51 (Лот №2)



Лот №2 – участок №51 по ул. Василя Быкова ­– угловой, ровный, заросший травой. Здесь также есть доступ ко всем необходимым коммуникациям, подъезд к участку – гравийка. Рядом много новых коттеджей, некоторые соседи строятся.









Площадь участка – 14,75 сотки; Кадастровый номер: 624850100008000732; Координаты участка: 54.008491, 28.130140; Первоначальная стоимость земельного участка – Br 20 тыс.; Расстояние до МКАД: 40 км. г. Смолевичи, ул. Михайловская, участок №3 (Лот №3)



Этот участок находится в другом квартале Смолевичей, недалеко от трассы Р53. Земельный надел выделен на пустыре у леса. Подъезд асфальтирован, напротив – жилые и строящиеся дома. Сосед справа уже строится, участок слева пока пустует. Из коммуникаций есть все необходимое для жизни – электричество, газ и вода.









Площадь участка – 15 соток; Кадастровый номер: 624850100005000818; Координаты участка: 54.045761, 28.101468; Первоначальная стоимость земельного участка – Br 30 тыс.; Расстояние до МКАД: 31 км. г. Смолевичи, ул. Ф.Скорины, д. 25 (Лот №4)



Участок №25 по улице Ф. Скорины ранее не осваивался. Площадка холмистая, заросшая высокой травой и деревьями. К земельному наделу подведены инженерные сети –электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение. Подъезд – гравийка, соседи строятся.









Площадь участка – 15 соток; Кадастровый номер: 624850100008000214; Координаты участка: 54.006723, 28.114706; Первоначальная стоимость земельного участка – Br 20 тыс.; Расстояние до МКАД: 40 км. г. Смолевичи, ул. Короткевича, участок №19 ( Лот №5)



Неплохой участок выделен по улице Короткевича в Смолевичах. Площадка небольшая (11,37 сотки), но достаточно ровная и удобная для строительства. Подъезд асфальтирован, рядом много жилых домов. Все коммуникации подведены. До съезда на трассу Р53 около километра.









Площадь участка – 11,37 сотки; Кадастровый номер: 624850100005000822; Координаты участка: 54.044232, 28.094654; Первоначальная стоимость земельного участка – Br 30 тыс.; Расстояние до МКАД: 31 км. г. Смолевичи, ул. Е.Полоцкой, д. 27 (Лот №6)



Как и другие выставленные на торги лоты, участок №27 по ул. Е. Полоцкой достаточно ровный, слегка заросший и удобный для строительства. Здесь также есть возможность подключения электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Подъезд – гравийка, соседи строятся.









Площадь участка – 14,16 сотки; Кадастровый номер: 624850100008000256; Координаты участка: 54.009322, 28.118097; Первоначальная стоимость земельного участка – Br 20 тыс.; Расстояние до МКАД: 40 км. г. Смолевичи, ул. М.Богдановича, д. 33 (Лот №7)



Участок, который разыграют под номером 7, тоже не многим отличается от предыдущих. Коммуникации есть, подъезд – гравийка, соседи справа и слева уже почти построились. Площадь участка – 15 соток, территория ровная, заросшая высокой травой и кустарником.









Площадь участка – 15 соток; Кадастровый номер: 624850100008000480; Координаты участка: 54.009127, 28.120971; Первоначальная стоимость земельного участка – Br 20 тыс.; Расстояние до МКАД: 40 км. г. Смолевичи, ул. Ф.Богушевича, д. 6 (Лот №8)



Завершает подборку последний выставленный на торги лот – участок №6 по ул. Ф. Багушевича. Земельный надел угловой, ровный, чуть заросший. В доступе все коммуникации, подъезд – гравийка. Торги за 14,71 сотки начнутся с 20 тыс. рублей.





