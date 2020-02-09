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«Не нужно эксклюзивных условий». Крутой рассказал о договоренностях в Сочи по нефти, газу и АЭС

09.02.2020 16:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Переговоры руководителей Беларуси и России в Сочи прошли в конструктивном и абсолютно рабочем ключе. Никакого антагонизма между сторонами не наблюдалось. Об этом заявил в эфире белорусских телеканалов первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, который участвовал в переговорах в Сочи 7 февраля.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Он прокомментировал ключевые договоренности, которые удалось достичь во время переговоров.

Белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке.

— Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий, мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже. Российский президент Владимир Путин согласился с этим подходом. Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями, — сказал Крутой в эфире ОНТ.

По данным телеканала «Беларусь 1», определенным ограничением было то, что белорусский рынок рассматривался для российских нефтяных компаний как экспортный. Поэтому существовали определенные ограничения по допуску к нефтепроводу «Транснефти». То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с белорусскими НПЗ, получит допуск к «трубе», транзиту, поставкам через «Транснефть» как агента. В этой связи в правительстве Беларуси ожидают, что интерес к белорусскому рынку со стороны мелких и средних нефтяных компаний России повысится.

Вместе с тем продолжатся переговоры и с «большой пятеркой» («Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть»), которая ранее поставляла львиную долю сырья в Беларусь.

Ранее сообщалось, что в связи с реализацией налогового маневра в России Беларусь с 2024 года будет покупать нефть в России по мировым ценам. В 2019 году цена беспошлинной российской нефти для Беларуси составляла 80% от мировой цены. В 2020 году она выросла до 83%. По данным белорусского правительства, Беларусь из-за налогового маневра в России недополучила в 2019 году около 330 млн долларов. Минск настаивал на компенсации.

С начала 2020 года Минск и Москва спорили по поводу размера премии, которую Беларусь выплачивает российским нефтяным компаниям. Из-за этого фактически прекратились поставки сырья в Беларусь. В январе российскую нефть в объеме 500 тыс. тонн поставляли только компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко.

Что касается поставок газа, то Крутой подтвердил, что условия его поставок в Беларусь в 2020-м будут не хуже, чем условия в 2019-м. А профильные министры «еще обсудят возможные небольшие корректировки в нашу пользу».

Ранее Минск и Москва договорились только по поставкам на январь и февраль. Контрактные объемы поставок и транзита в эти два месяца были сохранены на уровне 2019 года, как и цены — 127 долларов за 1 тыс. куб. м.

В Сочи руководители Беларуси и России обсуждали также возможность отложить начало выплат и снизить ставку по российскому кредиту на строительство БелАЭС в Островце. Однако решение пока не принято.

 
Теги: Минск
 
 
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Переговоры руководителей Беларуси и России в Сочи прошли в конструктивном и абсолютно рабочем ключе. Никакого антагонизма между сторонами не наблюдалось. Об этом...
 
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