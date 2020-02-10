«Он в камере с курящими, и они его угробят». Жена экс-мэра Браслава просит суд помочь больному мужу в СИЗО

Источник материала: Tut.by

В Витебске продолжается суд по уголовному делу 42-летних супругов — бывшего мэра Браслава Владимира Драневского и экс-начальника отдела экономики местного райисполкома Елены Драневской, которых обвиняют в коррупции. Процесс идет с 2 декабря. 10 февраля должно было состояться очередное заседание, но судья Игорь Макаревич объявил перерыв: заболел экс-мэр. Его жена заявила, что в СИЗО ему не оказывают медпомощь.



Владимир и Елена Драневские. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

10 февраля конвой привез в суд только Елену Драневскую. Судье сообщили, что Владимира Драневского этапировать не смогли, так как у него обострился хронический бронхит, у мужчины температура около 39 градусов.

Елена Драневская заявила ходатайство, чтобы ее мужу оказали медпомощь:

— У него ненадлежащее содержание, никто не оказывает ему медицинскую помощь. Муж раньше никогда не болел, не курил, занимался спортом. А сейчас он содержится с курящими людьми, и они его просто угробят. Прошу, чтобы супруга перевели в другую камеру, иначе я его просто потеряю.

— Мы вас услышали, — сказал судья Игорь Макаревич.

В процессе объявлен перерыв, пока Владимир Драневский не выздоровеет.

Елена, по ее словам, также имеет проблемы со здоровьем: у нее поднимается давление.

— Бывает, что по 10 часов надо ждать, пока принесут таблетку.

Напомним, Владимира Драневского обвиняют по частям 1, 2, 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 209 (Мошенничество), ч. 5 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 2 ст. 431 (Дача взятки), частям 2, 3 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) УК.

Взятками Владимир Драневский якобы получил почти 28 тысяч евро, как сообщало ранее МВД.

По версии следствия, глава местной вертикали действовал при пособничестве своей жены — экс-начальника отдела экономики райисполкома.

Елену Драневскую обвиняют по ч. 6 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) УК.

Супругов задержали летом 2018 года, накануне празднования Дня независимости. Под стражей они уже более полутора лет.