Потратили меньше, чем планировали. На каких статьях бюджета в 2019 году сэкономили больше всего

Источник материала: Tut.by

Республиканский бюджет 2019 года был исполнен с профицитом в 3,2 млрд рублей — на 870 млн больше, чем было запланировано. На каких тратах удалось больше сэкономить и что государство сделало с «лишними» деньгами?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бюджет сектора государственного управления, куда входят республиканский и местные бюджеты, Фонд соцзащиты населения и другие важные для государства фонды, заработал в прошлом году 54 млрд рублей, а расходовал — 50,5 млрд рублей. Профицит оказался в размере 3,5 млрд рублей. Причем 3,2 млрд экономии дал республиканский бюджет.

Доходы республиканского бюджета в 2019 году составили 24,3 млрд рублей, а расходы — 21,1 млрд, на 3,5% меньше, чем планировалось.

На чем больше всего сэкономили?

— В прошлом году, по предварительным оценкам, Минфину удалось сэкономить около 700 млн рублей на обслуживании государственного долга, то есть на процентах по кредитам и облигациям. Это замечательная новость, потому что деньги, которые уходят на проценты по кредитам, — это деньги в никуда, — рассказывает аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова.

Благодаря этой экономии фактические расходы на общегосударственную деятельность оказались намного меньше, чем было запланировано.

Расходы на финансирование национальной экономики были на 200 млн меньше запланированных. Если таким образом правительство сократило поддержку госпредприятий, то и эту экономию Жанна Кулакова называет положительной.

Что же касается социальной сферы, то здесь все не так однозначно. Основная часть расходов на образование, медицину и другие социально важные статьи расходуется из местных бюджетов. Поэтому траты на них могут сократиться из республиканского бюджета, но при этом никакую из этих сфер не обделили.

— Эффективность социальной сферы — это отдельный вопрос. Но то, что государство готово тратить на это деньги, — факт. И если смотреть весь бюджет сектора госуправления, который включает республиканский бюджет, местные бюджеты и ФСЗН, то мы увидим, что около 60% всех денег идет на так называемую социалку, — поясняет аналитик проекта «Кошт урада».

Профицит бюджета может быть хорошим и плохим. Смотря как тратить

Республиканский бюджет уже не первый год планируется с профицитом: заложенные доходы каждый год на несколько миллиардов рублей превышали запланированные расходы.

Единого мнения о том, следует ли планировать бюджет с профицитом или лучше делать его сбалансированным, у экономистов нет, отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. В любом случае если профицит потрачен грамотно, ничего плохого в нем нет.

— Не говоря о целях, невозможно сказать, профицит — это хорошо или плохо. Если тратить его бездарно — это плохо. И в целом это ущерб для экономики. Потому что кого-то недофинансировали, а сэкономленные деньги «зарыли». А если его потратить на правильную цель, то это хорошо, — объясняет Вадим Иосуб.

Что сделали с бюджетными «излишками» прошлого года?

Часть денег как раз пригодится для того, чтобы покрыть в 2020 году дефицит бюджета, который намечается в размере 995 млн рублей. На это правительство планирует потратить 125,9 млн рублей, сэкономленных в прошлом году. А оставшуюся недостачу закроют за счет новых кредитов, привлекаемых на реализацию инвестиционных проектов.

Остальные неизрасходованные средства потратили на оплату госдолга. Так как правительство накопило довольно весомый долг, а экономика страны перестала каждый год давать прежние приросты, выполнять долговые обязательства оказывается не так просто. Поэтому правительство старается в последние годы четверть запланированных выплат и обслуживания госдолга обеспечивать из бюджета, а остальное рефинансировать. Профицит бюджета в таких условиях приходится очень кстати: если не получается рефинансировать часть госдолга, используют сэкономленные бюджетные средства.

— В условиях того, что рефинансирование госдолга на рыночных условиях для Беларуси достаточно дорого, в такой ситуации иметь профицит и направлять его на погашение долга — хорошо. Это лучше, чем направлять его на модернизацию, которая оказывается неэффективной, — считает старший аналитик «Альпари».

Иметь некоторые финансовые запасы, особенно в условиях, когда экономика может преподнести какие-то сюрпризы, а выплаты по госдолгу остаются на пике, может и в будущем помочь правительству решать финансовые вопросы. Тем более что в следующие два года бюджет тоже будет дефицитным.