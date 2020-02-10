Северинец: Власть не зарегистрирует единого кандидата от оппозиции

Источник материала: Tut.by

Политологи и оппозиционные лидеры сходятся во мнении, что белорусские власти не зарегистрируют единого кандидата от правоцентристской оппозиции. Но отмечают, что участвовать в выборах все равно стоит. Об этом шла речь на заседании экспертного клуба «Профессионально об актуальном» центра «Европейский диалог» в Минске.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Политолог Валерий Карбалевич считает, что к выборам в Беларуси сложилась непростая ситуация, поскольку совпали три кризиса, которые подпитывают друг друга: кризис белорусской социальной модели, кризис российско-белорусских отношений, который выразился в резком сокращении российской экономической помощи, кризис доверия граждан к власти. К тому же в «рукаве» у властей пропал козырь — «украинский синдром», который влиял на политическую ситуацию в 2015 году.

— Тогда власти показывали на Украину и говорили: неважно, что у нас пенсии и зарплаты низкие, зато у нас мир и покой, безопасность. Теперь этот фактор исчез, и, более того, украинская экономика развивается, средняя зарплата в Украине уже больше 500 долларов, — считает Карбалевич.

Запад же в вопросе выборов в Беларуси, по мнению Карбалевича, делает ставку не на оппозицию, а на стабильность.

— Запад сегодня не делает ставку на поддержку оппозиции, а делает ставку на поддержку стабильности, то есть на сотрудничество с имеющимся политическим режимом. От Лукашенко требуется лишь одно — чтобы он провел выборы спокойно, без насилия, — считает политолог. — Процедура же выбора единого кандидата от оппозиции фактически отсекает от этого процесса большую часть общества. Единого будут выбирать активисты оппозиции, чем они радикально сузят свою социальную базу.

Кроме того, политолог не исключает, что единого кандидата от правоцентристской коалиции не зарегистрируют.

— В Беларуси еще не было случая, чтобы не зарегистрировали кандидата, собравшего 100 тысяч подписей. Было наоборот — когда не собрал, но его все равно зарегистрировали. Возможно, что в этот раз мы можем увидеть обратное, — предполагает политолог и добавляет: если оппозиция не участвует в выборах, она исчезает с политической арены. — Партиях КХП БНФ решила когда-то не участвовать в выборах и теперь это партия по походам в Куропаты. Это к вопросу о том, зачем участвовать в выборах.

Эксперт Аналитического центра республиканского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский предполагает, что единым кандидатом от оппозиции, если он будет, станет радикал, который будет использовать уличные протесты.

— Это будет кандидат, который будет делать провокации, нарушать законодательство и пробовать каким-либо образом разозлить МВД, правоохранительные органы — заниматься типичными провокациями. Понятно, что это будет не единый кандидат от оппозиции, а кандидат от прозападной праволиберальной оппозиции. Но самое главное — невозможно на радикальном поле мобилизовать оппозиционный электорат — электорат радикалов на выборы не ходит, он бойкотирует. Поэтому со стороны властей в избирательную кампанию будет максимально консервативный сценарий, использование кампании для улучшения своей позиции в переговорах как с Западом, так и с Россией. По какому сценарию будут выбирать единого — от этого зависит и будущее этой части оппозиции, — считает Петровский.

Один из участников праймериз — Алексей Янукевич — отмечает, что праймериз в Беларуси нет, праймериз существуют в США. То, что делает правоцентристская коалиция — народное голосование и оно необходимо, поскольку другого варианта достигнуть единства в оппозиции, нет.

Сопредседатель БДХ Павел Северинец, который также планирует стать единым кандидатом, считает, что оппозиция должна участвовать в выборах, но у нее должны быть условия, при которых она пойдет на бойкот: отказ в регистрации единого кандидата и репрессии.

— Это причины, по которым мы должны остановить кампанию и объявить выборам бойкот. Например, в декабре пять человек после акций посадили — протесты сломали, то есть это уже критические репрессии, дали массу штрафов, которые люди не могут выплатить — тоже серьезные репрессии, надо ставить вопрос о бойкоте. Но надо понимать, что власть не будет регистрировать единого кандидата, надо отбросить все иллюзии. Даже Канопацкую с Анисим не зарегистрировали на так называемой парламентской кампании. 99%, что решение будет отрицательным, даже если подписи за единого будут собраны. Но, на мой взгляд, массовые протесты после начала кампании станут проверкой: если власть сорвется с катушек, то мы объявим бойкот, если власть будет готова это терпеть, то мы нарастим силу, переведем все это в более серьезную плоскость, вплоть до национального страйка, — заявил Северинец.

Напомним, правоцентристская коалиция, в которую входят движение «За Свободу», партия ОГП и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД), объявила праймериз по выбору единого кандидата в президенты. Прием заявок на «единого» заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируется огласить 4 марта.

Каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за независимость Беларуси и против диктатуры, за защиту социальных и экономических прав граждан, за выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве, за развитие белорусского языка и культуры, а также за светскость государства — должен уважать права верующих и не выступать с заявлениями, «которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество».