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Потери белорусских НПЗ удвоятся из-за налогового маневра России

10.02.2020 19:40 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В «Белнефтехиме» заявили, что потери НПЗ увеличатся в два раза из-за российского налогового маневра.

Об этом сообщила глава планово-экономического управления концерна «Белнефтехим» Анна Гурина в интервью «Нефтехимии».

По ее словам, в 2020 году потери вырастут, так как подорожает сырье из России.

«Российские переработчики нефти имеют возможность поддерживать эффективность за счет соответствующих выплат из бюджета обратного акциза, компенсирующего удорожание сырья, и демпфирующего коэффициента, который позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке, в результате чего разница в розничных ценах на топливо в Беларуси и России сегодня составляет около 10-13%», - отметила Гурина.

По ее словам, в наступившем году доля цены нефти в себестоимости продукции НПЗ составит не менее 87%. Белорусские заводы продолжают работать над снижением затрат и надеются снизить их на $36 млн.

Гурина заявила, что в результате реализации маневра и компенсационных мер для российских НПЗ цена топлива в России уже на 10-13% ниже, чем в Беларуси.

«Российские переработчики нефти имеют возможность поддерживать эффективность за счет соответствующих выплат из бюджета обратного акциза, компенсирующего удорожание сырья, и демпфирующего коэффициента, который позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке, в результате чего разница в розничных ценах на топливо в Беларуси и России сегодня составляет около 10-13%», - сказала она.

В «Белнефтехиме» отмечают, что пока не сбудут корректировать планы, утвержденные на 2020 год. Организации концерна оценят перспективы выполнения действующих бизнес-планов по итогам первого квартала.

Потери Беларуси от налогового маневра в РФ в 2019 году составили $330 млн. «Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн», - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас 6 февраля на совещании у Александра Лукашенко.

Напомним, 7 февраля в Сочи прошли переговоры и Владимира Путина - сначала в формате один на один, а затем в расширенном. Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

При этом договоренностей по поставкам нефти так и нет. Как пояснил Козак, Россия не может предоставить скидку для Беларуси, так как это потребовало бы введения госрегулирования поставок нефти. «Мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», - считает замглавы администрации президента России.

 
 
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В «Белнефтехиме» заявили, что потери НПЗ увеличатся в два раза из-за российского налогового маневра.
 
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