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Чтобы загрузить НПЗ. Беларусь начала отбор технологической нефти из «Дружбы»

11.02.2020 11:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь ведет забор технологической нефти из магистрального нефтепровода «Дружба» для переработки на НПЗ в Новополоцке и Мозыре. Но этот процесс не повлияет на транзит российской нефти в Европу. Об этом заявили TUT.BY в концерне «Белнефтехим».


Фото: transoil.by

— В условиях отсутствия прежних объемов нефти для НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть. Она находится в «трубах», не задействованных в транзите российского сырья в Европу, — сказал представитель концерна.

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» проинформирована о действиях белорусской стороны на незадействованных участках «Дружбы».

В концерне не смогли назвать объем технологической нефти, но сказали, что ресурса хватит до момента, когда будут запущены все процессы в прежнем режиме.

В «Транснефти» подтвердили получение уведомления.

— По поводу использования белорусскими НПЗ технологической нефти из нефтепроводов для переработки — нас об этом проинформировали наши белорусские партнеры. На транзите через Беларусь это пока никак не сказалось. Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ, — сказали ТАСС в «Транснефти».

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. Экспорт нефти из России в Беларусь в январе 2020 года составил 500 тыс. тонн, что в 4 раза меньше, чем хотела Беларусь. Нефть поставляется только со стороны компаний группы «Сафмар». В январе-феврале они планируют отгрузить 950 тысяч тонн сырья. Беларусь также закупила 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала.

 
 
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С начала этого года НПЗ в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками.
 
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