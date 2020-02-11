|
Чтобы загрузить НПЗ. Беларусь начала отбор технологической нефти из «Дружбы»
11.02.2020 11:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь ведет забор технологической нефти из магистрального нефтепровода «Дружба» для переработки на НПЗ в Новополоцке и Мозыре. Но этот процесс не повлияет на транзит российской нефти в Европу. Об этом заявили TUT.BY в концерне «Белнефтехим».
— В условиях отсутствия прежних объемов нефти для НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть. Она находится в «трубах», не задействованных в транзите российского сырья в Европу, — сказал представитель концерна.
Российская трубопроводная монополия «Транснефть» проинформирована о действиях белорусской стороны на незадействованных участках «Дружбы».
В концерне не смогли назвать объем технологической нефти, но сказали, что ресурса хватит до момента, когда будут запущены все процессы в прежнем режиме.
В «Транснефти» подтвердили получение уведомления.
— По поводу использования белорусскими НПЗ технологической нефти из нефтепроводов для переработки — нас об этом проинформировали наши белорусские партнеры. На транзите через Беларусь это пока никак не сказалось. Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ, — сказали
С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. Экспорт нефти из России в Беларусь в январе 2020 года составил 500 тыс. тонн, что в 4 раза меньше, чем хотела Беларусь. Нефть поставляется только со стороны компаний группы «Сафмар». В январе-феврале они планируют отгрузить 950 тысяч тонн сырья. Беларусь также закупила 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала этого года НПЗ в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)