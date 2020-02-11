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Беларусь осуществляет забор технологической нефти из трубопровода «Дружба»

11.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь осуществляет забор технологической нефти из трубопровода «Дружба»

Беларусь осуществляет забор технологической нефти из трубопровода «Дружба», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе «Белнефтехима».

«С учетом того, что объемы поставок нефти еще не восстановлены, есть потребность в оптимизации наших ресурсов. Таким образом, чтобы сохранить работоспособность наших предприятий и использовать имеющиеся ресурсы, мы осуществляем забор технологической нефти из участков нефтепровода «Дружба», — пояснили в концерне.

В пресс-службе отметили, что забор нефти производится на участках, которые не задействованы в транзите российской нефти. «Негативно отразиться на транзите российской нефти в Европу это никак не может. К тому же мы уведомили об этом российских партнеров, то есть никакой партизанщины с нашей стороны. Эта нефть наша, она находится в наших трубах», — подчеркнули в «Белнефтехиме».

Также в пресс-службе пояснили, что в настоящее время применяются технологии консервации участков «Дружбы» с возможностью оперативного восстановления прокачки. «Это мера временная, и при восстановлении объемов поставок эти участки вернутся в прежнее состояние и будут расконсервированы», — сообщили в концерне.

https://www.belta.by

 
 
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Беларусь осуществляет забор технологической нефти из трубопровода «Дружба», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе «Белнефтехима». «С учетом того, что...
 
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