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Лукашенко - о сегодняшней информационной войне: Беларусь простреливается со всех сторон

11.02.2020 12:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня борьба идет и на информационном поле, и в этих условиях важно вести честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы удержать внимание зрителей, читателей и слушателей. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко отметил, что необходимость такого разговора назрела давно: около двух лет прошло с тех пор, как во всех крупнейших СМИ сменились руководители.

— Настал момент обсудить выполнение поручений, данных вам в том числе и при назначении, услышать ваше видение дальнейшей стратегии работы, актуализировать задачи, которые стоят перед средствами массовой информации, — пояснил президент.

По его словам, эти задачи непростые, поскольку нынешняя обстановка не располагает к успокоенности.

— Противостояние, геополитическая нестабильность в разных частях мира, в том числе в нашем регионе, — все это в повестке сегодняшнего дня.

Президент констатировал, что важной составной частью независимости любого государства является информационный суверенитет — право проводить собственную информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность.

— Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, — эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени, — предупредил президент.

Как отметил Лукашенко, конкуренция на информационном поле сегодня «жесточайшая».

— Беларусь со всех сторон пронизана медийными потоками, многие из них откровенно деструктивные. Мы находимся в этом плане в самом сложном отношении, и не надо нас сравнивать с такими странами, как Швейцария, Австрия — эти государства существуют в составе мощного Европейского Союза и они всегда опираются на своих союзников и в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называем. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон.

Больше остроты, оперативности и собственного контента

— Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает, — цитирует президента телеграм-канал ATN_NEWS.

Александр Лукашенко заявил, что ждет от государственных СМИ больше остроты, оперативности и собственного контента, сообщает «Пул Первого».

— Я просто этого даже не понимаю. Наше пространство, наше телевидение, наш телевизор, наш канал ОНТ (и неплохой). Пора уже решить главную проблему: это наше. А если кто-то хочет сюда прийти — пожалуйста, как мы туда. Платите деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим — может быть, — привел пример президент. Он отметил, что хоть интернет и завоевывает все больше пространства, «телевизору всегда быть!», потому необходимо работать над качеством ТВ-картинки и наполнением сюжетов.

Что касается печатных СМИ, то им, по мнению президента, необходимо больше аналитики. А журналисты должны быть лидерами общественного мнения.

— Наши новости, наша честная позиция должны быть донесены до каждого и услышаны всеми. Мы работаем на свою страну и свой народ!

Обратил внимание Лукашенко и на интернет, который, по его словам, «уже не просто дышит в спину государственной прессе, но и по некоторым позициям вырывается вперед».

— Молодежь в основном там. Мобильный телефон с выходом в интернет в распоряжении всех желающих от ребенка до пожилого человека. И эти материалы им доступны в любое время суток. Нашим СМИ в интернете надо работать масштабнее, эффективнее. Что уже сделано в этом направлении и куда вы намерены двигаться дальше? — спросил Глава государства.

Лишних денег нет, но качественный продукт делать надо

Руководители СМИ озвучили президенту ряд предложений. Среди них, например, создание новостного канала наподобие Euronews и строительство медиацентра.

— Я знаю ваши проблемы. Вы их давно озвучивали. И о медиаизмерителе, и о медиацентре, и о том, что мы должны создать мобильный канал по типу Euronews и других, которые очень кратко и доступно (тем не менее, и аналитика у них есть) выдают информацию. Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию, — сказал Александр Лукашенко.

Президент признался, что часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой.

— Поэтому надо сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом. Я это все знаю и понимаю, сам инициировал это, — добавил он.

При этом Лукашенко подчеркнул: лишних денег нет. Надо определиться, что необходимо в первую очередь: обновить съемочное оборудование, обеспечить конкурентоспособную зарплату или же построить медиацентр.

— Все надо. Но надо выстроить по приоритетам. Прошу это иметь в виду, — сказал Александр Лукашенко.

В совещании участвовали председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков, генеральный директор телеканала СТВ Игорь Луцкий, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович, директор — главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, директор — главный редактор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков, директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов.

 
 
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Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, сообщает пресс-служба главы государства.
 
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