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Система пожарной сигнализации Honeywell, интегрированная с системой оповещения и пожаротушения

11.02.2020 13:07 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Новая система Honeywell HS-81 предназначена для обеспечения пожарной безопасности на предприятиях с особо опасным производством, поддерживает функционал обнаружения дыма, пламени, газа, пожаротушения и общего оповещения по громкой связи. Новая система пожарной безопасности промышленных объектов базируется на одноименном контроллере, заменяет собой несколько отдельных противопожарных систем и может интегрироваться со сторонними системами диспетчеризации и сбора данных и управления технологическими процессами. При этом HS-81 сертифицирована по SIL2/SIL3, отличается высокой отказоустойчивостью и будет эффективна на промышленных объектах с особо опасным производством. Комплексное решение Honeywell позволяет решить весь спектр задач системы пожарной безопасности на промышленных объектах, связанных с особо опасными видами работ. Обнаружение возникновения пожара, анализ утечки газов на технологических площадках, оповещение персонала предприятия, оперативный запуск систем пожаротушения, обеспечение эвакуации персонала, все эти процессы управляются контроллером HS-81.

Благодаря его высокой надежности и отказоустойчивости, пожарная безопасность промышленных объектов позволяет минимизировать финансовые потери в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и избежать человеческих жертв. Центральное управление системой пожарной безопасности можно выполнять удаленно через интерфейс специализированного ПО IRIDE, которое поддерживает графические планы объектов. Конфигурирование и программирование всей рабочей сети также возможно через отдельную рабочую станцию.

Кроме того, архитектура системы пожарной безопасности промышленных объектов предусматривает связь контроллера с широким перечнем систем управления технологическим процессами, в том числе с системами диспетчеризации и сбора данных. При этом связь контроллера со сторонними системами может быть реализована по каналам Ethernet TCP/IP, Modbus и через OPC server.

Высокий уровень безопасности противопожарной системы Honeywell реализован в соответствии с требованиями стандартов МЭК 61508 и МЭК 61511 и обеспечивает уровни полноты безопасности SIL2 и SIL3 (при резервировании модулей), удостоверенные сертификатом независимого агентства.

Надежность и отказоустойчивость заложены в конструкции контроллеров HS-81, которые обеспечивают пожарную безопасность промышленных объектов за счет использования замкнутых и резервируемых шин связи, автоматического тестирования состояния устройств, процессоров, карт входов/выходов и безопасного отключения неисправных компонентов системы.

Модульная конструкция контроллера HS-81, рассчитанного на установку в промышленные 19-дюймовые стойки, допускает полную адаптацию под требования заказчика и максимально удобна при проектировании систем пожарной безопасности.

Основной модуль устройства включает один или два резервированных центральных процессора и интерфейс оператора с дисплеем, сенсорной клавиатурой и светодиодной индикацией для визуальной оценки состояния системы пожарной безопасности промышленного объекта, и оперативного принятия решений.

Также контроллер имеет шасси для установки карт ввода/вывода, к которым подключается периферия, и поддерживает до 10 шасси по 13 таких карт в каждом. Наличие аккумулятора резервного питания позволяет сэкономить на приобретении внешних ИБП.

Возможность гибкого расширения системы позволяет сначала сконфигурировать ее в соответствии с текущими требованиями пожарной безопасности на объекте, а по мере необходимости быстро добавлять или менять отдельные компоненты.

Так, пожарная безопасность промышленных объектов может быть функционально расширена за счет замены существующих или установки дополнительных карт ввода/вывода в корпусе контроллера или использования модулей удаленного ввода/вывода для подключения новых участков системы.

При этом все компоненты контроллера предусматривают "горячую" замену, поэтому техническое обслуживание системы пожарной безопасности может осуществляться без отключения электропитания.

www.armosystems.ru
 
 
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Новая система Honeywell HS-81 предназначена для обеспечения пожарной безопасности на предприятиях с особо опасным производством, поддерживает функционал обнаружения...
 
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