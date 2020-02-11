Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уникальный проект в Северо-Западном регионе реализует Viessmann В логистическом комплексе Тродекс Логистик, расположенном в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга, начат монтаж двух 500-киловаттных конденсационных...

В логистическом комплексе Тродекс Логистик, расположенном в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга, начат монтаж двух 500-киловаттных конденсационных теплогенераторов Vitocrossal 200 СМ2. Ранее столь мощные котлы из этой серии в регионе не устанавливались. Линейка газовых напольных Vitocrossal 200 СМ2 с диапазоном мощности от 400 до 620 киловатт появилась в России сравнительно недавно, три с половиной года назад. Однако новинку быстро распробовали в Екатеринбурге и Казани. В этих городах двухсотые котлы Vitocrossal мощностью 620 киловатт установлены, например, в жилом комплексе Петровский и многоуровневом паркинге с офисными помещениями соответственно. После завершения монтажа и ввода в эксплуатацию энергоцентра на объекте в Шушарах оборудование этой же серии будет обеспечивать теплом складские и административно-бытовые помещения логистического комплекса Тродекс Логистик площадью почти 23 тысячи квадратных метров.Это универсальные теплогенераторы, которые подходят для любых объектов, промышленных, коммерческих, жилых, для тепловых сетей или крупных общественных сооружений, рассказывает Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann в России. Столь большая вариативность достигается за счет того, что они могут работать в каскадных установках, включающих до восьми теплогенераторов, работающих в погодозависимом режиме. Также для удобства проектирования, повышения эффективности и соблюдения условий эксплуатации котлы способны забирать воздух на горение как из помещения, так и извне.Основные узлы Vitocrossal 200 СМ2 сконструированы таким образом, чтобы обеспечить эффективную и длительную работу оборудования. Например, цилиндрическая горелка MatriX имеет диапазон модуляции от 20 до 100 процентов, что позволяет значительно снизить число тактований котла. Наряду с низкой теплонапряженностью камеры сгорания это сводит к минимуму отказы оборудования и значительно повышает его износоустойчивость.Технология Inox Crossal, которая используется для создания теплообменника, обеспечивает эффективную теплопередачу и высокую скорость процесса конденсации. За счет применения в качестве материала высококачественной гладкой нержавеющей стали. Нормативный КПД теплогенератора доходит до 98 процентов в режиме Hs и до 109 процентов в режиме Hi, отмечает Игорь Кениг.На объект в Шушарах два 500-киловаттных котла Vitocrossal прибыли в конце декабря 2019 года. В январе текущего года специализированная компания Эксперт котлов приступила к установке высокотехнологичного оборудования.Думаю, что с монтажом и пусконаладкой котлов мы справимся достаточно быстро. Конструктив теплогенераторов решен таким образом, чтобы максимально облегчить этот процесс, говорит Виталий Красильников, генеральный директор компании Эксперт котлов. Во-первых, отсутствуют требования к минимальному протоку и температуре обратной линии, благодаря чему процесс обвязки становится максимально простым.Во-вторых, все гидравлические соединения монтируются сверху, это удобно и экономит время. И наконец, в-третьих, горелка MatriX, которой оборудован котел, создавалась специально для него. Соответственно, это сводит к минимуму хлопоты по настройке во время проведения пусконаладочных работ. Параллельно с монтажом котельной ведутся работы по газификации логистического комплекса. Тепло на объект Тродекс Логистик планируется подать в текущем году.www.viessmann.com