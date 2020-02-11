Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Монтажная пена от Soudal с аппликатором Genius Gun Монтажная пена является материалом, знакомым каждому строителю. Без нее не обходится ни один ремонт, особенно установка окон или дверей. Однако не все умеют...

Монтажная пена является материалом, знакомым каждому строителю. Без нее не обходится ни один ремонт, особенно установка окон или дверей. Однако не все умеют грамотно пользоваться этим продуктом. При заполнении полостей и щелей часто случается перерасход пены, ее потом необходимо срезать и удалять излишки. Или, наоборот, остаются пустоты, в которых может конденсироваться влага, образовываться грибок или плесень. SOUDAL предлагает обратить внимание на монтажную пену Окна Двери с уникальным аппликатором Genius Gun, которая поможет избежать подобных ситуаций и значительно упростит процесс выполнения работ. Пена Окна Двери с аппликатором Genius Gun предназначена для любых отделочных и монтажных работ, проводимых при плюсовой температуре. Конечно, в первую очередь она отлично подойдет для герметизации при монтаже дверных коробок и оконных рам, в том числе многокамерных и цветных, ведь она обладает формулой с низким расширением, безопасной для тонких ПВХ профилей.А за счет аппликатора Genius Gun, который позволяет максимально точно контролировать поток выпускаемой пены, продукт от SOUDAL становится ещё более экономичным в использовании. Конструкция аппликатора позволяет также удобно действовать одной рукой. Эта функция особенно полезна для работ, проводимых на высоте, на лестницах, а также в труднодоступных местах.Где в целях безопасности необходима гарантия и обеспечение устойчивого положения. Поэтому еще одной областью применения данной монтажной пены является теплоизоляция и звукоизоляция элементов отопления и водоканализационных систем, оснащения ванной комнаты, перегородок, полов, перекрытий и крыш.Важным свойством монтажной пены Окна Двери с аппликатором Genius Gun является возможность многоразового использования. Монтажную пену можно выпускать частично, делая перерыв в работе в любой момент. При хранении клапан не блокируется даже на протяжении нескольких месяцев.При этом время отверждения готового шва очень коротко, дальнейшая обработка возможна уже через час при толщине слоя не более трех сантиметров. Состав от SOUDAL помимо всего прочего обладает отличной адгезией к древесине и древесным материалам, ПВХ, алюминию и другим металлам. А также к поверхностям, покрытых лаком. А еще к бетону, кирпичу, глазурованной поверхности.www.soudal.ru