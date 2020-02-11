«Устойчиво выше 1000 рублей». Правительство о работе за год: зарплаты вытянули, ВВП - нет

Источник материала: Tut.by

Правительство на заседании Совмина подвело итоги социально-экономического развития за 2019 год и обсудило задачи на ближайшую перспективу. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обратил внимание на то, что в 2019 году удалось решить важнейшие задачи, среди которых повышение уровня благосостояния населения: зарплата по стране начиная с марта устойчиво была вышел отметки в тысячу рублей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Как и обещали, подтянули зарплату в бюджетных организациях, в первую очередь врачам и учителям. Также, несмотря на вызовы на внешнем контуре, сохранена макроэкономическая сбалансированность. Инфляция на уровне 4,7 процента. Сальдо внешней торговли за 2019 год сформировалось в размере 240 млн долларов», — отметил Румас.

Кроме того, своевременно и в полном объеме были обеспечены выплаты по валютным долгам. При этом золотовалютные резервы вышли на рекордный уровень в 9,4 млрд долларов. За 2019 год чистая прибыль в организациях страны выросла почти на 85%. При этом снизилось количество убыточных организаций. Рост выручки от реализации товаров и услуг в организациях реального сектора позволил направить больше средств на их обновление, в первую очередь на модернизацию технологической части.

«Вместе с тем запланированный экономический рост не достигнут», — признал премьер. ВВП по итогам года вырос на 1,2% при прогнозе 4%. Все области либо превысили по ВРП уровень прошлого года (за исключением Гродненской), а Минская — единственная, которая обеспечила выполнение прогнозного показателя (+4,4%).

Наибольший вклад в формирование ВВП внесли сельское и лесное хозяйство, строительство и торговля. Практически все регионы выполнили поставленные задачи по объемам строительства жилья.

«При этом по Минску (единственному из регионов) провалено задание по вводу в эксплуатацию жилья как в целом, так и с господдержкой — 76 процентов и 49 процентов соответственно», — отметил глава правительства.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что под угрозой срыва в Минске планы по капремонту жилья на текущую пятилетку. В целом, по его словам, в Минске складывается острая ситуация с обеспечением жильем многодетных семей, а город не предлагает понятных и проработанных решений.

«Попрошу доложить, как будет решаться проблема с многодетными семьями в 2020 году и последующих, особенно с учетом роста числа таких семей в столице», — заявил Румас.

Говоря о задачах на текущий год, премьер-министр заметил, что в числе приоритетных из них — поддержание уровня реальной зарплаты работников и рост заработка по низкооплачиваемым категориям.

«В первом квартале должны в полном объеме решить задачу по выходу на уровень зарплаты в 500 рублей в оставшихся организациях. Это персональная ответственность местных руководителей. По итогам квартала будем вносить предложения главе государства. Главное условие остается — зарплата должна быть заработана», — подчеркнул премьер-министр.

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Сергей Румас отметил, что в прошлом году улучшилась ситуация с обеспечением опережающих темпов производительности труда над темпами роста зарплаты.

«Да, разрыв сокращается, но полностью проблема пока не решена», — заявил он.

Также премьер-министр отметил, что в 2020 году необходимо обеспечить завершение начатых инвестиционных проектов за счет директивных кредитов. Перенести неиспользованные лимиты на 2021 год уже не получится, предупредил Румас.

По словам премьер-министра в целом по прошлому году план директивного кредитования освоен на 99,6%.

«Однако чтобы обеспечить такой хороший результат, потребовалось 11 раз корректировать лимит. Мы договаривались, что на итоговом Совмине обсудим эту ситуацию. Поэтому попрошу министра экономики доложить, что явилось причиной многократного принятия решений правительства, зачастую в горячем режиме. Кто держал лимиты и в итоге ими не воспользовался», — отметил руководитель правительства.

Серей Румас обратил внимание и на ситуацию с ценами. Напомним, что Белстатом в январе зарегистрирована инфляция на уровне 0,9%.

«Это соответствует месячному прогнозу МАРТ. Но по отдельным позициям рост цен превышает годовой параметр по инфляции», — подчеркнул премьер-министр.

Сергей Румас обратился к министру антимонопольного регулирования и торговли: «Ваша задача — знать причины роста цен и где для этого нет оснований, принимать оперативные меры. Эта работа была неплохо поставлена в 2019 году, и я ожидаю от вас таких же результатов в этом».

Не обошли стороной и внешнюю торговлю — в 2019 году амбициозная задача по наращиванию экспорта не выполнена. В 2018 году был обеспечен достаточно высокий экспорт товаров: почти на 34 млрд долларов (+16% к уровню 2017 года). Это наибольший за период 2015—2019 годов показатель. Основные потери в прошлом году пришлись на группу нефтепродуктов. По остальным товарам темпы прироста экспорта составили 4,3%.

«В целом вышли на прогноз по сальдо внешней торговли, но настораживает рост отрицательного сальдо внешней торговли товарами. Частично это объясняется ростом закупок по возведению АЭС и сезонным фактором, но в остальном — отсутствием должного внимания к ситуации на внутреннем рынке и слабой работой по импортозамещению», — отметил Сергей Румас.

Также он подчеркнул, что существенный вклад в рост экономики в 2019 году внесла отрасль информации и связи, и это характерно не только для Минска, где располагается Парк высоких технологий.

«Это объективная реальность: происходят структурные сдвиги как в мировой экономике, так и в нашей. Как показало обсуждение на прошлой неделе в правительстве проектов Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года и концепции программы на следующую пятилетку, основной вызов — недостаточная инновационность и низкая цифровизация экономики», — отметил премьер-министр.

Сергей Румас заметил, что ПВТ стал значимым субъектом нашей экономики, обеспечивающим поступление валюты в страну. Но ИТ-сектор должен больше работать на белорусскую экономику.

«Пока же уровень взаимодействия внутри страны по этому направлению трудно назвать достаточным: все новейшие разработки работают на экономику других стран», — констатировал руководитель правительства.

Говоря о возможном привнесении новых технологий в страну, Сергей Румас заметил, что это можно обеспечить также благодаря привлечению прямых иностранных инвестиций.

«Но в 2019 году по объему их привлечения на прогнозные параметры не вышли. Этот показатель не выполнен четырьмя регионами: Брестской, Витебской, Гродненской областями и Минском. Налицо снижение активности на местах в работе с инвесторами. Не продуманные и непоследовательные решения приводят к серьезным последствиям для страны и, что не менее важно, к существенному ухудшению оценки потенциальными инвесторами условий инвестирования в Беларусь», — сказал глава правительства.