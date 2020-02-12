А так можно было? Спорные домики под Минском могли узаконить или снести. Но решили просто отобрать

Источник материала: Tut.by

Про историю «посмертного раскулачивания» и судьбу спорных домиков под Минском, принадлежащих ТД «Ждановичи», выкупленных их владельцами и доставшихся в итоге членам семей, TUT.BY писал летом прошлого года. Решение суд Минского района вынес ожидаемое, сделки признали ничтожными, а поскольку сделки были с объектами незавершенного строительства (степень готовности некоторых домов была менее 10%), то взыскать с ответчиков решено полученное по сделкам. Но в феврале с подачи Комитета госконтроля дело получило неожиданный поворот.





Виноваты — чиновники, пострадали — владельцы

Напомним, как пять домиков, на которые у владельцев были все разрешения, решения и документы, оказались вне закона. В декабре 2018 года Минский райисполком, а в январе 2019 года Минский районный Совет депутатов приняли решение, отменяющее множество решений Горанского сельского исполкома, принятых в 2012—2014 годах в отношении участков и домов возле деревни Звенячи, в 20 километрах от Минска, принадлежащих сейчас родственникам учредителей Ждановичей Евгения Шигалова и Михаила Прокоповича (оба они умерли). В прокуратуре посчитали и суд признал их доводы, что жилые дома созданы на землях рекреационного назначения незаконно, «ввиду принятия местными органами власти и управления незаконных решений».

Сделки с участием ТД «Ждановичи» и его владельцев совершались более пяти лет назад и были оформлены всеми необходимыми документами от местных властей. Ожидаемо тогда же, в феврале прошлого года, было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) по факту незаконного изъятия из госсобственности и продаже в частную собственность земельных участков. Производство по делу закончено в ноябре прошлого года. Нынешние владельцы домов проходили по нему свидетелями, были допрошены по разу и на этом выяснение обстоятельств закончилось.

— Насколько мне известно, даже были установлены и конкретные виновные чиновники, работники Горанского сельсовета. Но дело в суд направлено не было, поскольку истекли сроки их привлечения к уголовной ответственности, — рассказывает бизнесмен Виталий Курило, зять умершего в 2014 году владельца торгового дома «Ждановичи» Евгения Шигалова.

А вот для владельцев домиков последствия от незаконного решения чиновников оказались весьма серьезными.

— По решению суда мы уплатили порядка 850 тысяч рублей, — отмечает Виталий Курило. — Далее по поручению президента работала комиссия Миноблиcполкома, которая внесла предложение о порядке использования участков и строений на окраине деревни Звенячи.

Исполкомом в письме, подписанном губернатором (тогда еще Анатолием Исаченко) отмечено, что за гражданами сохранились права собственности на здания жилых домов, а участки под ними могут быть предоставлены сейчас только по решению главы государства.

Комиссия пришла к выводу: решить проблему можно. Гражданам, чтобы узаконить свои постройки, следует еще раз заплатить за землю под домами по кадастровой стоимости (по 24 тысячи рублей за участок 0,25 га). Недостроенный главный корпус предложено было продать Диане Курило-Шигаловой по рыночной стоимости, участок 0,25 под ним — по кадастровой. За «Торговым домом «Ждановичи» сохранить право пользования участком 14,8 га для обслуживания построенных домов и базу отдыха с уплатой кадастровой стоимости земли — почти 1,4 млн рублей. Всего гражданам и юрлицу такое решение стоило бы 2,9 млн рублей плюс рыночная стоимость главного корпуса.

Вот новый поворот

Впрочем, предложение, видимо, не прошло одобрение первого лица. В конце января письмом от Миноблисполкома за подписью зампреда Миноблисполкома Николая Рогащука владельцев домов проинформировали «о поступивших в Минский облисполком для реализации предложениях Комитета государственного контроля Республики Беларусь по вопросу дальнейшего использования самовольно построенных ООО «Торговый дом «Ждановичи» жилых домов в деревне Звенячи Минского района, с которыми согласился Глава государства».

Далее в письма указано, что «… 5 индивидуальных жилых домов повышенной комфортности и незавершенный строительством главный корпус признаны судом самовольно возведенными строениями, в соответствии с законодательством они подлежат сносу за счет лиц, осуществивших их строительство».





Заканчивается послание указанием: «Поскольку одобренное Главой государства мнение Комитета государственного контроля Республики Беларусь, о том, что вариантом дальнейшего использования указанных объектов могла бы быть передача 5 жилых домов повышенной комфортности и незавершенного строительством главного корпуса в коммунальную собственность Минского района для создания на их основе райисполкомом рекреационно-оздоровительного объекта, предлагаем Вам обратиться по вопросу оформления необходимых документов о передаче названных домов…»

Так из письма на четыре абзаца (есть в распоряжении редакции) владельцы узнали и про «мнение Комитета госконтроля», и про согласие с ним главы государства, и про необходимость «оформления документов».

Дмитрий Гаврушко, адвоката Елены Шигаловой, вдовы Евгения Шигалова, и его сына Сергея Шигалова, в письме удивило не только это.

— Полагаю, что следует правильно толковать содержание решения суда. Утверждение о том, что пять жилых домов граждан были признаны судом самовольными постройками, не соответствует действительности. В соответствии с решением суда Минского района от 20 июня 2019 года и его мотивировочной частью самовольное строительство было установлено только со стороны ООО «Торговый дом «Ждановичи». Причем самовольно построенными им были признаны лишь незавершенные законсервированные капитальные строения. Это вовсе не готовый дом — у них даже инвентарные номера разные. Именно поэтому судом было отказано в обращении в доход государства существующих объектов, жилых домов, — не они являлись объектами самовольного строительства со стороны ООО «Торговый дом «Ждановичи» — подчеркивает Дмитрий Гаврушко.

— В чем же самовольность? — удивляется Виталий Курило. — А в том, что все эти решения (их в общей сложности около 60-ти), принимавшиеся и Горанским сельисполкомом и Минским райисполкомом с 2011 по 2016 годы буквально за один день были отменены на основании протеста прокуратуры, поскольку в свое время при их принятии чиновники допустили те или иные нарушения. А раз решения, на основании которых были созданы объекты, отменены, то можно считать, что их и не было вовсе. То есть строительство велось самовольно. В действительности мы не допустили ни одного самовольного поступка и действовали исключительно и в строгом соответствии с имеющимися у нас решениями исполкомов. И указанным решением суд не признал самовольной постройкой ни принадлежащий моей жене жилой дом, ни жилые дома четырех других граждан.

Бизнесмен рассказал об обращении к президенту с вопросом о конституционности возможности отмены государственными органами решений нижестоящих государственных органов без ограничения срока совершения таких действий, без соблюдения описанных в законодательстве способов изменения и прекращения тех или иных прав граждан, а также без рассмотрения таких вопросов в судебном порядке.

Готовится также обращение к губернатору Минской области Александру Турчину и в Администрацию президента.