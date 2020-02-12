Контрабандные белорусские сигареты нашли в продаже в 70 регионах России

Источник материала: Tut.by

Контрабандные белорусские сигареты продаются в 70 регионах России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные IT-компания «Эвотор».



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По данным компании, каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Беларуси (22%). В республике Дагестан — каждая десятая. Белорусские контрабандные сигареты в значительном количестве также были реализованы в Вологодской (8%) и Ивановской (7%) областях, Санкт-Петербурге (6%), Волгоградской области (5%).

Отмечается. что в исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo.

Как отмечает «Эвотор», средняя цена контрабандных сигарет почти в два раза ниже легальных: 55 рублей (1,89 белорусского рубля) против 93 рублей (3,19 белорусского рубля).