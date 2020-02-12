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Россия отказалась пересматривать условия кредита для БелАЭС
12.02.2020 09:36 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Предложения о пересмотре условий действующего кредитного соглашения на строительство БелАЭС не могут быть приняты.
Об этом заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак 11 февраля, сообщает
Он говорит, что «консультации идут в рабочем порядке». Но предлагает искать компромиссы в другой плоскости, потому что «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».
Напомним, 25 ноября 2011 года
В апреле 2019 года Беларусь
В нынешнем году первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, что на переговорах в Сочи 7 февраля президенты Беларуси и России обсуждали возможность отложить начало выплат и снизить ставку по российскому кредиту на строительство БелАЭС в Островце. Решение пока не принято.
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Предложения о пересмотре условий действующего кредитного соглашения на строительство БелАЭС не могут быть приняты.
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