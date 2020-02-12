Россия отказалась пересматривать условия кредита для БелАЭС

Предложения о пересмотре условий действующего кредитного соглашения на строительство БелАЭС не могут быть приняты.

Об этом заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак 11 февраля, сообщает РБК .

Он говорит, что «консультации идут в рабочем порядке». Но предлагает искать компромиссы в другой плоскости, потому что «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».

Напомним, 25 ноября 2011 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Россией правительству Беларуси госкредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

В апреле 2019 года Беларусь предложила продлить срок российского кредита на строительство Белорусской АЭС с 25 до 35 лет. Как сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, предложения белорусской стороны касались увеличения срока кредита и снижения ставки. Они были сформулированы и отправлены российской стороне. Тогда же стало известно, что первый блок станции готовят к запуску .

В нынешнем году первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, что на переговорах в Сочи 7 февраля президенты Беларуси и России обсуждали возможность отложить начало выплат и снизить ставку по российскому кредиту на строительство БелАЭС в Островце. Решение пока не принято.