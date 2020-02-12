ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия отказалась пересматривать условия кредита для БелАЭС

12.02.2020 09:36 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Предложения о пересмотре условий действующего кредитного соглашения на строительство БелАЭС не могут быть приняты.

Об этом заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак 11 февраля, сообщает РБК.

Он говорит, что «консультации идут в рабочем порядке». Но предлагает искать компромиссы в другой плоскости, потому что «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».

Напомним, 25 ноября 2011 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Россией правительству Беларуси госкредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

В апреле 2019 года Беларусь предложила продлить срок российского кредита на строительство Белорусской АЭС с 25 до 35 лет. Как сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, предложения белорусской стороны касались увеличения срока кредита и снижения ставки. Они были сформулированы и отправлены российской стороне. Тогда же стало известно, что первый блок станции готовят к запуску.

В нынешнем году первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, что на переговорах в Сочи 7 февраля президенты Беларуси и России обсуждали возможность отложить начало выплат и снизить ставку по российскому кредиту на строительство БелАЭС в Островце. Решение пока не принято.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложения о пересмотре условий действующего кредитного соглашения на строительство БелАЭС не могут быть приняты.
 
Новости дня
Новости экономики
 
А так можно было? Спорные домики под Минском могли узаконить или снести. Но решили просто отобрать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика